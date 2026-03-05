Criteo、ChatGPTの広告パイロットに参画 LLMからの流入はコンバージョン率が約1.5倍

2026年3月3日、CriteoはOpenAIが提供するChatGPTの広告配信において、広告テクノロジーパートナーとして参画したことを発表した。

対象はChatGPTの無料プランおよびGoプランで、広告テクノロジー企業としての参画となる。同社の米国クライアントから得られた集計データによると、ChatGPTをはじめとするLLMプラットフォームからの流入ユーザーは、他のリファラルチャネルと比較してコンバージョン率が約1.5倍高いことが明らかになった（2026年2月、米国の小売業者500社のサンプルを対象に観察）。対話型での情報探索が広がる中、今回のパイロットはブランドがChatGPT内での広告展開を検証する機会となる。

Criteoは年間40億ドル以上のメディア支出を支え、世界中の1万7,000社の広告主と協働しており、ブランド・小売業者・パブリッシャーをコマースインテリジェンスとAIによる意思決定テクノロジーで結びつけている。本統合は、ChatGPT における継続中の広告パイロットの一環として、今後数週間のうちに米国で順次提供が開始される予定だ。

【関連記事】

・dentsu Japan、OpenAIとの戦略的連携でAI時代のマーケティング変革を支援

・OpenAI、広告テスト導入を発表 有料のGoプランも広告対象に

・Criteo、AIショッピングアシスタント向けの商品レコメンデーションサービスを発表

・マーケターの9割がAIエージェント浸透後「マーケティング活動を変える必要」を予測【Criteo調査】

・Criteo、Googleと連携 Google初のオンサイト・リテールメディアパートナーに