【参加無料】“選ばれる理由”を設計する「ミドルファネル」攻略とは？指名検索数215％増事例も解説

3月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）、4日（水）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

“選ばれる理由”を設計する「ミドルファネル」攻略

目先の数字を合わせることばかりが評価されるいま、マーケティングは「妄信的な認知拡大」や「効率偏重の刈り取り」に終始し、“目に見える数値”だけの最適化が目的化してしまっています。しかし、点の数値だけを広げても顧客にとってブランドが“線”に繋がらずの”面”が広がりません。なぜ顧客がその商品やサービスを「自分にとって価値がある」と感じたのか——その理解の構造＝見えない数値を掴むことはできないのです。

3月3日（火）15:20～15:50に行われるセッション「指名検索CV数215％増！CPA最適化、認知施策の限界を超え“選ばれる理由”を設計するミドルファネル攻略」では、指名検索数215%の実績事例をもとに、“見える成果”だけに変調せず“理解を積み上げる”ミドルファネル戦略の設計プロセスを具体的に解説します。数字の点を追うのではなく、理解の面を広げるマーケティング構造への転換をお伝えします。

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）

2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

