【参加無料】SNS運用をANAと講談社『VOCE』が語る！「全体設計」と「評価軸」を今どう考える？

3月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）、4日（水）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

ブランドの持続的成長を支えるSNSの設計と評価方法

今や、多くの企業で重点施策となっているSNSマーケティング。しかし、その施策を自社の戦略の中にどう位置付け、事業成果としてどう評価すればいいのか、いまだに模索する企業も多いのではないでしょうか？

3月4日（水）17:35～18:15に行われるセッション「ANAと講談社『VOCE』が語る！SNS全体設計と評価軸の現在地（仮）」では、モデレーターに一般社団法人SNSエキスパート協会理事、ジソウ代表取締役の本門 功一郎氏を迎え、長年にわたりSNS運用に力を入れてきたANA、VOCEの2社から担当者がパネリストとして登壇。近年のSNS施策の振り返るとともに、ブランドの持続的成長を支えるための設計と評価方法をディスカッションを通して探り、運用のヒントを示します。

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

このセッションで学べること ブランドと顧客がより深くつながるためのSNS施策の設計

SNS施策の効果を正しく知るために行いたい評価の視点

持続的な成長につながる運用のヒント

同日おすすめセッション

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）

2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら