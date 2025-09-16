Criteo、Googleと連携　Google初のオンサイト・リテールメディアパートナーに

コマースメディアを展開するCriteoは、Googleとリテールメディアにおけるオンサイト広告の連携を発表した。CriteoはGoogle初のオンサイト・リテールメディアパートナーとなった。

第一段として、Criteoのリテールメディアを活用する200社を超える小売業者は、Google Search Ads 360プラットフォームからのデマンドを受け入れることを選択でき、幅広い業種のグローバルブランドとつながれる。広告主にとっては、Criteoのリテールネットワーク全体にわたるキャンペーンの作成、実行、最適化が可能となる。

両社は、小売業者に統一された測定手法を提供することで、ブランドが広告のインクリメンタル効果を明確に把握できるようにし、予算配分の最適化、パフォーマンスの向上、投資判断をサポートする。

本連携はGoogle Search Ads 360を通じて、まずアメリカ地域を対象に限定ベータ版として提供され、その後グローバル規模で拡大し、他のGoogle Marketing Platformツールへ展開される予定だ。

Googleのエンタープライズプラットフォーム担当ゼネラルマネージャーであるBill Reardon氏は、「私たちはシームレスなコマースメディアエコシステムの構築に注力しています。Criteoのリテールメディアを利用する小売業者のネットワークを活用することで、広告主が購買行動の重要な瞬間、つまりオンサイトでのスポンサード商品広告を通じて顧客とつながることが可能になります。Perforｋmance MaxやShopping Adsなど、既存のオフサイトソリューションと組み合わせることで、広告主や代理店が広告パフォーマンスをより包括的に把握し、よりスマートな意思決定および、効果的なキャンペーンの運用を実現できるよう支援します」と述べた。

業界予測によると、リテールメディア市場は2027年までに2,040億ドルに達するとされているが、現在の支出は一部の主要プレーヤーに集中している。今回の連携は、より多様な小売業者が広告予算を獲得し、より多くのブランドがより広範なエコシステム全体に投資できるようにすることで、リテールメディアにおける競争環境の公平性確保を目指す。

