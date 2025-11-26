×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
マーケティング最新事例 2025（AD）

資生堂「クレ・ド・ポー ボーテ」グローバルECサイト構築の道のり──ブランドらしさと実運用の両立

　グローバル規模でブランドを展開する際、デジタルでの顧客体験の向上と「ブランドらしさ」の一貫性を保ちながら、各地のニーズや課題、マーケット環境に応じた柔軟性を持たせることはブランド戦略における大きな課題だ。このテーマに対し、資生堂のラグジュアリーブランド「クレ・ド・ポー ボーテ」はグローバルECサイト構築にあたって、電通デジタルの支援のもとブランドの世界観を守りながらも各地域で展開・運用可能な仕組みを実現。「グローバル・マスター・ウェブサイト（GMW）」構築を軸とした全世界レベルでのWebサイトリニューアルへの取り組みについて、資生堂と電通デジタルの担当者に話を聞いた。

「クレ・ド・ポー ボーテ」が目指す、一貫したブランド体験

MarkeZine編集部（以下、MZ）：はじめに、資生堂のブランド「クレ・ド・ポー ボーテ」についてご紹介いただけますか。

ルモワーニュ：クレ・ド・ポー ボーテは、1982年に誕生したラグジュアリー化粧品ブランドです。40年以上の肌細胞研究から導かれた、「肌には知性がある」というユニークなサイエンスに基づくスキンケア製品群を中心に、メイクアップ商品や店頭での施術トリートメントサービスまでを展開しています。

　現在アジア、ヨーロッパ、アメリカなど26の地域で展開し、約2,300店舗のグローバルな販売網を持っています。様々な悩みに対応する形で幅広い年齢層の方に加え、様々な国と地域の方にもご使用いただいています。

MZ：ブランドとして目指す顧客体験はどのようなものでしょうか。

ルモワーニュ：ラグジュアリーブランドとして、お客さまのリアルなブランド体験向上を最優先課題に置いています。店頭空間のデザインと接遇スキルを強化し、カウンターに入った瞬間からお客さまをブランドの世界に引き込み、トータルなラグジュアリー体験を提供しています。店頭での強みを活かし、Webサイトをはじめデジタル領域でもまるで店頭スタッフに接客されているような上質な体験を提供したいと考えています。

　また、ブランドの佇まいを大事にしながら、お客さまの喜びに通じる体験を一貫して展開することも大切にしています。たとえばホリデー（クリスマスシーズン）や中国新年など、お祝い事の時期のコラボレーションを行うことで、各リージョンのマーケットに対して魅力的かつブランドの世界観を損なわない価値伝達に取り組んでいます。

株式会社資生堂 クレ・ド・ポー ボーテ グローバルブランドユニット 戦略事業開発部 デジタル戦略グループ マネージャー ルモワーニュ磨喜氏「クレ・ド・ポー ボーテ」グローバルブランドユニットでデジタル戦略を担当。「グローバル・マスター・ウェブサイト（GMW）」の運営と各国市場のEC運営支援を行う。
株式会社資生堂 クレ・ド・ポー ボーテ グローバルブランドユニット 戦略事業開発部
デジタル戦略グループ マネージャー ルモワーニュ磨喜氏
「クレ・ド・ポー ボーテ」グローバルブランドユニットでデジタル戦略を担当。「グローバル・マスター・ウェブサイト（GMW）」の運営と各国マーケットのEC運営支援を行う。

資生堂グループ内の先駆けとして、グローバル基準のWebサイト構築に挑む

MZ：今回はECサイトリニューアルのお取り組みについてうかがっていきます。まずはお取り組みの背景を教えてください。

ルモワーニュ：2018年に構築した本社管理のインターナショナルサイトがリニューアル時期を迎えていました。加えて、グローバルに展開していく中、各地域でWebサイトの意義が異なっていたことも背景の一つです。アメリカではECとしての商品販売に注力し、ヨーロッパはブランドの発信が中心、中国ではWeChatのミニプログラムで販売を行うなど、戦略や役割の違いがありました。

　そこで本社がリファレンスとなる「グローバル・マスター・ウェブサイト（GMW）」を作成し、各リージョンとその先のマーケットが必要な要素を選択しながらそれぞれの状況に合わせたマーケティング活動を展開できる仕組みを構築しようと考えました。

