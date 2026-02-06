【参加無料】「Wpc.」のLTV向上を牽引するアプリに学ぶ、売上につながるデータ活用とコンテンツ設計

3月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）、4日（水）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

アプリ育成と“LTV向上”の方程式

顧客のロイヤルティやLTV向上施策として有効なアプリ。店舗などオフライン接点を持つ企業にとっては、来店や購買にもつながるオンラインの重要なタッチポイントの一つです。しかし「売上」に結び付けることを意識するあまり、顧客体験を損ねたり、コンテンツに顧客が価値を感じられず利用されないアプリになってしまったりする落とし穴は避けねばなりません。

では、顧客のLTV向上を実現できるアプリ設計とは、どのようなものなのでしょうか？

3月3日（火）16:50～17:20に行われるセッション「『売る』アプリから『つながる』アプリへ。 Wpc.が実践する、店舗スタッフを巻き込んだOMOと“LTV向上”の方程式」では、ECサイトの約6倍のCVRを記録し最上位ランク会員の構成比が非アプリ会員の2.5倍に達するという、レイングッズブランド「Wpc.」の公式アプリの事例を解説。

ユーザーの滞在時間を5倍に伸ばし、店舗スタッフが自発的に接客に使う「現場主導のOMO」を実現したアプリ施策について、ID統合から顧客心理を捉えたコンテンツ設計、そして売上へつなげるデータ活用まで、Wpc.流「つながるアプリ」育成の方程式を公開します。

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）

2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

