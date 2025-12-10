×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
マーケティング最新事例 2025（AD）

みずほ銀行が会員サービス刷新で口座開設120％増！“国内銀行初”のポイント戦略はいかにして実現したか

　ポイントプログラムはロイヤルティマーケティングの中核を担う重要施策である一方、既存システムとの連携や開発・運用負荷の高さが導入障壁となるケースも多い。そんな中、みずほ銀行は会員サービスを見直し、新たなポイントプログラム「みずほポイントモール」を2025年4月に立ち上げた。同社は「リリースまで1年弱」という限られた期間の中で、どのように課題を乗り越え、顧客が求めるサービスを実現したのか。今回は開発パートナーのNTTデータ、ポイントプログラムの基盤を提供したギフティを交え、顧客ロイヤルティ施策を見直した背景とその成果に迫る。

「共通ポイントに交換する」新サービス誕生の経緯

──まずは今回のテーマとなる、「みずほポイントモール」はどのようなサービスか教えてください。

玉井（みずほ銀行）：みずほポイントモール」は、みずほ銀行が運営するポイントサービスです。前身である会員制サービス「みずほマイレージクラブ」を、2025年4月にリニューアルし、新たにスタートしました。口座開設や給与受取、金融取引など、日常的なみずほ銀行の利用でポイントが貯まり、貯まったポイントは共通ポイントやデジタルギフトに交換できます

画像を説明するテキストなくても可
株式会社みずほ銀行　リテール・デジタル業務部 システム開発チーム 次長　玉井秀明氏

──前身の「みずほマイレージクラブ」とは何が違うのでしょうか。

玉井（みずほ銀行）：最大の違いは「ポイントサービス」としてパワーアップしたことです。従来の「みずほマイレージクラブ」は取引条件に応じて、「ATM時間外手数料無料」や「キャッシュカード新規発行手数料無料」などを特典として設けていました。

　これに対し「みずほポイントモール」では「みずほポイント」を貯められ、1ポイント＝1円相当で各種共通ポイントや様々なデジタルギフトに等価交換（※2025年11月時点）が可能です。

画像を説明するテキストなくても可

──リニューアルにはどのような背景があったのでしょうか。

玉井（みずほ銀行）：銀行に求められる役割が拡大し、お客さまの利用機会が多様化していく中で、少しでもお客さまに直接的なメリットを感じていただけるようなサービスを作りたかったことが背景です。お客さまのニーズは多様で、特定のポイント1つに偏るものではありません。

　そこで、お客さまが「みずほポイント」を日常的にご利用いただける、汎用性の高い仕組みを目指しました。ライフスタイルに合わせて自由に共通ポイントを選び、制約を受けずに等価交換できるサービスは国内銀行初（※みずほ銀行調べ 2025年3月4日時点）となります。

「開発期間」「運用」「顧客体験」の課題をクリアにするには

──開発パートナーとして、本プロジェクトの肝はどこにあったのでしょうか。また、それを踏まえてどのように開発を進めたのでしょうか。

福井（NTTデータ）：主に2つあります。1つ目は、「エンドユーザーにとって価値のあるサービスを、とことんシンプルに届ける」という要件です。ポイント交換の仕組みからサイトの画面まで、伝えたいことがまっすぐに伝わり、お客さまが煩雑に感じないサービスにしたいという玉井様の想いを受け、議論を重ねながら「シンプル」を追求していきました。

画像を説明するテキストなくても可
みずほポイントモールの画面
※クリックすると拡大します

福井（NTTデータ）：2つ目は、「リリースまで約1年」という時間的制約があったこと。この短期間で要件をクリアする手段は、ギフティの「giftee for Business」が展開する「giftee Point Base」しかありませんでした。時間があれば独自にポイントサービスを構築することも可能でしたが、今回の時間的制約やリリース後の安定性、メンテナンスのしやすさなどの観点から、ギフティに依頼することが最善だと判断しました。

画像を説明するテキストなくても可
株式会社NTTデータ　金融イノベーション本部 グローバルカスタマーサクセス室 コンサル＆セールス統括部 カスタマーコンサル担当 部長　福井裕也氏

