×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
AI時代の「攻め」のMeta活用術（AD）

ユニリーバ「ダヴ」、プレミアム化で若年層に人気　購入意向10倍リフトを実現したMeta広告活用法

　ユニリーバのブランド「ダヴ（Dove）」は、いかに若年層になじみのあるブランドになるかという課題を抱えていた。そんなブランドイメージの転換点となったのが、従来の約10倍の高単価製品であるボディケア製品「ダヴ　ふわとろクリーミースクラブ」だ。同ブランドは、若年層の関心をつかみSNSで拡散した勢いを高めるため、Metaのパートナーシップ広告を活用。同カテゴリー平均の10倍という、驚異的な購入意向リフトを実現したという。この施策の舞台裏を、ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社の前納有紀子氏、小澤晴花氏、Meta アカウントマネージャー 木崎紘美氏が明かした。

ユニリーバのマーケティング戦略「Social First」の本質

──ユニリーバは、グローバルで「Social First」を掲げていますが、単にソーシャルメディアへの投資を増やすということではないそうですね。その真意をお聞かせください。

前納（ユニリーバ）：私たちは、2025年から「Social First Demand Generation」という戦略でコミュニケーション活動を進めています。これは、人々の興味関心に寄り添って、ブランドプロモーションを行い、需要を喚起するというアプローチです。

画像を説明するテキストなくても可
ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社　パーソナルケア コマーシャルリード　前納有紀子氏

前納（ユニリーバ）：AIやアルゴリズムによって、人々が情報や時間を自分の興味あるもの中心に消費する傾向が強くなってきています。そんな環境の中で選ばれるためには、「絶対欲しい！」という強いニーズと共感を呼び起こす必要があります。そのため、人々の興味関心に沿ったブランド接点を作るべく、ソーシャルメディア、特にインフルエンサー活用に注力しています。

　そしてこの戦略は「効率を上げるか」という視点も重要です。投資が増えるのは理想ですが、「現状の予算で最適な分配を行い、投下するメディアの質を高めてリターンを最大化する」よう改善を重ねているのが現在の状況です。

小澤（ユニリーバ）：補足すると、「Social First」は「消費者それぞれの興味関心に合わせたコミュニケーションをしましょう」という、本質的な意味合いが強いです。人々の興味関心に寄り添うことが、この戦略の核となっています。

画像を説明するテキストなくても可
ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社　パーソナルケア コミュニケーション&メディア アシスタントマネジャー　小澤晴花氏

「ダヴ」が狙うプレミアム化、ヒット商品は約10倍の価格帯

──「Social First」という方針の中で、当時「ダヴ」ブランドはどのような課題を抱えていたのでしょうか？

前納（ユニリーバ）：ダヴは、長年マス市場で親しまれてきました。そのため若年層からは「イチキュッパの詰め替えを売るブランド」というイメージが強かったと思います。それもあってか、ダヴのボディウォッシュの広告コミュニケーションにおいて、エンゲージメントの獲得は困難でした。

　これに対し、ダヴ製品の平均価格帯の約10倍の「ダヴ ふわとろクリーミースクラブ」は、まさにブランドに新たな“扉を開いた”存在です

　柔らかいテクスチャーと甘い香りが特徴のボディスクラブで、ご褒美消費のトレンドもあり、数年前からSNSで好評をいただいており、特に若年層からの注目が高いため若年層にはアプローチする軸の役割を担っています。

画像を説明するテキストなくても可
「ダヴ ふわとろクリーミースクラブ」シリーズは、LIPSベストコスメ2024ボディスクラブ部門、Mimi Beauty 2025上半期ボディローション・ミルク・クリーム・スクラブ部門など、数々のアワードで1位を獲得

前納（ユニリーバ）：ブランド全体で見ても、ソーシャル投資の判断がより合理的になり、「高単価化（プレミアム化）」への扉が開きました

──オーガニックな形でソーシャルに広がるよう、発売時から意識してコミュニケーションを設計したのでしょうか。

前納（ユニリーバ）：高単価製品のため「ただ出すだけでは売れない」と考え、チャネルを限定し反響を得てから、次のチャネルへと広げていくことにしました。美容系インフルエンサーのトレンドセッターの方々から好評価を得られた結果、さらにクチコミが波及。今ではドラッグストアでナショナル展開できるレベルに到達しています。

次のページ
興味関心から購入意向を高めるMetaのパートナーシップ広告

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
AI時代の「攻め」のMeta活用術連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

岩崎 史絵（イワサキ シエ）

リックテレコム、アットマーク・アイティ（現ITmedia）の編集記者を経てフリーに。最近はマーケティング分野の取材・執筆のほか、一般企業のオウンドメディア企画・編集やPR／広報支援なども行っている。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

提供：Facebook Singapore Pte Ltd

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/01/26 10:30 https://markezine.jp/article/detail/50063

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    小売×メーカー×広告会社で築く協調領域、トライアルの目指す「ファン共創基盤」としてのリテールメディア
  2. 2
    なぜ花王「melt」は発売から2年経ってもSNSで話題になるのか？ヒットを支えるUGC戦略を公開！
  3. 3
    「美容迷子」「健康迷子」を救うため花王、キリンらが価値共創　パーソナライズを進化させる“RNA”活用
  4. 4
    2026年、マーケティングはどこへ向かうのか／江端浩人氏の着眼点
  5. 5
    無印良品公式アプリ全面リニューアルの裏側とは？何を変え、何を守ったかOMOとCRMの観点から解説！
  6. 6
    Jリーグのファンはどこで「熱狂」に変わるのか？ 1万人調査×定性分析で解明する「没入の法則」
  7. 7
    【業界人間ベム】2026年・広告マーケティング業界7つの予測
  8. 8
    人の創造性を、拡張する。博報堂ＤＹグループ「AI-POWERED CREATIVITY」の真価
  9. 9
    2025年、Z世代に刺さった広告は「極端な2択」トレンド・気持ち・憧れを射抜く13インサイト【前編】
  10. 10
    マーケター向け｜CES 2026 最新テックトレンド～来場者数は14.8万人規模に～
  1. 1
    【業界人間ベム】2026年・広告マーケティング業界7つの予測
  2. 2
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  3. 3
    データ活用のその先へ――電通クロスブレイン新社長小野洸一氏が語る、事業創造を見据えた伴走支援の進化
  4. 4
    なぜ花王「melt」は発売から2年経ってもSNSで話題になるのか？ヒットを支えるUGC戦略を公開！
  5. 5
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  6. 6
    LINEミニアプリ利用者数1位！「ジョージア」に学ぶ顧客とつながるパーソナライズドコミュニケーション
  7. 7
    「大手メーカーで私の望む家はつくれない」その思い込みを覆す、積水ハウスの“リアルな”発信戦略
  8. 8
    Meta提唱「クリエイティブは新たなターゲティング手法」制作費ゼロ・成果報酬で実現する多様化の仕組み
  9. 9
    小売×メーカー×広告会社で築く協調領域、トライアルの目指す「ファン共創基盤」としてのリテールメディア
  10. 10
    潜在層アプローチが困難な転職市場で、「doda」がリタゲより効率的に新規会員を獲得している方法とは？