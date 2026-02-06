×
世界のトレンドを読む

「検索」から「委任」へ。Google×WalmartとChatGPT広告が示す「選ばない」購買体験

　「自分で検索して選ぶ」という当たり前の行為が、過去のものになろうとしている。米国では今、GoogleとWalmartが手を組み、商品選定から購入までをAIが完結させる仕組みの実装に入った。時を同じくして、OpenAIはChatGPTにおける広告テストを開始し、「対話の中での提案」をビジネス化しようとしている。これは単なる機能追加ではない。「何を買うか」の判断そのものが、人間からAIへと委譲され始めたことを意味する。AIエージェントが意思決定の主体となる時代、私たちマーケターは誰に向けて、何を語ればいいのか。海外の最新動向を基に、その構造変化と対策を整理する。

「探す」から「委ねる」へ。AIエージェントが変える購買の前提

　従来のショッピング体験は、「検索→比較→判断→購入」というプロセスを前提として設計されてきた。消費者はキーワードを入力し、商品一覧を見比べ、レビューや価格を参照しながら意思決定を行う。その途中に広告が表示され、選択に影響を与える構造である。

　生成AIの進化によって、この前提が揺らぎ始めている。AIエージェントは、ユーザーの条件や目的を自然言語で理解し、商品情報、価格、在庫、配送条件などを横断的に評価する。消費者は複数ページを回遊する必要がなくなり、「こういう用途で、予算はこのくらい」と条件を伝えるだけでよい。

　このとき、消費者の役割は「探す人」から「判断を委ねる人」へと変わる。UI上の操作も、検索窓への入力やフィルター操作から、対話ベースのやり取りへと移行する。マーケターにとって重要なのは、人の目にどう映るか以上に、AIにどう理解され、どう評価されるかという点になっていく。

Google×Walmartの実装──AIが「意思決定」を代行する世界

　GoogleとWalmartの提携は、AIエージェント型ショッピングが構想段階を超え、実装フェーズに入りつつあることを示す事例である。Googleの生成AIと、Walmartが持つ膨大な商品データ、在庫、物流基盤を組み合わせ、AIが商品選定から購入までを担う体験を目指している。

画像を説明するテキストなくても可
出典：Walmart公式サイト

　この背景には、Walmart自身がAIやデータ基盤への投資を進めてきたことがある。単なるEC事業者ではなく、商品情報、需要予測、在庫配置、配送判断までを一体で扱える技術基盤を持つことが、AI主導の購買体験を成立させている。

　ここで注目すべきは、ユーザーの操作性の変化だ。消費者は検索結果一覧や商品ページを回遊するのではなく、AIとの対話を通じて条件を伝える。「一人暮らし向けで、できるだけ安く、すぐ届く掃除機が欲しい」といった要望に対し、AIが膨大な在庫からベストな1台を絞り込み、「なぜそれが最適か」という理由と共に提示する。

　この体験では、商品一覧や検索順位の重要性は相対的に低下する。重要なのは、AIがどのような基準で商品を評価し、推薦するかである。価格の安さだけでなく、用途との適合性、過去の購入者の満足度、返品率、説明の一貫性といった要素が総合的に判断される。

　マーケティングの観点から見れば、これは「人に見せるための最適化」から「AIに理解されるための設計」への転換を意味する。広告もまた、目立つための手段ではなく、AIの推薦プロセスに組み込まれる判断材料としての性格を強めていく。

次のページ
ChatGPT広告の衝撃──AIとの対話に「説得」は介入できるか

この記事の著者

岡 徳之（オカ ノリユキ）

編集者・ライター。東京、シンガポール、オランダの3拠点で編集プロダクション「Livit」を運営。各国のライター、カメラマンと連携し、海外のビジネス・テクノロジー・マーケティング情報を日本の読者に届ける。企業のオウンドメディアの企画・運営にも携わる。

●ウェブサイト「Livit」

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

MarkeZine（マーケジン）
2026/02/06 09:00 https://markezine.jp/article/detail/50329

