Wisdom Evolution Company、「AI西口一希」LINEボットを会員向けに無料公開

西口一希氏が代表を務めるWisdom Evolution Companyは、マーケティング実務担当者を支援するLINEボット「AI西口一希」を公開した。同サービスは、同社が運営する「Wisdom-Beta」会員向けに、当面無料で提供される。

「AI西口一希」は、西口氏自身が厳選・編集したマーケティングの基礎知識や代表的なフレームワーク、著書7冊分に基づく最新情報、数千語の専門用語と実例をデータベースとして学習。単なる用語解説にとどまらず、実践的な質問への回答や経営的視点に基づく助言も可能だ。

同ボットは、一般的な知識と西口氏の独自理論（N1分析、5segs、9segs）の両方に対応。毎週「AI西口」からの最新メッセージやインフォグラフィックが届き、返信により双方向の学びができる特徴がある。また、データベースは毎月更新され、最新・正確な内容への加筆修正や具体的事例の追加を継続的に行う。

利用には「Wisdom-Beta」への無料会員登録が必要で、登録後は案内されたリンクからLINEと連携することで利用できる。

今後は、LINE以外のプラットフォームへの展開も見据えており、将来的には音声・動画なども扱うマルチモーダルなAIサービス「Wisdom AI」への進化も予定している。