生成AI時代だからこそ「手を動かしてデータを見る」スキルを磨こう

様々な企業で「データ利活用」が課題として取り上げられる中、現場では「データは確かにあるしツールも導入したが、何をどうすればよいかわからない」というお悩みを持つ方も少なくないかと思います。

一方、ChatGPTをはじめとする生成AIが急速に発展している中で、「データ分析も生成AIに任せてしまおう」という主張も見られます。確かにChatGPTをはじめとする大規模言語モデルや生成AIは、私たちの質問にすぐに答えてくれますし、要件を揃えて指示を与えれば、それに沿った結果を返してくれます。

ビジネスでよく用いられるスプレッドシート形式のデータ(表形式データ・テーブルデータ)は、現在のAIの能力であれば簡単に理解し、そこから示唆を出すように指示すれば「それっぽい」示唆を出してくることもあるでしょう。

反面、生成AIが出す答えの中には、必ずしも正しいとは言えない内容が含まれることがあります。ハルシネーションと呼ばれるこの現象は、十分な知識や明確な判断基準を持った人間でないと、生成AIの回答が正しいかどうかわからないということでもあります。また、私たちが「正しさ」を判断できるような問題であったとしても、「AIが出した回答」をより「正しいもの」として錯覚してしまう現象も報告されています。

実際に教育関連の研究では、「算数」の問題を解いた生成AIの答えを生徒に見せたところ、本当は正しくない回答に対して「正しい」と答えてしまう生徒が一定数現れうる、という実験結果が出たという報告があります。また、学術論文誌によっては生成AIを使った論文投稿を避ける声明を出している場合もあります。

【例】「生成AIは事実ベースや計算に関するタスクでは優れているべきだ」と考えている様子がうかがえる論文

The learners were particularly surprised when the genAI output was incorrect for the multiplication problem, since they thought it should at least be capable of what a calculator could do. One learner commented, “It probably is [correct], but it is a very big number for me to be sure. Anyways, calculators can easily get the answers and have for many years.” After the answer was revealed, another student found it “very shocking, [because she] thought there was no chance it would get a math question wrong.”

(学生たちは、自分たちが少なくとも電卓で正しく計算できると思っていた掛け算の問題について、生成AI(genAI)の出力が誤っていたことに特に驚いていた。ある学生のコメントでは、「たぶん正しいと思うが、値が大きすぎて自信が持てない。とにかく、何年も前から電卓で簡単に答えを出せる問題のはずだ」とコメントしました。答えが間違っていることが明らかになると、別の学生は「(生成AIが)数学の問題を間違えるなんて可能性があると思わなかった」とショックを受けていた。)

『Children’s Overtrust and Shifting Perspectives of Generative AI』(Jaemarie Solyst, Ellia Yang, Shixian Xie, Jessica Hammer, Amy Ogan, Motahhare Eslami)より