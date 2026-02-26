LLM1.0はメール作成を効率化、LLM2.0はパーソナライズメールを作成しよう【第2回】

LLM1.0は人の手作業を代替し「効率化」する
本連載では業務効率化をメインとした“守り”の使い方をLLM1.0、価値創出を目的とした“攻め”の使い方をLLM2.0と位置づけています。現在の主なAI活用は、業務効率化を目指すLLM1.0のフェーズにあります。具体的には、以下のような業務でその力を発揮しています。
-
メール文面の自動生成・校正
過去の成果が高かったメールを参考に、ターゲットに響く件名や本文を瞬時に作成。これにより、メール作成にかかる時間が大幅に短縮されます。
-
ABテストの多パターン化
これまで人間が一つひとつ考えていた複数の訴求パターンをAIに生成させることで、テストの幅を広げ、より効果的な訴求を見つけやすくなります。
-
ノウハウの標準化
これまで優秀な担当者の中に暗黙知として存在していた「効果の出る文章」の特性や構成をAIが学習。そのノウハウがチーム全体で標準化され、組織全体の文章品質を底上げします。
これらの活用により、メール作成の工数は削減され、品質も安定します。これは大きな進歩であり、多くの企業にとって計り知れないメリットをもたらしています。しかし、これはあくまで既存業務の延長線上にある「効率化」です。
Geminiを用いたメール作成方法（LLM1.0）
【用意するもの】
・生成AI：Gemini
・基本となるメルマガ文面
・過去の効果が良かったメルマガ文面
【手順】
・Step1：基本となるメルマガ文面を入力する
・Step2：過去の効果が良かった文面のテキストファイルをアップロードする
プロンプト例
【Step1】
# メルマガ文面
〇〇様
いつもお世話になっております。
株式会社インティメート・マージャーの〇〇です。
貴社では、
「顧客データは蓄積されているが、どう活用すれば売上につながるのかわからない」
「One to Oneのアプローチが理想だが、施策の実行に時間と手間がかかりすぎている」
「話題のAIをマーケティングに活用したいが、具体的な方法が見えない」
といった課題をお持ちではないでしょうか？
＃指示文
上記の内容をもとにメルマガの文面のパターンを出してください。