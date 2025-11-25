×
MarkeZineニュース

Meta、AIアシスタント「Meta AI」を日本で段階的に提供開始

　Metaは2025年11月25日、日本国内においてAIアシスタント「Meta AI」の段階的な提供を開始したと発表した。Meta AIは、Instagram、Facebook、Messenger、WhatsAppといったMetaが運営する各種プラットフォーム上でアシスタントサービスを提供する。

　利用者はアプリ内に表示されるMeta AIのアイコンをタップするか、グループチャット内で「@Meta AI」と入力することで、友人と一緒に利用可能である。また、ウェブサイト「meta.ai」上でも同機能が利用できる。

画像を説明するテキストなくても可
利用イメージ（クリックすると拡大します）

　Meta AIは、世界で毎月10億人超の利用者が活用している。日本での段階的なローンチにより、利用者は新たなアイデアの着想、コンテンツの作成・アニメーション化、興味あるテーマの深掘り、会話へのユーモアの追加など、日常のさまざまな場面で支援を受けられる。

　サービスでは、日常的な質問への回答やおすすめ・アドバイスの提供、宿題の手助けやグループチャットにおける議論の解決、カスタムGIFや画像作成・アニメーション化、アルバムアートワークやムードボード制作といった機能も用意されている。

　今後はコミュニティからのフィードバックをもとに、新たな機能を追加し、日本の文化や生活にも適応していく方針だ。

MarkeZine（マーケジン）
2025/11/25 14:30

