みずほ銀行が会員サービス刷新で口座開設120％増！“国内銀行初”のポイント戦略はいかにして実現したか

ポイントプログラムはロイヤルティマーケティングの中核を担う重要施策である一方、既存システムとの連携や開発・運用負荷の高さが導入障壁となるケースも多い。そんな中、みずほ銀行は会員サービスを見直し、新たなポイントプログラム「みずほポイントモール」を2025年4月に立ち上げた。同社は「リリースまで1年弱」という限られた期間の中で、どのように課題を乗り越え、顧客が求めるサービスを実現したのか。今回は開発パートナーのNTTデータ、ポイントプログラムの基盤を提供したギフティを交え、顧客ロイヤルティ施策を見直した背景とその成果に迫る。

「共通ポイントに交換する」新サービス誕生の経緯

──まずは今回のテーマとなる、「みずほポイントモール」はどのようなサービスか教えてください。

玉井（みずほ銀行）：「みずほポイントモール」は、みずほ銀行が運営するポイントサービスです。前身である会員制サービス「みずほマイレージクラブ」を、2025年4月にリニューアルし、新たにスタートしました。口座開設や給与受取、金融取引など、日常的なみずほ銀行の利用でポイントが貯まり、貯まったポイントは共通ポイントやデジタルギフトに交換できます。

株式会社みずほ銀行 リテール・デジタル業務部 システム開発チーム 次長 玉井秀明氏

──前身の「みずほマイレージクラブ」とは何が違うのでしょうか。

玉井（みずほ銀行）：最大の違いは「ポイントサービス」としてパワーアップしたことです。従来の「みずほマイレージクラブ」は取引条件に応じて、「ATM時間外手数料無料」や「キャッシュカード新規発行手数料無料」などを特典として設けていました。

これに対し「みずほポイントモール」では「みずほポイント」を貯められ、1ポイント＝1円相当で各種共通ポイントや様々なデジタルギフトに等価交換（※2025年11月時点）が可能です。

──リニューアルにはどのような背景があったのでしょうか。

玉井（みずほ銀行）：銀行に求められる役割が拡大し、お客さまの利用機会が多様化していく中で、少しでもお客さまに直接的なメリットを感じていただけるようなサービスを作りたかったことが背景です。お客さまのニーズは多様で、特定のポイント1つに偏るものではありません。

そこで、お客さまが「みずほポイント」を日常的にご利用いただける、汎用性の高い仕組みを目指しました。ライフスタイルに合わせて自由に共通ポイントを選び、制約を受けずに等価交換できるサービスは国内銀行初（※みずほ銀行調べ 2025年3月4日時点）となります。

「開発期間」「運用」「顧客体験」の課題をクリアにするには

──開発パートナーとして、本プロジェクトの肝はどこにあったのでしょうか。また、それを踏まえてどのように開発を進めたのでしょうか。

福井（NTTデータ）：主に2つあります。1つ目は、「エンドユーザーにとって価値のあるサービスを、とことんシンプルに届ける」という要件です。ポイント交換の仕組みからサイトの画面まで、伝えたいことがまっすぐに伝わり、お客さまが煩雑に感じないサービスにしたいという玉井様の想いを受け、議論を重ねながら「シンプル」を追求していきました。

みずほポイントモールの画面

※クリックすると拡大します

福井（NTTデータ）：2つ目は、「リリースまで約1年」という時間的制約があったこと。この短期間で要件をクリアする手段は、ギフティの「giftee for Business」が展開する「giftee Point Base」しかありませんでした。時間があれば独自にポイントサービスを構築することも可能でしたが、今回の時間的制約やリリース後の安定性、メンテナンスのしやすさなどの観点から、ギフティに依頼することが最善だと判断しました。

株式会社NTTデータ 金融イノベーション本部 グローバルカスタマーサクセス室 コンサル＆セールス統括部 カスタマーコンサル担当 部長 福井裕也氏

──決め手はどこにあったのでしょうか。

福井（NTTデータ）：ひとことで言えば、「ポイント交換の領域におけるプロフェッショナル性の高さ」ですね。多種多様な共通ポイント事業者やブランド様との強いリレーションがあり、その中から目的に合う商材だけをつなぎ込める柔軟性がありました。また、システム連携（API）が簡単かつスピーディーにできること。そして、ギフティが提供する画面が「とことんシンプル」を叶える画面デザインや顧客体験（UI/UX）であったことも、今回の条件にマッチしていました。

──玉井様は、提案を受けてどう判断されましたか。

玉井（みずほ銀行）：サービスインまでの時間的制約がある中で希望を叶えられる「唯一の手段」であり、まさに我々が求めていたものでした。運用面でもメリットは大きく、複数あるポイント交換先との調整もお任せできるため、中長期的にサービスを提供していく上で欠かせないパートナーだと考えました。