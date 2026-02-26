LLM1.0はメール作成を効率化、LLM2.0はパーソナライズメールを作成しよう【第2回】

本連載は、AI活用の実践者であり、データ活用の最前線に立つ株式会社インティメート・マージャーの代表取締役社長・簗島亮次氏が、“守り”と“攻め”の両側面からLLMの可能性を紐解き、具体的なユースケースを紹介します。今回のテーマは「メールマーケティング」です。メールの文面作成の業務効率化に留まらず、パーソナライズをどう実現するのか、その手順を紹介します。

LLM1.0は人の手作業を代替し「効率化」する

本連載では業務効率化をメインとした“守り”の使い方をLLM1.0、価値創出を目的とした“攻め”の使い方をLLM2.0と位置づけています。現在の主なAI活用は、業務効率化を目指すLLM1.0のフェーズにあります。具体的には、以下のような業務でその力を発揮しています。

メール文面の自動生成・校正

過去の成果が高かったメールを参考に、ターゲットに響く件名や本文を瞬時に作成。これにより、メール作成にかかる時間が大幅に短縮されます。

これまで人間が一つひとつ考えていた複数の訴求パターンをAIに生成させることで、テストの幅を広げ、より効果的な訴求を見つけやすくなります。

これまで優秀な担当者の中に暗黙知として存在していた「効果の出る文章」の特性や構成をAIが学習。そのノウハウがチーム全体で標準化され、組織全体の文章品質を底上げします。

これらの活用により、メール作成の工数は削減され、品質も安定します。これは大きな進歩であり、多くの企業にとって計り知れないメリットをもたらしています。しかし、これはあくまで既存業務の延長線上にある「効率化」です。

Geminiを用いたメール作成方法（LLM1.0）

【用意するもの】

・生成AI：Gemini

・基本となるメルマガ文面

・過去の効果が良かったメルマガ文面

【手順】

・Step1：基本となるメルマガ文面を入力する

・Step2：過去の効果が良かった文面のテキストファイルをアップロードする