MZ：リニューアルの目的もお聞かせください。

ルモワーニュ：まずは、ブランドコミュニケーションの統一です。各マーケットで異なるメッセージやデザインが使用されることでブランドイメージが分散するリスクを防ぎ、グローバル規模で一貫性のあるブランド体験を提供していきます。

　次に、ガバナンスの強化です。グローバルなガイドラインを明確化し、運用の透明性と効率性を向上。さらに、限られた人的リソースをより戦略的な活動に集中させることも目指しました。また、グローバルで統一されたプラットフォームを使用することで、開発や運用にかかるコストを削減することもポイントです。

　さらに、アクセシビリティ対応にも注力しました。当社はダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョンを重要な経営戦略と位置付けており、誰もが使いやすいWebサイトの実現は重要です。Webアクセシビリティの国際的な基準として、資生堂グループ全体でWorld Wide Web Consortium（W3C）が提供するWCAGの「レベルAA」に準拠することを目指しており、クレ・ド・ポー ボーテでは先駆けてこの基準に取り組んでいます。

次のページ
各国・誰もが「迷わず使える」サイトデザインの仕組みと運用をいかに実現するか

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
マーケティング最新事例 2025連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

落合 真彩（オチアイ マアヤ）

教育系企業を経て、2016年よりフリーランスのライターに。Webメディアから紙書籍まで媒体問わず、マーケティング、広報、テクノロジー、経営者インタビューなど、ビジネス領域を中心に幅広く執筆。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

提供：株式会社電通デジタル

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/11/26 11:00 https://markezine.jp/article/detail/50011

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    なぜDECORTÉは過去最高売上を記録？ EC×OMO戦略の成功要因と体験設計フロー
  2. 2
    X起点の共感型動画で売上も好調！サントリーの会話を生む「反応設計」とは
  3. 3
    その商品はヘビーユーザー依存型？ミドル層厚型？購入量層分析で売上構造を理解し、強みとリスクを把握する NEW
  4. 4
    楽天の1億ID×AIで広告配信の「WHO」はここまで変わる！顧客の過去～未来を捉える楽天のデータ革命 NEW
  5. 5
    常識を覆す。画面占有率50％超でも嫌われない『High Impact広告』のカラクリと成果
  6. 6
    FC東京に学ぶ「背伸び」のブランド戦略、「東京らしさ」で熱狂を創るには？
  7. 7
    初回即完、2回目は売上2.5倍！UHA味覚糖「グミの日」施策に学ぶ「TikTok Shop」活用術
  8. 8
    行動データでは見えない顧客の「本音」を引き出す！Algoageが提唱するチャットマーケティングの全貌
  9. 9
    J-WAVEに学ぶ「ラジオマジック」――進化した現代にこそ発揮される「不完全さ」ゆえの独自価値とは
  10. 10
    成果を出す「企業ブランディング」の実行戦略：KPI設定、広告効果、PDCAの「3つの壁」を乗り越える
  1. 1
    マーケティング戦略は「現状分析」が8割。リクルート時代の“しくじり”で学んだ、戦略を考える5ステップ
  2. 2
    常識を覆す。画面占有率50％超でも嫌われない『High Impact広告』のカラクリと成果
  3. 3
    DMのCV率が20％向上！再春館製薬所がGROWTH VERSEと挑む、顧客起点のAI活用
  4. 4
    【広告意思決定論】芹澤連が説く「広告にできること／できないこと」
  5. 5
    AI検索時代、SEOは終わるのか？変わりゆく検索体験に対応する「GEO」の本質と最前線
  6. 6
    Z世代の関心を集めた広告インサイトを分析　「起用タレントギャップ」「疑似体験」「SNS起点広告」が鍵
  7. 7
    リクルートから3畳半の生活。逆境を越え、Nateeの代表取締役CEOになった大江祐介さんのキャリア
  8. 8
    Web施策に限界を感じたBtoBマーケターが選んだ「テレ東広告」　認知拡大を目指した、その成果に迫る
  9. 9
    広告が“効かなくなる日”が来る前に──CVR200%向上を実現した次の一手「タレントの素材活用」とは
  10. 10
    AI時代の「顧客を連れてくる」体験設計とは？「顧客を待つ」BtoBマーケティングからの転換のすすめ