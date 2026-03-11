NVIDIAも認める先進事例！博報堂ＤＹグループが挑むマーケティングへのエージェンティックAI実装

AIとアクセラレーテッドコンピューティングの世界的リーダーとして、多くのAI開発者やエンジニアから圧倒的な支持を得るNVIDIA。Hakuhodo DY ONEのマーケティング支援サービス「ONE-AIGENT」で提供しているAIエージェントサービスも、NVIDIAのプラットフォーム上で開発を推進している。「ONE-AIGENT」を軸にAI活用の最前線を追う本連載、今回は博報堂テクノロジーズで進める、NVIDIAプラットフォームを活用したエージェンティックAIの共同構築プロジェクトに焦点を当てる。NVIDIAの井﨑武士氏、博報堂テクノロジーズの川上孝介氏に、Hakuhodo DY ONEの柴山大氏が聞いた。

博報堂DYグループがNVIDIAを選んだ理由。GPU性能だけじゃない付加価値

柴山：現在我々Hakuhodo DY ONEでは、NVIDIAの「NVIDIA AI Blueprints」や「NVIDIA NeMo Agent Toolkit」を活用したエージェンティックAIの開発を、博報堂テクノロジーズとともに進めています※。今回はその話をテーマに、NVIDIAの井﨑さんにご参加いただき、博報堂テクノロジーズの川上さんにも加わってもらいました。

NVIDIAさんとは、私が創業したnegociaで、GPUを購入したことを機にお付き合いが始まりました。また川上さんとは、negocia時代にともに働いていた仲でもあります。まずお二人から、自己紹介を兼ねて、今回のプロジェクトにおける役割をお話しいただけますか？

井﨑：NVIDIAの井﨑です。私は国内の法人ビジネス全般を見ていますが、並行して日本ディープラーニング協会の理事も務めており、この10年ほどは日本企業がいかにAIを社会実装して強くなるかをライフワークにしてきました。今回のプロジェクトでは、博報堂DYグループさんが進めるエージェンティックAI構築に対し、技術支援を行うチームの監督をしています。

エヌビディア エンタープライズ事業本部 事業本部長 井﨑武士氏

川上：博報堂テクノロジーズの川上です。私は2019年にnegociaに参画し、NVIDIAのGPUを使って、広告クリエイティブの画像やテキストの自動生成モデル開発に携わってきました。現在は博報堂テクノロジーズで、生成AIの次なる波であるエージェンティックAIに関わるシステム開発全般を担当しています。

博報堂テクノロジーズ 統合マーケティング・メディアユニットメディア事業推進センター

データテクノロジー2部 部長 川上孝介氏

NVIDIAのGPUは今、世界中のAI開発者の間で争奪戦になっていますが、我々がタッグを組みたい理由はGPUの性能だけではありません。最大の理由は、NVIDIAのAI開発プラットフォームが圧倒的に優れていることです。

柴山：その通りですね。データサイエンティストやエンジニアの視点に立った、手厚い開発プラットフォームと技術支援を提供されています。こうした企業をパートナーとすることで、我々が理想とする高度な自律型システムの構築が可能になると考えています。

相談相手から仕事仲間へ。NVIDIAのプラットフォームがもたらす衝撃

柴山：現在のAI活用は、本連載でここまで紹介してきたように、人間が個別のエージェントに指示を出し、エージェントが自律的に成果を出す「単発の実行」が中心です。

しかし、エージェンティックAIの真の力は、単なる一問一答にとどまりません。一つの依頼を完了させるだけでなく、その成果から「次に何をすべきか」を連続的に考え、次の工程へとつなげていく。それこそエージェンティックAIですし、マーケティングもそこにアジャストさせていくことが不可欠です。その実現に向けて、NVIDIAさんのお力を借りているのが現状です。

ここからは、プロジェクトの進捗を紹介しながら、具体的にNVIDIAプラットフォームの特徴を掘り下げていきます。川上さん、今進めているA2A（Agent-to-Agent）の取り組みと、NVIDIAプラットフォームの印象を教えてもらえますか？

川上：先ほど柴山さんが話されたように、単発の実行から、工程が完了するまでのすべてを自動で推進できる「オーケストレーション基盤」の実現を目指しています。

NVIDIAのプラットフォームは、GPUといったハードウェアから、モデル開発、推論、アプリケーション実装まで、AI構築に必要なレイヤーを一気通貫で提供しています。そのため、PoCにとどまらず、本番運用や継続的な高度化までを同一基盤上で推進できます。

また、ソフトウェアがOSSとして公開されているため、導入後の拡張や修正にも柔軟に対応でき、“初めの一歩”を踏み出しやすい点と、高度なカスタマイズ性を両立できることが大きな魅力です。