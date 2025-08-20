サイバーエージェント、AIが広告効果を可視化し、簡易分析を実施する「シーエーアシスタント」　提供

CyberAgentは2025年8月12日、広告主企業向けのAIアシスタント「シーエーアシスタント」の開発および提供開始を発表した。

同ツールは広告配信の実績データをAIと自然対話で扱い、最短5分で効果レポートを設計・作成・出力できる点を特徴とする。

24時間365日広告効果を把握でき、Excel形式での報告書自動生成やAIによる効果コメント、グラフ作成、表形式出力、プロンプト保存といった機能を備える。これにより、媒体実績の集約や外部計測ツールとのデータ連携に要していた工数を削減し、レポート作成の即時性を高めることを狙う。

代表的な6つの機能は以下の通り。

Excel形式でのレポート自動生成機能 AIによる広告効果へのコメント機能 AIによるグラフ作成機能 AIによる表形式での出力機能 標準プロンプト集機能 個別プロンプト保存機能

標準でレポート作成に有効なプロンプト集を搭載し、ユーザーのAI利用経験に依らず分析を実行しやすくしている。今後は施策立案支援機能や異常検知の自動アラート機能を順次導入し、2025年10月には当日実績のレポート生成に対応する予定である。

【関連記事】

・利用者数1位は「Chat GPT」で931万人／ニールセン、生成AIアシスタントの利用状況を発表

・Wix、AIアシスタント「Astro」を発表 Webサイト運用の最適化を支援

・Shopify、AIアシスタント「Sidekick」のアップデート発表 推論機能の強化や画像生成など

・Yahoo! JAPANアプリ、質問をチャット形式で深掘りする「AIアシスタント機能」を開始

・KDDI、店舗開発ソリューションにAIアシスタント機能を追加 プロンプトの入力で出店候補地を提案