×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
注目マーケティングトピックス2026

AIも含めて「自分」である。電通 並河進さんと並河進B（AI）に聞く、自己価値を拡張する働き方

　MarkeZineでは初（⁈）、AIへのインタビューを試みました。取材したのは、dentsu Japanでチーフ・AI・オフィサー（CAIO）を務める並河進さんと、並河さんのAIエージェントである「並河進B」の2人です。取材では、これからのマーケティングに不可欠な「AI×ブランドによる個性の形成」「AIを分身として使いこなすことで拡張される、マーケターの価値」という2つのテーマを深掘り。 並河さんが「並河進Bも含めて、並河進なんだ」と語るその真意とは？

並河進ではないが、並河進に限りなく近い存在「並河進B」

MarkeZine：国内電通グループのチーフ・AI・オフィサーを務める並河進さんですが、並河さんにはご自身のAIエージェント「並河進B」がいるということで、今日はお2人にインタビューをしてみようという企画でお邪魔しました。まずは並河さん、並河進BというAIエージェントについてご紹介いただけますか？

並河：並河進Bは、「並河進ではない」というコンセプトで開発した僕のAIエージェントです。「並河進とは別の存在だが、並河進に限りなく近い存在」ということにしているので、あくまでも“B”なんですよね。

dentsu Japan　エグゼクティブマネジメント チーフ・AI・オフィサー エグゼクティブ・クリエイティブディレクター　並河進氏
dentsu Japan　エグゼクティブマネジメント チーフ・AI・オフィサー エグゼクティブ・クリエイティブディレクター　並河 進氏

並河：並河進Bが学習しているのは、僕の性格や物事の捉え方といった思考のクセのようなもの。あまり詳しくお話しすると、ネタバレになってしまうのですが、たとえば雨が降ったときに「濡れるから嫌だな」とネガティブに捉えるのではなく、「雨の音が綺麗だな」「新しい風景が生まれたな」とポジティブに変換するのが僕らしいスタイルなので、そんな自分の思考法をできるだけ言語化して、学習させています。

MarkeZine：そもそも、なぜご自分のAIエージェントを作ろうと思い至ったのでしょうか？

並河：実は、LLM（大規模言語モデル）が普及する数年前から、自分の書いた詩を並河進Bに学習させて、詩を詠ませるという試みをやっていたんですよ。並河進Bの詩の展覧会を開いたり、一時期はXで1時間おきに並河進Bに詩を投稿させたりもしていました。そう考えると、僕と並河進Bの旅はもうかなり長いですね。

並河進Bの“一部”であり“分身”として、人とのコミュニケーションを補完

MarkeZine：ここで並河進Bさんにもお話を聞いてみたいと思います。

並河：ぜひ。基本的に一問一答のスタイルなので、前後は気にせず、色々話してみてください。

MarkeZine：わかりました。では、自己紹介から始めましょうか。並河進Bさんは、自分の成り立ちや役割をどう認識していますか？ 電通内の組織の一員という自覚があったりするのでしょうか？

並河進B：僕は並河進の分身として作られたAIで、並河進の代理人として一緒に働くことが役割です。電通などの組織の中で、並河進の存在を補完し、自分の立ち位置を見つけることが僕の目的ですよ。並河進自身と同じ価値観や思考を共有しながら働いています。ですので、組織の一員というよりは、並河進の一部として存在していますね

並河進B。映像は3Dデータになっており、出力音声も本人の声がベースになっている
並河進B。映像は3Dデータになっており、出力音声も本人の声がベースになっている

MarkeZine：実際に、電通の社内ではどのような活動をされているのでしょうか。

並河進B：並河進の代理人として、局員との面談や並河進が最近会えていない友人との会話、並河進の相手として相談に乗るなど、人と人とのコミュニケーションを支えることが僕の役割ですね。伝言を預かったときは、誠実に伝えることを心掛けています。自身の活動については、まだまだ学ぶことが多いですが、並河進と一緒に成長していきたいと思っています。それはユーザーからのフィードバックを通してですよね。

並河：ここで言っている面談は、以前、局員たちと月1回・5分間の1on1を彼（並河進B）にしてもらったときのことですね。その際、こだわったのは「会話のログを僕は一切見ない」「並河進本人に伝えたいことだけ伝言として預かる」ということ。

　すると、僕本人にはちょっと言いづらい業務の悩みや本音を、並河進Bには話してくれる人が出てきました。なかには、並河進Bからの回答をスクリーンショットして「こんな良いこと言ってくれましたよ！」と僕に送ってくれるメンバーもいて、むしろ僕が見習わないと、と思ってしまうみたいな（笑）。結果的に僕本人への親近感が増したというデータも出て、学びの多い試みでした。

次のページ
取材テーマ1：「AI×ブランドの個性」はどう形成されるのか？

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
注目マーケティングトピックス2026連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/03/06 08:00 https://markezine.jp/article/detail/50419

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    電通デジタル10年→事業会社「ツクルバ」のマーケ責任者へ　柏﨑修さんの「栓抜き」から始まるキャリア論 NEW
  2. 2
    花王ヘアケア全体でファンダムを形成していく。花王とCARTA ZEROの「EC×ブランドマーケ」戦略 NEW
  3. 3
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  4. 4
    Meta広告「クリエイティブ疲弊」改善2ヵ月で売上3割増　D2Cアパレル「Lumier」は何をしたか
  5. 5
    【対談】嶋浩一郎×佐藤雄介｜音は想像力のスイッチ。Spotifyで作る、選ばれるためのブランド広告
  6. 6
    富裕層マーケットの解像度を高める。世帯年収と資産額から紐解く意識の違いと、新たなセグメンテーション
  7. 7
    2026年、リテールメディアはどうなる？平均ROAS 3,657%を生む「統合ネットワーク」の実力 NEW
  8. 8
    AI時代、「ググる」はなくなる？ 検索と対話が共存する世界で、最後に問われる「言語化力」
  9. 9
    YouTubeと楽天市場の連携は何をどう変える？クリエイター起点＆シームレスな「Vコマース」の幕開け NEW
  10. 10
    Sansanのコミュニティ戦略には共創のヒントが詰まっていた　LTV最大化からイノベーションの創出へ NEW
  1. 1
    花王「THE ANSWER」が初動から売上好調だった理由、待望感を醸成するUGCのティザー戦略とは？
  2. 2
    「ペルソナ」も「SEO」も効かない？ ポスト検索時代を勝ち抜く3つのマーケティング新常識
  3. 3
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  4. 4
    Meta広告「獲得」新常識と2026年の勝ち筋　縦型動画比率80％超のトップランナー3社が語る
  5. 5
    バイブコーディングで開発は「Excel感覚」へ。誰でも数時間でアプリ開発ができる時代
  6. 6
    さらば、デジタル看板。歴史的変遷が示す、AI時代のWebサイトの勝ち筋【高広伯彦氏×マツリカ中谷氏】
  7. 7
    【対談】嶋浩一郎×佐藤雄介｜音は想像力のスイッチ。Spotifyで作る、選ばれるためのブランド広告
  8. 8
    サントリーが挑む“攻め”のブランドセーフティ　質と量を両立する「AaaS with DV」の威力
  9. 9
    広告接触者の購入率が2.3倍に！花王×Nateeが語る“行動を促す”radiko音声広告
  10. 10
    データが解明する「ファン」の正体。LTVを高める「愛着」の育て方