×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
実践企業に学ぶ、エンゲージメントを高める「ギフト」活用術（AD）

日本生命がリワードプログラムを刷新　アンケート・リワード機能導入によるCX向上策とは？

　企業のDX推進において、会員基盤から得られるデータをどう活用し、顧客とのエンゲージメントを高めるかは重要な課題だ。対面でのコミュニケーションが中心だった保険業界にも、等しくその波は押し寄せている。日本生命保険相互会社は2025年4月、従来の契約者向けサービスを大きく刷新し、即時性の高いデジタルギフトを用いたリワードプログラムを導入した。その背景には、デジタル化による継続的な接点の創出と、データ活用による顧客理解の深化への期待が込められている。今回の開発で活用されたソリューション「giftee Reward Suite（ギフティ リワード スイート）」を提供する株式会社ギフティも交え、リワードプログラムを成功に導くための設計思想とDX戦略を聞いた。

CX向上と事業成長の鍵となる「NISSAY ハピネスナビ」

──まずは日本生命の新サービス「NISSAY ハピネスナビ」について教えてください。

田中（日本生命）：NISSAY ハピネスナビ」は生命保険のご契約者様に向けた、体験価値向上や関係構築を目的とするデジタルサービスです。前身の「ずっともっとサービス」から大きくリニューアルし、ご契約者様とのデジタルでの接点を重視した新サービスとして生まれ変わりました

NISSAY ハピネスナビ
NISSAY ハピネスナビ

田中（日本生命）：本サービスは、アンケート回答でデジタルギフトを獲得できる「ハッピーギフト」、契約者限定動画の「ライフコンテンツ」、健康や介護などの相談ができる「リスクケアサービス」の3つのサービスで構成されています。今回、「ハッピーギフト」のシステムに、ギフティの「giftee Reward Suite」を採用させていただきました。

画像を説明するテキストなくても可
日本生命保険相互会社　商品開発部 商品開発G 商品サービス課長　田中拓郎氏

──「NISSAY ハピネスナビ」はお客様にどのような価値を提供しているのでしょうか。

田中（日本生命）：提供している価値は主に3つです。1つ目は「契約実感の向上」。生命保険は日々のなかでメリットを感じていただきにくいものですが、本サービスの利用を通じて、「日本生命と契約してよかった」と感じていただける機会を増やしたいと考えています。

　2つ目は「リスクや健康への関心醸成」。アンケート回答や動画視聴を通じて、自然にリスクや健康に対する意識を高めていただくことを狙いとしています。

　3つ目は「営業職員とのコミュニケーション活性化」。お客様の同意のもと、アンケート回答や動画視聴状況を営業職員にも共有し、話題のきっかけにしてもらうことで、双方向のコミュニケーションを促します。

DXで実現する顧客・営業職員・企業の三方よし

──旧サービス「ずっともっとサービス」で抱えられていた課題や、「NISSAY ハピネスナビ」に刷新された背景を教えてください。

堀越（日本生命）：15年続いた「ずっともっとサービス」は、営業職員が対面でコミュニケーションをとることを前提としたアナログなサービスだったため、時代の変化等にともない、お客様・営業職員・当社ともに利便性等の課題が顕在化していました。

画像を説明するテキストなくても可
日本生命保険相互会社　商品開発部 商品開発G 課長代理　堀越宗一郎氏

堀越（日本生命）：また、時間をかけて「マイル」を貯めたらプレゼントがもらえる、抽選に参加して数ヵ月後に結果がわかるといった仕組みで、サービスの即時性にも欠けていました。コロナ禍以降、社会全体でデジタル化が加速したことも後押しとなり、「いつでもどこでも」利用できるサービスに刷新することで、利便性を高め、顧客体験を向上させたいと考えたのです。

