×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
世界のトレンドを読む

AI量産社会の“最後の砦”はコミュニティ。ファンを「当事者」に変えるブランドの関与設計

　生成AIの進化によって「つくる力」が民主化され、あらゆる表現が高速で量産される時代が到来した。制作の希少性が薄れるなか、ブランドの価値はどこに残るのか。その答えは、AIには代替不可能な「人間同士の文脈と熱量」に他ならない。今、先進的な企業が向き合い始めているのは、単なるマーケティング対象としてのファンではなく、ブランドの構造そのものに深く関与する「コミュニティ」の存在である。本稿では、AI時代にあえて人間の熱量へと向かうブランドの戦略を、3つの具体的事例から読み解く。

「つくる力」の民主化がもたらす、ブランドの危機

　画像も文章も音楽も、かつては専門的な技術を要した表現がいまや誰もが数分で生み出せる。ブランドのビジュアルやプロダクトのコンセプト設計すらAIが提示する時代において、「つくること」自体の希少性は確実に薄れている。

　この変化は、ブランドの前提を揺さぶる。優れたプロダクトや洗練されたクリエイティブを生み出す力は、もはや企業だけの特権ではない。似たような表現や体験が溢れるなかで、単に“よくできたもの”を出すだけでは差異化は困難だ。では、これからのブランドが持つべき真の資産とは何か。その答えは、「誰が、どのように関わっているか」という関与の設計に隠されている。

「何をつくるか」から「誰とつくるか」へ。価値の源泉は“関与”に移動した

　創造の技術が広く解放された結果、差異を生む軸は静かに移動しつつある。「何をつくるか」よりも、「誰が、どのように関わっているか」が意味を帯び始めているのである。この変化は、いくつかの企業の具体的な取り組みにすでに現れている。

Škoda──プロダクトの決定権を開く

　チェコ発の自動車メーカーŠkoda（シュコダ）は、欧米最大級のコミュニティサイト「Reddit」上の車好きが集まるコミュニティ「r/CarTalkUK」と連携し、主力車種Octaviaの特別仕様モデルを共同設計するプロジェクトを実施した。

　同社はまず、コミュニティ内でテストドライブ参加者を募り、実際に車両を体験してもらった。そのうえで、エンジン仕様、内装デザイン、装備オプションに至るまで複数案を提示し、投票によって仕様を決定する形式をとった。ユーザーは単に意見を述べるのではなく、実際の製品仕様を選択する立場に置かれたのである。

テストドライブに参加したコミュニティメンバー（出典：Leo UK

　結果として、Reddit上でのŠkoda関連言及は約46％増加。さらに、該当モデルの注文数は想定比で255％増となったと報告されている。同キャンペーンはカンヌライオンズでの受賞にもつながった。

　ここで開かれたのは、プロダクトの決定権である。企業が設計し、消費者が選ぶという従来の構図は、一部とはいえ逆転した。

Feeld──表現の主語を共有する

　次に、英国ロンドン発のデーティングアプリFeeldである。多様な関係性やセクシュアリティを前提とする同サービスは、コミュニティの存在をブランドの中心に据えてきた。

　2023年のリブランディングにおいて、Feeldはユーザーを単なるインサイト源として扱わなかった。実際のユーザーを制作プロセスに組み込み、撮影キャストもコミュニティから公募。さらに、制作チームには当事者であるユーザーが参加し、ブランドのトーンやビジュアル表現に直接関与している。

ユーザーが制作プロセスに関与した広告（出典：The Brand Identity

　これは「ユーザーの声を反映した」ブランディングではない。ユーザーが語り手となったブランディングである。つまり、ここで開かれたのは、ブランド表現の主語である。企業が語るブランドから、コミュニティが共に語るブランドへと構造が移っている。

Nothing──経営と資本を接続する

　コンシューマーテック企業のNothingは、さらに踏み込んだ構造を構築している。象徴的なのが、コミュニティ代表が取締役会に参加する「Community Board Observer（CBO）」制度だ。ファンが直接経営陣に声を届け、その内容をコミュニティへ報告する。加えて同社は、一般の支持者に株式投資の機会を開放する「Community Investment」を実施。シリーズCでは評価額13億ドルに達する成長を遂げた。

Community Board Observerに選ばれたコミュニティメンバー（出典：Nothing

　Nothingが開いたのは、マーケティングの枠を超えた「ガバナンスと資本」である。ファンはもはや消費者ではなく、構造の内部に組み込まれた当事者となっている。

次のページ
AI時代に、なぜ「ファンダム」が意味を持つのか

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
世界のトレンドを読む連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

岡 徳之（オカ ノリユキ）

編集者・ライター。東京、シンガポール、オランダの3拠点で編集プロダクション「Livit」を運営。各国のライター、カメラマンと連携し、海外のビジネス・テクノロジー・マーケティング情報を日本の読者に届ける。企業のオウンドメディアの企画・運営にも携わる。

●ウェブサイト「Livit」

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/03/11 08:00 https://markezine.jp/article/detail/50444

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  2. 2
    「OOHは比較できない」を過去のものに。3月始動の「統一指標」が拓く、メディア設計の新基準 NEW
  3. 3
    AI検索でブランドは消える？SEOの延長線上にある本質的な対応「AIO（AI最適化）」の重要性
  4. 4
    影響力は「消費」から「資本」へ。ユニリーバ、Sidemenに学ぶインフルエンサー活用の新潮流 NEW
  5. 5
    「決済」で変える！ デジタルガレージ×りそなグループ「CurePort」が進める医療DXと働き方改革 NEW
  6. 6
    花王ヘアケア全体でファンダムを形成していく。花王とCARTA ZEROの「EC×ブランドマーケ」戦略
  7. 7
    英マクドナルドが裏メニューを公式化──UGCを『判断材料』に昇華させたマーケティングの舞台裏
  8. 8
    インプレッションは買えてもアテンションは買えない時代、ユーザーの「情報取得モード」を活かす広告戦略
  9. 9
    Meta広告「クリエイティブ疲弊」改善2ヵ月で売上3割増　D2Cアパレル「Lumier」は何をしたか
  10. 10
    電通デジタル10年→事業会社「ツクルバ」のマーケ責任者へ　柏﨑修さんの「栓抜き」から始まるキャリア論
  1. 1
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  2. 2
    「ペルソナ」も「SEO」も効かない？ ポスト検索時代を勝ち抜く3つのマーケティング新常識
  3. 3
    花王「THE ANSWER」が初動から売上好調だった理由、待望感を醸成するUGCのティザー戦略とは？
  4. 4
    Meta広告「獲得」新常識と2026年の勝ち筋　縦型動画比率80％超のトップランナー3社が語る
  5. 5
    【対談】嶋浩一郎×佐藤雄介｜音は想像力のスイッチ。Spotifyで作る、選ばれるためのブランド広告
  6. 6
    バイブコーディングで開発は「Excel感覚」へ。誰でも数時間でアプリ開発ができる時代
  7. 7
    インプレッションは買えてもアテンションは買えない時代、ユーザーの「情報取得モード」を活かす広告戦略
  8. 8
    広告接触者の購入率が2.3倍に！花王×Nateeが語る“行動を促す”radiko音声広告
  9. 9
    Meta広告「クリエイティブ疲弊」改善2ヵ月で売上3割増　D2Cアパレル「Lumier」は何をしたか
  10. 10
    データが解明する「ファン」の正体。LTVを高める「愛着」の育て方