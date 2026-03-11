組織に変革をもたらす共犯型フレームワークとは？Speeeとブイキューブの事業責任者が語る！

ブイキューブとSpeeeは、2026年3月25日、無料オンラインセミナー「組織に変革をもたらす共犯型フレームワークとは？」を開催する。

画像のクリックで申し込みフォームに移動します

同セミナーは、自社組織や事業に変革をもたらそうとしている「事業責任者やマネジメント層」、事業やパートナーの成果にコミットし共に成長したい「マーケティング担当者」、コミュニケーションの力で「働く」をポジティブに変換したい「ビジネスパーソン」に向けたもの。

自社や顧客の組織をいかに作り変えるか？ “共犯者”をどうすれば作ることができるか？ 「予算・時間がありません」というナイナイ問題にどう答える？といったテーマで、BtoBマーケティング領域のスペシャリストであるSpeeeの松田尚也氏と、ブイキューブのストラテジスト大友堅太郎が語り合う。

登壇者と同じ30代を中心とするコミュニティを自社の外にも求めている方にもおすすめのセミナーだ。

