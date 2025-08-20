×
連載記事

MarkeZineニュース

サイバーエージェント、AIが広告効果を可視化し、簡易分析を実施する「シーエーアシスタント」　提供

　CyberAgentは2025年8月12日、広告主企業向けのAIアシスタント「シーエーアシスタント」の開発および提供開始を発表した。

　同ツールは広告配信の実績データをAIと自然対話で扱い、最短5分で効果レポートを設計・作成・出力できる点を特徴とする。

　24時間365日広告効果を把握でき、Excel形式での報告書自動生成やAIによる効果コメント、グラフ作成、表形式出力、プロンプト保存といった機能を備える。これにより、媒体実績の集約や外部計測ツールとのデータ連携に要していた工数を削減し、レポート作成の即時性を高めることを狙う。

　代表的な6つの機能は以下の通り。

  1. Excel形式でのレポート自動生成機能
  2. AIによる広告効果へのコメント機能
  3. AIによるグラフ作成機能
  4. AIによる表形式での出力機能
  5. 標準プロンプト集機能
  6. 個別プロンプト保存機能

　標準でレポート作成に有効なプロンプト集を搭載し、ユーザーのAI利用経験に依らず分析を実行しやすくしている。今後は施策立案支援機能や異常検知の自動アラート機能を順次導入し、2025年10月には当日実績のレポート生成に対応する予定である。

関連リンク
この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

MarkeZine（マーケジン）
2025/08/20

イベント

