×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
AI時代のマーケティング最新動向（AD）

NVIDIAも認める先進事例！博報堂ＤＹグループが挑むマーケティングへのエージェンティックAI実装

　AIとアクセラレーテッドコンピューティングの世界的リーダーとして、多くのAI開発者やエンジニアから圧倒的な支持を得るNVIDIA。Hakuhodo DY ONEのマーケティング支援サービス「ONE-AIGENT」で提供しているAIエージェントサービスも、NVIDIAのプラットフォーム上で開発を推進している。「ONE-AIGENT」を軸にAI活用の最前線を追う本連載、今回は博報堂テクノロジーズで進める、NVIDIAプラットフォームを活用したエージェンティックAIの共同構築プロジェクトに焦点を当てる。NVIDIAの井﨑武士氏、博報堂テクノロジーズの川上孝介氏に、Hakuhodo DY ONEの柴山大氏が聞いた。

博報堂DYグループがNVIDIAを選んだ理由。GPU性能だけじゃない付加価値

柴山：現在我々Hakuhodo DY ONEでは、NVIDIAの「NVIDIA AI Blueprints」や「NVIDIA NeMo Agent Toolkit」を活用したエージェンティックAIの開発を、博報堂テクノロジーズとともに進めています。今回はその話をテーマに、NVIDIAの井﨑さんにご参加いただき、博報堂テクノロジーズの川上さんにも加わってもらいました。

　NVIDIAさんとは、私が創業したnegociaで、GPUを購入したことを機にお付き合いが始まりました。また川上さんとは、negocia時代にともに働いていた仲でもあります。まずお二人から、自己紹介を兼ねて、今回のプロジェクトにおける役割をお話しいただけますか？

井﨑：NVIDIAの井﨑です。私は国内の法人ビジネス全般を見ていますが、並行して日本ディープラーニング協会の理事も務めており、この10年ほどは日本企業がいかにAIを社会実装して強くなるかをライフワークにしてきました。今回のプロジェクトでは、博報堂DYグループさんが進めるエージェンティックAI構築に対し、技術支援を行うチームの監督をしています。

エヌビディア エンタープライズ事業本部 事業本部長 井﨑武士氏
エヌビディア エンタープライズ事業本部 事業本部長 井﨑武士氏

川上：博報堂テクノロジーズの川上です。私は2019年にnegociaに参画し、NVIDIAのGPUを使って、広告クリエイティブの画像やテキストの自動生成モデル開発に携わってきました。現在は博報堂テクノロジーズで、生成AIの次なる波であるエージェンティックAIに関わるシステム開発全般を担当しています。

博報堂テクノロジーズ 統合マーケティング・メディアユニットメディア事業推進センター データテクノロジー2部 部長 川上孝介氏
博報堂テクノロジーズ 統合マーケティング・メディアユニットメディア事業推進センター
データテクノロジー2部 部長 川上孝介氏

　NVIDIAのGPUは今、世界中のAI開発者の間で争奪戦になっていますが、我々がタッグを組みたい理由はGPUの性能だけではありません。最大の理由は、NVIDIAのAI開発プラットフォームが圧倒的に優れていることです。

柴山：その通りですね。データサイエンティストやエンジニアの視点に立った、手厚い開発プラットフォームと技術支援を提供されています。こうした企業をパートナーとすることで、我々が理想とする高度な自律型システムの構築が可能になると考えています。

 プレスリリース：博報堂テクノロジーズ、Agentic AIの共同構築を推進

相談相手から仕事仲間へ。NVIDIAのプラットフォームがもたらす衝撃

柴山：現在のAI活用は、本連載でここまで紹介してきたように、人間が個別のエージェントに指示を出し、エージェントが自律的に成果を出す「単発の実行」が中心です。

　しかし、エージェンティックAIの真の力は、単なる一問一答にとどまりません。一つの依頼を完了させるだけでなく、その成果から「次に何をすべきか」を連続的に考え、次の工程へとつなげていく。それこそエージェンティックAIですし、マーケティングもそこにアジャストさせていくことが不可欠です。その実現に向けて、NVIDIAさんのお力を借りているのが現状です。

