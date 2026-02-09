×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

【参加無料】“選ばれる理由”を設計する「ミドルファネル」攻略とは？指名検索数215％増事例も解説

3月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

　半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）、4日（水）に開催！　場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

　本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

“選ばれる理由”を設計する「ミドルファネル」攻略

セッション詳細を確認＆参加登録
セッション詳細を確認＆参加登録はこちら

　目先の数字を合わせることばかりが評価されるいま、マーケティングは「妄信的な認知拡大」や「効率偏重の刈り取り」に終始し、“目に見える数値”だけの最適化が目的化してしまっています。しかし、点の数値だけを広げても顧客にとってブランドが“線”に繋がらずの”面”が広がりません。なぜ顧客がその商品やサービスを「自分にとって価値がある」と感じたのか——その理解の構造＝見えない数値を掴むことはできないのです。

　3月3日（火）15:20～15:50に行われるセッション「指名検索CV数215％増！CPA最適化、認知施策の限界を超え“選ばれる理由”を設計するミドルファネル攻略」では、指名検索数215%の実績事例をもとに、“見える成果”だけに変調せず“理解を積み上げる”ミドルファネル戦略の設計プロセスを具体的に解説します。数字の点を追うのではなく、理解の面を広げるマーケティング構造への転換をお伝えします。

　参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

同日おすすめセッション

3月3日（火）14:35～15:05

マーケティング戦略を現場の“武器”へ。戦略と現場をつなぐ「価値の再構築」 ——NTTドコモビジネス×外部プロ人材の挑戦の舞台裏

3月3日（火）17:35～18:05

「買い物モード」の2,800万人にアプローチ。CVまでの距離を縮める「メルカリAds」の独自のデータ戦略と成功事例

他にもセッション多数！ そのほかのセッションは「タイムテーブル」をチェック！

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）
　　　　2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）
　　　　懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/02/09 08:00 https://markezine.jp/article/detail/40019

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    花王「THE ANSWER」が初動から売上好調だった理由、待望感を醸成するUGCのティザー戦略とは？
  2. 2
    サントリーが挑む“攻め”のブランドセーフティ　質と量を両立する「AaaS with DV」の威力
  3. 3
    なぜ、広告予算が同じでもシェアを奪われ続けたのか？──リクルート時代の敗北と逆転に学ぶ「課題設定力」
  4. 4
    さらば、デジタル看板。歴史的変遷が示す、AI時代のWebサイトの勝ち筋【高広伯彦氏×マツリカ中谷氏】
  5. 5
    「検索」から「委任」へ。Google×WalmartとChatGPT広告が示す「選ばない」購買体験
  6. 6
    日本のリテールメディアに求められるものとは？東急ストア・サントリーの先進事例から考える
  7. 7
    AIマーケティングへの投資、どのくらい本気で始めていますか？戦略設計前に知っておくべき基本を整理
  8. 8
    2025年、Z世代に刺さった広告　想定内じゃつまらない！「思いっきり外れる」インサイト【後編】
  9. 9
    「ローカライズ」した気になっていない？『町丁目単位のリアルデータ』が導く、脱・全国一律マーケティング
  10. 10
    「想起される存在」になるために。NECが60年の伝統を「再定義」し挑む、顧客との「共創」コミュニティ
  1. 1
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  2. 2
    なぜ花王「melt」は発売から2年経ってもSNSで話題になるのか？ヒットを支えるUGC戦略を公開！
  3. 3
    小売×メーカー×広告会社で築く協調領域、トライアルの目指す「ファン共創基盤」としてのリテールメディア
  4. 4
    【業界人間ベム】2026年・広告マーケティング業界7つの予測
  5. 5
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  6. 6
    LINEミニアプリ利用者数1位！「ジョージア」に学ぶ顧客とつながるパーソナライズドコミュニケーション
  7. 7
    Meta提唱「クリエイティブは新たなターゲティング手法」制作費ゼロ・成果報酬で実現する多様化の仕組み
  8. 8
    「大手メーカーで私の望む家はつくれない」その思い込みを覆す、積水ハウスの“リアルな”発信戦略
  9. 9
    潜在層アプローチが困難な転職市場で、「doda」がリタゲより効率的に新規会員を獲得している方法とは？
  10. 10
    Jリーグのファンはどこで「熱狂」に変わるのか？ 1万人調査×定性分析で解明する「没入の法則」