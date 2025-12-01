×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
業界キーパーソンと探る 注目キーワード大研究

AI時代のBtoBマーケは「意思」が左右する。独立した富家氏が説く、インハウスケイパビリティの重要性

　コニカミノルタジャパンで31歳という若さで部長に昇進し、その後EVeMへ転職。BtoBマーケティングの最前線を走ってきた富家翔平氏が2025年10月、独立し「AiKAGI（アイカギ）」を創業した。新会社では企業のインハウスケイパビリティ（組織内部の実行能力）を高める支援を提供していくという。AIの活用が当たり前になる中、富家氏はなぜ今、「組織内部の実行能力」を高める支援が必要だと考えたのか。そして、これからのBtoBマーケターには、どのようなスキルや視点が求められるのか。富家氏のこれまでのキャリアを振り返りながら、新事業に込めた思いと、With AI時代におけるBtoBマーケターの役割について話を聞いた。

挫折、武者修行、そしてBtoBマーケティングとの出会い

――まずは改めて、富家さんのこれまでのキャリアを教えてください。マーケティングに出会ったのはいつでしたか。

富家：新卒で入社した通販会社で、マーケティング部門に配属されたのがはじまりです。その会社には元々、テレビショッピングのMCをやりたくて入社しましたが、こてこての関西弁が災いしたのか（笑）、その機会には恵まれませんでした。

　入社して早々に挫折したわけですが、マーケティング部門ではECにおける社内のインハウスWebマーケティングを担当することになりました。当時は自動最適化の技術もそれほど進んでいなかったので、自分の手で入札単価を変えると、CPCやCPA、ROASといった色々な数字が動くんですよね。とてもおもしろいと思いました。

株式会社AiKAGI　代表取締役 CEO　富家 翔平氏
株式会社AiKAGI　代表取締役 CEO　富家 翔平氏

富家：その後、小さな広告代理店に転職するのですが、それは募集要項に「大手総合代理店に常駐する案件がある」と書いていたからです。マーケティングの武者修行のつもりで挑戦しましたが、仕事はかなりハードで、「大変なところに来てしまった」と思いました。当時、一人目の子どもが生まれたばかりだったのですが、子どもが寝ている間に帰ってきて、寝ている間に家を出るという生活を1年半ぐらい続けていました。そこで、クライアントワークとは何か、プロフェッショナルとは何か、そしてお金をいただくとはどういうことかを叩き込んでもらいました。

――その後、コニカミノルタジャパンに移られるのですね。

富家：はい。実はコニカミノルタジャパンには、プリセールス担当の営業職として入社しています。営業をしながら、自社のマーケティング基盤の整備や、BtoBのマーケティング支援事業の立ち上げを行いました。BtoBマーケティングは初めてでしたが、コンバージョン数を仮定して逆算していくやり方は身についていたので、それをBtoBマーケティングの世界に応用できました。

　営業とマーケティングコンサルタント、社内のBtoBマーケターを兼任するような形で3年ほど働き、マーケティング部門の部長に就任するタイミングで、セールスを離れました。マネジメントでは多くの失敗も経験し、人を動かすことの難しさと向き合いながら、次第に「組織全体をどう動かすか」というテーマに関心が移っていき、マネジメント能力向上を支援するトレーニングプログラムを提供するEVeMに転職しました。

「起業するなら今」と背中を押したもの

――そうしたキャリアを経て、今回、独立を選ばれました。起業の背中を押したものはなんだったのでしょうか？

富家：起業はいつか挑戦したいことのひとつでした。ですが、自分なんかが今やって良いものなのか……とタイミングや事業内容に悩んでいたのです。EVeMはスタートアップでしたので、多くの起業家と出会いました。尊敬すると同時に「彼らも同じ人間なんだ」と身近に感じられたこと、ビジネスパーソンとして優れているから起業したのではなく「やる」と決めて行動した人が起業家になるんだと、理屈ではなく感覚で理解できたことで、「自分もチャレンジしたい」という気持ちがどんどん強くなりました。

　そうした心理的な変化に加え、AIの進化が想像を超えるスピードで進んでいることも、「今しかない」というタイミングの面で後押しになりました。BtoBマーケティングの領域で何か大きな技術革新があり、「もうこの領域は無理だ」と思ってしまったら、起業するという選択肢はなくなり、目標だけでなく目的すら見失ってしまうような気がしたんです。AIの進化が読めないからこそ「今チャレンジしないと」と思いました。

