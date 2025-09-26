×
MarkeZineニュース

トランスコスモス、Meta広告の効果最大化ソリューション「trans-ASC」の提供を開始

　トランスコスモスは、2025年9月25日、Metaが提供する広告プロダクト「Advantage+ セールスキャンペーン」を活用した広告ソリューション「trans-ASC」を開発し、提供を開始したと発表した。

　Metaが提供する「Advantage+ セールスキャンペーン」は、販売促進に特化したAIによる広告配信最適化ツール。自動最適化機能が高く、基本的に細かなターゲティング設定を必要としないことから、特定のターゲットへの配信を避けたい商材のプロモーションでは導入を見送られるケースがあった。

　そこで、トランスコスモスは「trans-ASC」を開発。AIによる自動ターゲティングに加え、APIによるデータ連携とターゲティング制限を可能にした。

　性別や年齢など複数の条件によって対象が限定されたプロモーションでも、ターゲット除外に近い形で広告効果の最大化が図れる。アカウントごとにカスタマイズしたターゲティング設定は専用ダッシュボードで一元管理でき、広告運用者は過去の設定状況を確認した上で最適なターゲティングのPDCAサイクルを実行可能だ。

　先行導入事例では、「Web申し込み」をコンバージョンとする獲得プロモーションにおいて、有効登録率が低い年代への広告配信制限を実施した結果、コンバージョン率が向上し、有効登録率は151％向上したという。

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

MarkeZine（マーケジン）
2025/09/26 10:45 https://markezine.jp/article/detail/49950

