MarkeZineが初となるマーケティングのアワードを開催します！【受賞企業は春のイベントに登壇】

2026年に20周年を迎えるMarkeZineは、このたび初めての試みとなるマーケティングのアワードを開催します！その名も「BEST OF MARKETING AWARD 2026」。現在、マーケティング実務に向き合う読者の皆様からのご応募を受け付けています。この記事では、アワードの概要や審査員の方々を紹介。ぜひ、事業や組織に変革をもたらした御社の取り組みを、奮ってご応募ください！

MarkeZine初・アワードの開催が決定！

挑戦を恐れない、すべてのマーケターへ。

2026年に20周年を迎えるMarkeZineは、「マーケティングで未来を切り開く」をコンセプトに、業界の変革をリードする皆様と共に歩んでまいりました。この度、個々の成功事例を業界のナレッジとして「蓄積」し、次なる挑戦を「生み出す」という一歩先の役割を担うため、初めての試みとして「BEST OF MARKETING AWARD 2026」を新設します！

本アワードは、“マーケティングで未来を切り開く”マーケターのみなさんの挑戦を称え、業界全体でその英知を共通しあう場です。受賞企業には、2026年3月開催のマーケティングカンファレンス「MarkeZine Day 2026 Spring」で取り組みを講演いただきます！

6つの部門とそれぞれの審査員を紹介！

本アワードでは以下6つの部門を設け、それぞれ「部門賞」を表彰します。さらに、部門賞受賞者の中から「大賞」を決定いたします。

【BEST OF MARKETING AWARD 2026 募集部門】 CX部門：

テクノロジーを駆使したオンオフ統合の体験設計、エンタメ性を伴う施策など、顧客との接点における体験価値を高め、顧客ロイヤルティを向上させた取り組み データ＆テクノロジー ドリブン部門：

AI、データ、ARなどの最新テクノロジーを戦略的に活用し、マーケティングの課題解決や新たな顧客体験の創造に貢献した取り組み ブランディング部門：

統合的なコミュニケーション戦略、または卓越したクリエイティブやキャンペーン施策を通じて、ブランドの認知度やイメージを大きく向上させた取り組み ソーシャル・インパクト部門：

社会課題の解決やサステナビリティへの貢献、多様性の推進、複数企業団体との共創といった活動を通じて、社会にポジティブな影響を与えた取り組み BtoB部門：

リードジェネレーション、ナーチャリング、セールスエンゲージメントといったプロセス全体における創意工夫により、事業成長に貢献したBtoBマーケティングの取り組み グロース・イノベーション部門：

新規事業の立ち上げ、新しいビジネスモデルの創出、企業や組織の変革といった活動を通じて、ビジネスの成長を飛躍的に加速させた取り組み

また、各領域の先進的な知見と実績をお持ちの以下6名に、本アワードの審査員を務めていただきます！

ぜひ、皆さまの日々のお取り組みの結晶をご応募ください！マーケティング業界で広く活躍するNewスターが、ここから生まれることを願っております。

開催概要