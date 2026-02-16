×
業界キーパーソンと探る 注目キーワード大研究（AD）

広告接触者の購入率が2.3倍に！花王×Nateeが語る“行動を促す”radiko音声広告

　生活者は多様なメディアと接触し、周囲には膨大な情報が溢れる現在。企業が広告を通し生活者と深いエンゲージメントを築く難易度は上がっている。その中で、花王の生理用品ブランド「ロリエ」は、radikoの音声広告radiko audio Adを活用することで、ブランドリフトはもちろん、広告接触者の購入率が非接触者の2.3倍になるという成果を得た。花王の佐藤なごみ氏と高橋洋佑氏、プランニング支援を行ったNateeの圓谷将祐氏、そしてradikoの熊谷遥香氏に取り組みの詳細をうかがった。

若年層にリーチしユーザー化を目指す、ロリエのマーケティング戦略

――はじめに、花王におけるロリエの立ち位置とマーケティング戦略を教えていただけますか。

佐藤（花王）：ロリエは、発売40年以上になる歴史のある生理用品ブランドです。生理用品市場の特徴として、同じブランドを使い続ける方が多く、ブランドシフトが起きにくい点があります。そのため、若年層に知ってもらい、愛用していただくことが非常に重要です。

花王株式会社 ハイジーンリビングケア事業部門 サニタリー事業部　佐藤 なごみ氏
花王株式会社 ハイジーンリビングケア事業部門 サニタリー事業部　佐藤 なごみ氏
ロリエのマーケティング全般を担当。radikoの施策では、Nateeと連携してプランニングや出稿業務を行う。

　これまでは、テレビCMをはじめマス広告でのコミュニケーションを中心に行ってきました。最近は、若年層にリーチしやすいSNSなど様々なメディアを活用したデジタルマーケティングにも注力しています。

視覚メディアを見られない時間に接触できる、音声メディアの強み

――radiko活用を提案したNateeはこれまで、ロリエのマーケティングにおいて、どのような支援をしてきたのでしょうか？

圓谷（Natee）：Nateeは、ソーシャルメディアを起点にブランドとクリエイターの新たな価値を生み出すマーケティングカンパニーです。ロリエ様とはこれまで継続的に様々な取り組みを行っており、今回は生活者の動線に入り込み心を動かせるメディアという観点から、radikoの音声広告「radiko audio Ad」の活用を提案しました。

株式会社Natee Brand Partner Division Sales/Unit Leader　圓谷 将祐氏
株式会社Natee Brand Partner Division Sales/Unit Leader　圓谷 将祐氏
セールス兼プランナーとして、花王の課題解決に向け、ブランドとクリエイターとの共創を軸にしたマーケティング支援を行う。

――radikoへの出稿を提案した背景を詳しくうかがえますか。

圓谷：動画やSNSなど、現代の生活者は視覚情報が過多な状況です。そこで、「視覚の奪い合いからの脱却」を重視しました。移動中や家事をしているときなど、画面は見られないけれど耳は空いている時間は意外と多いです。そうした時間に「ながら聞き」される音声広告にはポテンシャルがあると考えました。

　また、ロリエ様が大切にしている「安心感」や「寄り添う姿勢」を伝えるには、情報を広くリーチするだけでなく深く届ける必要があります。音声はイヤホンやスピーカーを通じて1対1で語りかけられるように感じられ、心理的な距離が近くなりやすいと思います。そのため、音声広告は特に、生活者に対して深いエンゲージメントを醸成できるだろうと考えました。

――花王はradikoへの出稿を決めるにあたり、どのような期待をされたのでしょうか？

高橋（花王）：圓谷様が仰ったように、視覚が入り込めないモーメントにアプローチできる点と、完全聴取率が高く最後までメッセージを届けられる点に期待しました。

　また、デジタル音声メディアは生活者の日常の中で自然に接触されやすく、広告メッセージも無理なく受け止めてもらいやすいと考えています。その特性が、生活者に寄り添って安心感を提供するブランドであるロリエのコミュニケーションと親和性が高いのではないかと考えました。

花王株式会社 マーケティングイノベーションセンター メディアマーケティング部　高橋 洋佑氏
花王株式会社 マーケティングイノベーションセンター メディアマーケティング部　高橋 洋佑氏
ロリエをはじめ、花王の様々なブランドのメディア戦略を横断的に支援している。

佐藤：radikoはラジオ好きな方が集中して聞かれているので、広告もじっくり聞いてもらいやすいのではないかと考えました。特に今回は商品認知の向上ではなく、興味関心や購入率の向上をKPIとしていたので、深く届くことを期待しました。

ラジオ広告はノンストレス？音声広告とコンテンツの関係

この記事の著者

平田 順子（ヒラタ ジュンコ）

フリーランスのライター・編集者。大学生時代より雑誌連載をスタートし、音楽誌やカルチャー誌などで執筆。2000年に書籍『ナゴムの話』（太田出版刊）を上梓。音楽誌『FLOOR net』編集部勤務ののちWeb制作を学び、2005年よりWebデザイン・マーケティング誌『Web Designing』の編集を行う。2008年よ...

この著者の最近の執筆記事

MarkeZine（マーケジン）
2026/02/16 10:00 https://markezine.jp/article/detail/50259

