×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
AI時代のマーケティング最新動向（AD）

AI検索で自社はどう説明されているか？SEOの延長では語れない「AEO対策」の考え方

　生活者の検索行動が「調べる」から「AIに聞く」へと移行する中、多くの企業は「自社がAIにどう語られているか」を把握できていない。誤情報や不利な回答が、誰にも管理されないまま生成され続けている状況は、リスクとして静かに広がり始めている。本稿では、secondz digital（セカンズデジタル）代表の板井 龍也氏に取材。AI検索の普及状況から次世代の購買行動モデル、AI検索時代に使えるフレームワークまで、AIに危機感を覚えるマーケターが最初に知っておくべき「AEO対策」の考え方や姿勢を学ぶ。

AI検索の最大リスクは「自社の評価」を誰も知らないこと

MarkeZine編集部（以下、MZ）：まずはご自身とsecondz digitalについて教えてください。

板井：私自身はエンジニア出身で、PKSHA Technology等を経て、2019年にsecondz digitalを創業しました。当社は「AIネイティブカンパニー」への変革を支援する会社で、マーケティング領域からセールス領域まで、お客様の顧客接点をオンライン・オフライン問わずAIで高度化していくことを目指しています。

secondz digital株式会社　代表取締役　板井龍也氏
secondz digital株式会社　代表取締役　板井龍也氏
GREE、エン・ジャパン、PKSHA Technologyを経て2019年に創業。2024年11月にジャフコ グループから約1.5億円を調達

板井：そして、現在は「AI検索最適化（AEO：Answer Engine Optimization）」に注力し、企業の対策を支援するAIエージェントの開発・提供を行っています。

MZ：「AEO」「GEO」「LLMO」など、AI検索の最適化を意味する言葉が生まれています。AI検索最適化のためのプロダクトを開発されているsecondz digitalとして、現在の状況をどのように分析されていますか。

板井：マーケティングコミュニケーションの在り方そのものが変わる、大きな変革の入口に我々は立っているのではないでしょうか

　市場の動きを見ても、AI検索の普及スピードは極めて速く、2027年には2人に1人がAI検索を利用すると言われています。国内でも、サイバーエージェント社の調査（2025年10月実施）によれば、10代の約60％、20代の約40％が、日常的な検索行動の中でChatGPTを利用した経験があるとされています。

MZ：AI検索によって生活者の行動が変容することで、マーケティング面でのリスクやデメリットはあるのでしょうか。

板井：最大のリスクは「情報のブラックボックス化」です。当社のお客様でも、AI検索の影響で自社サイトのトラフィックが2～3割減少している企業もあり、「AIに聞くが、参照元サイトには訪れない生活者」は増加しています。

　つまり、企業の関与していないブラックボックス内で、意思決定が進められてしまっているのです。もし、AIが自社について誤った情報を伝えていたり、競合他社ばかりを推奨していたりしても、それを把握できなければ対策の打ちようがありません。このブラックボックスは静かに拡大を続けており、中長期的には事業判断に影響を及ぼす可能性もあります。

「何か手を打たなければならない」という予感は正しい

MZ：現状に不安や焦りを感じているマーケターも多そうです。

板井：みなさんが感じる、「何か手を打たなければならない」という予感は正しいでしょう。かつてスマホやSNSが登場し、グロースする企業とそうでない企業の明暗が分かれた時と同様のことが、より広範囲で起きようとしています。

MZ：どのような変化を想定されていますか。

板井：自分専用の「AIエージェント」を所有し、検索行動のみならず、コマース、カスタマーサービス、求職活動までもエージェントを介して行う「エージェントシフト」が起こると考えています。

　既に、購入代行ができるAIブラウザが登場したり、ChatGPT内で個別アプリに接続しサービスを受けられる「Apps in ChatGPT」がリリースされたりと、実用化に向けた段階に入りつつあります。特に「Apps in ChatGPT」は、当社へも非常に多くの開発相談をいただいている注目領域です。

