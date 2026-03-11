×
MarkeZineニュース

組織に変革をもたらす共犯型フレームワークとは？Speeeとブイキューブの事業責任者が語る！

　ブイキューブとSpeeeは、2026年3月25日、無料オンラインセミナー「組織に変革をもたらす共犯型フレームワークとは？」を開催する。

画像のクリックで申し込みフォームに移動します

　同セミナーは、自社組織や事業に変革をもたらそうとしている「事業責任者やマネジメント層」、事業やパートナーの成果にコミットし共に成長したい「マーケティング担当者」、コミュニケーションの力で「働く」をポジティブに変換したい「ビジネスパーソン」に向けたもの。

　自社や顧客の組織をいかに作り変えるか？ “共犯者”をどうすれば作ることができるか？ 「予算・時間がありません」というナイナイ問題にどう答える？といったテーマで、BtoBマーケティング領域のスペシャリストであるSpeeeの松田尚也氏と、ブイキューブのストラテジスト大友堅太郎が語り合う。

　登壇者と同じ30代を中心とするコミュニティを自社の外にも求めている方にもおすすめのセミナーだ。

【イベント概要】
イベント名：「組織に変革をもたらす共犯型フレームワークとは？
日時：2026年3月25日（水）12:00〜13:0
形式：オンライン開催（Zoom）
参加費：無料、事前申し込み制
お申し込みはセミナーページから

【関連記事】
国内電通グループ5社、人事・企業文化領域の横断コンサルティング組織を設立
グロースＸ、西口一希氏が提供する学習プログラムの提供を開始　顧客起点マーケティングの組織定着を支援
GO、組織に"宗教的熱狂"を生むパーパス経営のフレームワーク「パーパス・ディープニング」を提供
ブイキューブ、顧客行動のデータ分析を強化する三つの機能を追加　ファンエンゲージメントの向上を目指す
ブイキューブ、BtoBマーケティング総合支援サービスを提供開始　組織の立ち上げから導入・運用を支援

関連リンク
この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

MarkeZine（マーケジン）
2026/03/11 09:30 https://markezine.jp/news/detail/50535