──これらの課題を受けて、新サービスの 「ハッピーギフト」ではどのような機能が必要となったのでしょう。

堀越（日本生命）：簡単にアンケート回答や情報登録ができる仕組みと、それによって「その場でもらえるギフト」の機能を構築する必要がありました。

「ハッピーギフト」のサービス内容
 ハッ ピーギフト」のサービス内容。アンケートの回答 やお客様情報の入力、契約内容の確認などのアクションを行うと、リワードとして各種デジタルギフトを獲得できる 
（クリックすると拡大します）

田中（日本生命）：新サービスで改善し たかったポイントは大きく2つ、「即時化」と「データの一元化」です。お客様がアクションした後、すぐ にギフトを受け取れる、すぐに抽選結果がわかるといった仕組みにこだわりました。

　また、従来は営業職員が紙や専用端末で回収していたお客様の情報を、お客様ご自身の端末で入力できるように改善。本社で直接集約できるようになり、会社の資産として一元管理しやすくなりました。

　これらに加え、謝礼としてのデジタルギフトの導入はアナログギフトと違い、営業職員の訪問を通じたギフト持参等の工数効率化や 、ギフトを倉庫で抱えることによる在庫リスクの解消など、多様なメリットがありました。会社として取り組まない理由のないDXだったと言えるでしょう。

次のページ
リワードプログラムを手軽に導入「giftee Reward Suite」とは？

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
実践企業に学ぶ、エンゲージメントを高める「ギフト」活用術連載記事一覧
この記事の著者

安光 あずみ（ヤスミツ アズミ）

Web広告代理店で7年間、営業や広告ディレクターを経験し、タイアップ広告の企画やLP・バナー制作等に携わる。2024年に独立し、フリーライターへ転身。企業へのインタビュー記事から、体験レポート、SEO記事まで幅広く執筆。「ぼっちのazumiさん」名義でもnoteなどで発信中。ひとり旅が趣味。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

提供：ギフティ株式会社

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/01/14 10:00 https://markezine.jp/article/detail/50019

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  2. 2
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  3. 3
    Meta提唱「クリエイティブは新たなターゲティング手法」制作費ゼロ・成果報酬で実現する多様化の仕組み
  4. 4
    【業界人間ベム】2026年・広告マーケティング業界7つの予測
  5. 5
    ミドルファネルへの注力で投資対効果を最大化！ナレッジが蓄積されない単発施策の繰り返しから脱却せよ NEW
  6. 6
    2026年、最適化の閉塞感をどう超えるか？細田高広氏が示すAIに代替不可能な「ヒューマニティ」の本質 NEW
  7. 7
    LINEミニアプリ利用者数1位！「ジョージア」に学ぶ顧客とつながるパーソナライズドコミュニケーション
  8. 8
    老舗シャンパーニュ メゾン「ペリエ ジュエ」が実践するCRM　体験設計～検証まで顧客とつながるO2O
  9. 9
    【広告業界予測 2026年】いよいよ「ジャンプ」の年へ！AIエージェントと拓く新時代の可能性
  10. 10
    マーケターはいても「価値創造人材」は少ない？元資生堂・北原氏がたどり着いた「最高のチーム」の作り方
  1. 1
    【業界人間ベム】2026年・広告マーケティング業界7つの予測
  2. 2
    データ活用のその先へ――電通クロスブレイン新社長小野洸一氏が語る、事業創造を見据えた伴走支援の進化
  3. 3
    LINEミニアプリ利用者数1位！「ジョージア」に学ぶ顧客とつながるパーソナライズドコミュニケーション
  4. 4
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  5. 5
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  6. 6
    イオンリテールはいかにして1,400万人のアプリ会員と1to1コミュニケーションを実現しているのか？
  7. 7
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UCG最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  8. 8
    みずほ銀行が会員サービス刷新で口座開設120％増！“国内銀行初”のポイント戦略はいかにして実現したか
  9. 9
    2025年下半期に話題になったOOH15選！「BMSG」から「無限城」まで、SNSで話題化する法則
  10. 10
    「CPA至上主義」が売上を停滞させる？ リテールマーケティング転換期に見るべき「新・必勝KPI」とは