　これにともない、生活者の購買行動モデルも激変するでしょう。これまで主流だった「自力で探索し、比較・検討を繰り返す」というモデルは、人間にとって非常に認知コストが高い行動でした。そこで当社が提唱するのが、「Delegation Model（委譲モデル）」です。

secondz digitalが提唱するDelegation Model（委譲モデル）への移行
左から従来の「ファネルモデル」、Googleが提唱した「メッシーミドルモデル」、そして「Delegation Model 」。Delegation Model ではAIがゲートキーパーとなり、人間に代わって情報の選別を行う
（クリックすると拡大します）

板井：面倒な「探索」と「評価」をAIエージェントに委譲（デリゲート）することで、人間は「納得と最終決断」だけに集中できるようになります。その結果、AIが商品選定を担い、人間は情報処理の負荷から解放されるような世界が見え始めています。  

次のページ
「コンテキスト」を重視、AIに選ばれるための「AEO対策」とは

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
AI時代のマーケティング最新動向連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

安光 あずみ（ヤスミツ アズミ）

Web広告代理店で7年間、営業や広告ディレクターを経験し、タイアップ広告の企画やLP・バナー制作等に携わる。2024年に独立し、フリーライターへ転身。企業へのインタビュー記事から、体験レポート、SEO記事まで幅広く執筆。「ぼっちのazumiさん」名義でもnoteなどで発信中。ひとり旅が趣味。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

提供：secondz digital株式会社

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/02/26 10:30 https://markezine.jp/article/detail/50218

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    Meta広告「獲得」新常識と2026年の勝ち筋　縦型動画比率80％超のトップランナー3社が語る NEW
  2. 2
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  3. 3
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UGC最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  4. 4
    「意図しない炎上」はなぜ起きる？「つもりDEI」をなくし、自信を持って表現する“攻め”のDEI戦略
  5. 5
    「アルゴリズム時代のブランド創造」を明石ガクト・久保田進彦両氏が語る。理解すべき「バズの型」とは？ NEW
  6. 6
    誰でも「SNSマーケター」を名乗れる時代、NAVICUSメディアマスターが語る「企業SNS」の在り方 NEW
  7. 7
    アプリ広告の効果計測、今のままで大丈夫？「ラストタッチ」に偏らない、これからの評価手法とは
  8. 8
    なぜ米国の家電量販店では「家具」のCMが流れるのか？店舗を巨大なメディアに変える非エンデミック戦略 NEW
  9. 9
    データが解明する「ファン」の正体。LTVを高める「愛着」の育て方
  10. 10
    新しい“家族”のかたちを調査と事例で紐解く。若者が家族づくりに消極的な背景とブランドの寄り添う表現 NEW
  1. 1
    花王「THE ANSWER」が初動から売上好調だった理由、待望感を醸成するUGCのティザー戦略とは？
  2. 2
    「ペルソナ」も「SEO」も効かない？ ポスト検索時代を勝ち抜く3つのマーケティング新常識
  3. 3
    小売×メーカー×広告会社で築く協調領域、トライアルの目指す「ファン共創基盤」としてのリテールメディア
  4. 4
    バイブコーディングで開発は「Excel感覚」へ。誰でも数時間でアプリ開発ができる時代
  5. 5
    なぜ花王「melt」は発売から2年経ってもSNSで話題になるのか？ヒットを支えるUGC戦略を公開！
  6. 6
    さらば、デジタル看板。歴史的変遷が示す、AI時代のWebサイトの勝ち筋【高広伯彦氏×マツリカ中谷氏】
  7. 7
    サントリーが挑む“攻め”のブランドセーフティ　質と量を両立する「AaaS with DV」の威力
  8. 8
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UGC最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  9. 9
    広告接触者の購入率が2.3倍に！花王×Nateeが語る“行動を促す”radiko音声広告
  10. 10
    「意図しない炎上」はなぜ起きる？「つもりDEI」をなくし、自信を持って表現する“攻め”のDEI戦略