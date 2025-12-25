×
MarkeZineニュース

国内電通グループ、ChatGPT新機能「Apps in Chat」に対応する開発体制を始動

　電通、電通デジタル、電通総研の国内電通グループ3社は、OpenAIが提供する「Apps in ChatGPT」の日本公開に合わせ、同機能に対応するアプリケーション開発体制を本格始動した。これにより、顧客向けの対話型AIアプリをChatGPT上で構築し、提供できるようになる。

　「Apps in ChatGPT」は、自社サービスやデータベース、外部APIをChatGPTに直接連携することで、顧客がChatGPTとの対話の中で企業サービスにそのままアクセスすることを可能にする新機能。たとえば、商品情報や予約システム、EC情報などと接続することで、商品検索や購買サポート、予約、FAQ案内などさまざまなサービスをChatGPT内でシームレスに完結させることができる。

　今回の開発体制では、電通が事業・ブランド課題から最適なアプリ設計を行い、電通総研がセキュアなデータ連携や実装基盤を担当。電通デジタルが生成AIの知見を活かし開発を進める。

　OpenAI社が提供する開発者向け環境を活用し、「Apps in ChatGPT」の国内一般公開後にはアプリの提供が可能に。今後は、国内企業向けのワークショップやPoC支援プログラムも実施予定だ。

この記事は参考になりましたか？

2025/12/25