──決め手はどこにあったのでしょうか。

福井（NTTデータ）：ひとことで言えば、「ポイント交換の領域におけるプロフェッショナル性の高さ」ですね。多種多様な共通ポイント事業者やブランド様との強いリレーションがあり、その中から目的に合う商材だけをつなぎ込める柔軟性がありました。また、システム連携（API）が簡単かつスピーディーにできること。そして、ギフティが提供する画面が「とことんシンプル」を叶える画面デザインや顧客体験（UI/UX）であったことも、今回の条件にマッチしていました。

──玉井様は、提案を受けてどう判断されましたか。

玉井（みずほ銀行）：サービスインまでの時間的制約がある中で希望を叶えられる「唯一の手段」であり、まさに我々が求めていたものでした。運用面でもメリットは大きく、複数あるポイント交換先との調整もお任せできるため、中長期的にサービスを提供していく上で欠かせないパートナーだと考えました。

次のページ
デジタルギフト業界の先駆者が一気通貫でノウハウを提供

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
マーケティング最新事例 2025連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

安光 あずみ（ヤスミツ アズミ）

Web広告代理店で7年間、営業や広告ディレクターを経験し、タイアップ広告の企画やLP・バナー制作等に携わる。2024年に独立し、フリーライターへ転身。企業へのインタビュー記事から、体験レポート、SEO記事まで幅広く執筆。「ぼっちのazumiさん」名義でもnoteなどで発信中。ひとり旅が趣味。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

提供：株式会社ギフティ

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/12/10 10:00 https://markezine.jp/article/detail/49988

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    マーケターはいても「価値創造人材」は少ない？元資生堂・北原氏がたどり着いた「最高のチーム」の作り方
  2. 2
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  3. 3
    EC売上10倍のパルと、7,000人の個を解き放つ資生堂。AIQと語る「売れるSNS接客」の体制作り
  4. 4
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UCG最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  5. 5
    情報洪水時代を生きる令和女子の「もう迷いたくない！」インサイトと、変化する情報選択の軸 NEW
  6. 6
    デジタル変革の現場から：若手が切り拓く横浜銀行の未来 NEW
  7. 7
    「乗っかりミーム」「AI」「ゆるツラ」……2025年の年間SNSトレンドを徹底解剖！ NEW
  8. 8
    4万人の従業員を支える　トリドールの社内コミュニティは心的資本経営のキードライバー
  9. 9
    クラシルが明かす「1週間で成果を出す」AI時代の高速グロース開発と運用コストの効率化 NEW
  10. 10
    セブン×ヤッホー「有頂天エイリアンズ」大ヒットの裏側　“300円の壁”を越えた共創と熱狂の作り方
  1. 1
    常識を覆す。画面占有率50％超でも嫌われない『High Impact広告』のカラクリと成果
  2. 2
    マーケティング戦略は「現状分析」が8割。リクルート時代の“しくじり”で学んだ、戦略を考える5ステップ
  3. 3
    マーケターはいても「価値創造人材」は少ない？元資生堂・北原氏がたどり着いた「最高のチーム」の作り方
  4. 4
    稼働転換率326%増！タイミーの潜在ワーカーを動かしたYahoo!広告「動的ディスプレイ広告」の真価
  5. 5
    X起点の共感型動画で売上も好調！サントリーの会話を生む「反応設計」とは
  6. 6
    資生堂「クレ・ド・ポー ボーテ」グローバルECサイト構築の道のり──ブランドらしさと実運用の両立
  7. 7
    売上計画比2倍の花王「THE ANSWER」が戦略の実行プロセスを公開　鍵は感情ニーズ×スクラム組織
  8. 8
    なぜDECORTÉは過去最高売上を記録？ EC×OMO戦略の成功要因と体験設計フロー
  9. 9
    広告が“効かなくなる日”が来る前に──CVR200%向上を実現した次の一手「タレントの素材活用」とは
  10. 10
    「顧客接点力強化」を経営アジェンダに　アクセンチュアとBrazeが提唱するAI時代のマーケティング