MarkeZine Day、いよいよ明日から開催！1日目の見どころは？

カバヤ食品・アンファーが語る「リテールメディア活用」

広告マーケティング業界でいま注目されている、リテールメディア市場。市場規模も拡大しており、本格的な活用に向けて各社トライアルを重ねている状況です。

本セッションでは、カバヤ食品とアンファーが“メーカー視点”でリテールメディア活用の現在地を紹介。活用事例だけでなく、失敗談も含めて、リアルな実情を語ります。

このセッションで学べるポイント メーカーが実践している具体的なリテールメディアの活用事例とその成果

現場が直面するリテールメディア活用における課題への向き合い方と解決のヒント

異例の大ヒットを記録！ベイブレードのリブランディングに迫る！

10万個売れたらヒットと言われるおもちゃ業界で、世界累計出荷数4,000万個（2025年9月時点）を突破したタカラトミーの玩具「BEYBLADE X（ベイブレード エックス）」。その成功の裏にあったのは、「おもちゃ」から「GEAR SPORTS（ギアスポーツ）」へのカテゴリーチェンジでした。

本セッションでは、玩具は「子どものためのもの」というイメージをいかに打破し、「本気で遊べるスポーツ」へとパーセプションを変化させたのかを紐解きます。

このセッションで学べるポイント ・新たな顧客層と定めた「大人層」の心理的ハードルを取り除き、認識変容を加速させるクリエイティブ戦略とは ・「遊び」を「スポーツ」と定義し直すことで生まれた、熱狂と話題化の仕掛け ・売り場だけでは終わらない。日常に「競技」としての体験を組み込むCX設計の裏側

AIに翻弄されず、「AIを使う立場」として価値を発揮するには？

1日目の最後に行うのは「AI時代に必要なマーケターのマインドとスキルセット」をテーマにしたパネルディスカッション。メルカリで生成AI×組織開発を担当されるハヤカワ五味氏と、先進テクノロジーを活かした事業・プロダクトの戦略アドバイザーを務める梶谷建人氏が登壇します。

自身が「AIに使われる」のではなく、「使う立場」として価値を発揮するためにどうすればいいか。トークを聞きながら、考えてみませんか？

このセッションで学べるポイント ・「効率化」の先にある「付加価値」の作り方 ・AIで変化する「マーケティングの4P」の戦い方にマーケターはどう適応するか