　ここからは、プロジェクトの進捗を紹介しながら、具体的にNVIDIAプラットフォームの特徴を掘り下げていきます。川上さん、今進めているA2A（Agent-to-Agent）の取り組みと、NVIDIAプラットフォームの印象を教えてもらえますか？

川上：先ほど柴山さんが話されたように、単発の実行から、工程が完了するまでのすべてを自動で推進できる「オーケストレーション基盤」の実現を目指しています。

　NVIDIAのプラットフォームは、GPUといったハードウェアから、モデル開発、推論、アプリケーション実装まで、AI構築に必要なレイヤーを一気通貫で提供しています。そのため、PoCにとどまらず、本番運用や継続的な高度化までを同一基盤上で推進できます。

　また、ソフトウェアがOSSとして公開されているため、導入後の拡張や修正にも柔軟に対応でき、“初めの一歩”を踏み出しやすい点と、高度なカスタマイズ性を両立できることが大きな魅力です。

次のページ
開発者は「何を作るか」に全集中。開発部分だけでなく評価面も対応

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
AI時代のマーケティング最新動向連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

高島 知子（タカシマ トモコ）

　フリー編集者・ライター。主にビジネス系で活動（仕事をWEBにまとめています、詳細はこちらから）。関心領域は企業のコミュニケーション活動、個人の働き方など。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

提供：株式会社Hakuhodo DY ONE

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/03/11 10:00 https://markezine.jp/article/detail/50522

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  2. 2
    「OOHは比較できない」を過去のものに。3月始動の「統一指標」が拓く、メディア設計の新基準
  3. 3
    AI検索でブランドは消える？SEOの延長線上にある本質的な対応「AIO（AI最適化）」の重要性
  4. 4
    影響力は「消費」から「資本」へ。ユニリーバ、Sidemenに学ぶインフルエンサー活用の新潮流 NEW
  5. 5
    「決済」で変える！ デジタルガレージ×りそなグループ「CurePort」が進める医療DXと働き方改革
  6. 6
    花王ヘアケア全体でファンダムを形成していく。花王とCARTA ZEROの「EC×ブランドマーケ」戦略
  7. 7
    英マクドナルドが裏メニューを公式化──UGCを『判断材料』に昇華させたマーケティングの舞台裏
  8. 8
    インプレッションは買えてもアテンションは買えない時代、ユーザーの「情報取得モード」を活かす広告戦略
  9. 9
    Meta広告「クリエイティブ疲弊」改善2ヵ月で売上3割増　D2Cアパレル「Lumier」は何をしたか
  10. 10
    電通デジタル10年→事業会社「ツクルバ」のマーケ責任者へ　柏﨑修さんの「栓抜き」から始まるキャリア論
  1. 1
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  2. 2
    「ペルソナ」も「SEO」も効かない？ ポスト検索時代を勝ち抜く3つのマーケティング新常識
  3. 3
    花王「THE ANSWER」が初動から売上好調だった理由、待望感を醸成するUGCのティザー戦略とは？
  4. 4
    Meta広告「獲得」新常識と2026年の勝ち筋　縦型動画比率80％超のトップランナー3社が語る
  5. 5
    【対談】嶋浩一郎×佐藤雄介｜音は想像力のスイッチ。Spotifyで作る、選ばれるためのブランド広告
  6. 6
    バイブコーディングで開発は「Excel感覚」へ。誰でも数時間でアプリ開発ができる時代
  7. 7
    インプレッションは買えてもアテンションは買えない時代、ユーザーの「情報取得モード」を活かす広告戦略
  8. 8
    広告接触者の購入率が2.3倍に！花王×Nateeが語る“行動を促す”radiko音声広告
  9. 9
    Meta広告「クリエイティブ疲弊」改善2ヵ月で売上3割増　D2Cアパレル「Lumier」は何をしたか
  10. 10
    データが解明する「ファン」の正体。LTVを高める「愛着」の育て方