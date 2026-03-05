×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

Criteo、ChatGPTの広告パイロットに参画 LLMからの流入はコンバージョン率が約1.5倍

 　2026年3月3日、CriteoはOpenAIが提供するChatGPTの広告配信において、広告テクノロジーパートナーとして参画したことを発表した。

　対象はChatGPTの無料プランおよびGoプランで、広告テクノロジー企業としての参画となる。同社の米国クライアントから得られた集計データによると、ChatGPTをはじめとするLLMプラットフォームからの流入ユーザーは、他のリファラルチャネルと比較してコンバージョン率が約1.5倍高いことが明らかになった（2026年2月、米国の小売業者500社のサンプルを対象に観察）。対話型での情報探索が広がる中、今回のパイロットはブランドがChatGPT内での広告展開を検証する機会となる。

　Criteoは年間40億ドル以上のメディア支出を支え、世界中の1万7,000社の広告主と協働しており、ブランド・小売業者・パブリッシャーをコマースインテリジェンスとAIによる意思決定テクノロジーで結びつけている。本統合は、ChatGPT における継続中の広告パイロットの一環として、今後数週間のうちに米国で順次提供が開始される予定だ。

【関連記事】
dentsu Japan、OpenAIとの戦略的連携でAI時代のマーケティング変革を支援
OpenAI、広告テスト導入を発表　有料のGoプランも広告対象に
Criteo、AIショッピングアシスタント向けの商品レコメンデーションサービスを発表
マーケターの9割がAIエージェント浸透後「マーケティング活動を変える必要」を予測【Criteo調査】
Criteo、Googleと連携　Google初のオンサイト・リテールメディアパートナーに

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/03/05 10:00 https://markezine.jp/news/detail/50508

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    【対談】嶋浩一郎×佐藤雄介｜音は想像力のスイッチ。Spotifyで作る、選ばれるためのブランド広告
  2. 2
    Meta広告「クリエイティブ疲弊」改善2ヵ月で売上3割増　D2Cアパレル「Lumier」は何をしたか NEW
  3. 3
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  4. 4
    AI時代、「ググる」はなくなる？ 検索と対話が共存する世界で、最後に問われる「言語化力」 NEW
  5. 5
    YouTubeと楽天市場の連携は何をどう変える？クリエイター起点＆シームレスな「Vコマース」の幕開け NEW
  6. 6
    Sansanのコミュニティ戦略には共創のヒントが詰まっていた　LTV最大化からイノベーションの創出へ NEW
  7. 7
    インプレッションは買えてもアテンションは買えない時代、ユーザーの「情報取得モード」を活かす広告戦略
  8. 8
    Meta広告「獲得」新常識と2026年の勝ち筋　縦型動画比率80％超のトップランナー3社が語る
  9. 9
    「ローカライズ」した気になっていない？『町丁目単位のリアルデータ』が導く、脱・全国一律マーケティング
  10. 10
    選ばれるブランドであるために。アンカー・ジャパンの成長支えたチャネル戦略とLTV向上のための体験設計
  1. 1
    花王「THE ANSWER」が初動から売上好調だった理由、待望感を醸成するUGCのティザー戦略とは？
  2. 2
    「ペルソナ」も「SEO」も効かない？ ポスト検索時代を勝ち抜く3つのマーケティング新常識
  3. 3
    Meta広告「獲得」新常識と2026年の勝ち筋　縦型動画比率80％超のトップランナー3社が語る
  4. 4
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  5. 5
    バイブコーディングで開発は「Excel感覚」へ。誰でも数時間でアプリ開発ができる時代
  6. 6
    さらば、デジタル看板。歴史的変遷が示す、AI時代のWebサイトの勝ち筋【高広伯彦氏×マツリカ中谷氏】
  7. 7
    サントリーが挑む“攻め”のブランドセーフティ　質と量を両立する「AaaS with DV」の威力
  8. 8
    広告接触者の購入率が2.3倍に！花王×Nateeが語る“行動を促す”radiko音声広告
  9. 9
    データが解明する「ファン」の正体。LTVを高める「愛着」の育て方
  10. 10
    「意図しない炎上」はなぜ起きる？「つもりDEI」をなくし、自信を持って表現する“攻め”のDEI戦略