――そうして創業されたのがAiKAGI（アイカギ）なのですね。新会社では、何を行っていくのでしょうか？

富家：BtoBマーケティングに特化した「インハウスケイパビリティ」、つまり組織内部の実行能力を向上する事業に挑戦したいと思っています。

　「インサイドセールス機能を強化しよう」「ホワイトペーパーを作ろう」「イベントをやろう」など、やることが決まったらそれを支援してくれる会社は既にありますが、「何をやるかを考える」ことをメインに手伝ってくれる会社はほとんどありません。また、「こうしたほうがいいですよ」と戦略や方針、アクションを提示するコンサルティングも、自分のやりたいこととは違うように思いました。組織の中の人が自ら考えられるよう、組織力を上げていくお手伝いをするため、事業を立ち上げました。

次のページ
AI時代にこそ高まる「インハウスケイパビリティ」の重要性

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
業界キーパーソンと探る 注目キーワード大研究連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

こまき あゆこ（コマキ アユコ）

ライター。AI開発を行う会社のbizdevとして働きながら、ライティング業・大学院で研究活動をしています。
連絡先： komakiayuko@gmail.com

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

福島 芽生（編集部）（フクシマ メイ）

MarkeZine副編集長。1993年生まれ、島根県出身。早稲田大学文学部を卒業後、書籍編集を経て翔泳社・MarkeZine編集部へ。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/12/01 08:00 https://markezine.jp/article/detail/50092

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    X起点の共感型動画で売上も好調！サントリーの会話を生む「反応設計」とは
  2. 2
    「生成AI時代」のその先は？アクセンチュアに聞く、AIエージェントがもたらすマーケティングの未来
  3. 3
    資生堂「クレ・ド・ポー ボーテ」グローバルECサイト構築の道のり──ブランドらしさと実運用の両立
  4. 4
    CVR286％を実現！認知で終わらず獲得までつなげたNTTドコモ ahamoの「スマホ不安超常現象」
  5. 5
    売上計画比2倍の花王「THE ANSWER」が戦略の実行プロセスを公開　鍵は感情ニーズ×スクラム組織
  6. 6
    稼働転換率326%増！タイミーの潜在ワーカーを動かしたYahoo!広告「動的ディスプレイ広告」の真価
  7. 7
    楽天の1億ID×AIで広告配信の「WHO」はここまで変わる！顧客の過去～未来を捉える楽天のデータ革命
  8. 8
    なぜLTVが伸びる？ファンケルとGDOの戦略に見る成功の共通点
  9. 9
    なぜDECORTÉは過去最高売上を記録？ EC×OMO戦略の成功要因と体験設計フロー
  10. 10
    味の素「アミノバイタル」30周年企画　企業とファンへ「感謝」を伝えるギフト施策の舞台裏
  1. 1
    マーケティング戦略は「現状分析」が8割。リクルート時代の“しくじり”で学んだ、戦略を考える5ステップ
  2. 2
    常識を覆す。画面占有率50％超でも嫌われない『High Impact広告』のカラクリと成果
  3. 3
    【広告意思決定論】芹澤連が説く「広告にできること／できないこと」
  4. 4
    資生堂「クレ・ド・ポー ボーテ」グローバルECサイト構築の道のり──ブランドらしさと実運用の両立
  5. 5
    X起点の共感型動画で売上も好調！サントリーの会話を生む「反応設計」とは
  6. 6
    リクルートから3畳半の生活。逆境を越え、Nateeの代表取締役CEOになった大江祐介さんのキャリア
  7. 7
    なぜDECORTÉは過去最高売上を記録？ EC×OMO戦略の成功要因と体験設計フロー
  8. 8
    稼働転換率326%増！タイミーの潜在ワーカーを動かしたYahoo!広告「動的ディスプレイ広告」の真価
  9. 9
    広告が“効かなくなる日”が来る前に──CVR200%向上を実現した次の一手「タレントの素材活用」とは
  10. 10
    「顧客接点力強化」を経営アジェンダに　アクセンチュアとBrazeが提唱するAI時代のマーケティング