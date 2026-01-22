×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
生活者データバンク

Jリーグのファンはどこで「熱狂」に変わるのか？ 1万人調査×定性分析で解明する「没入の法則」

　2026年は、冬季五輪、WBC、サッカーW杯、さらに国内ではアジア大会と、世界的なスポーツイベントが集中する。スポーツファンにはたまらない1年になりそうだ。 本記事では、日本人のスポーツ関心度とファン化のプロセスを、定量・定性の両面から徹底分析した。1万人規模の調査で見えた「市場の実態」と、熱狂的なJリーグサポーターへの深層インタビューから浮かび上がった「コアファンへの共通ルート」。そこには、ファンベースを拡大するための明確なヒントが隠されていた。

日本人のスポーツ関心度TOP10：野球・サッカーに続く「第三極」は？

　日本全国（15～69歳、n＝10,388）を対象にしたインテージの大規模調査によると、日常的にスポーツに関心を寄せる人は55％存在する。つまり、日本人の半数以上が日常生活の中でスポーツに関心を持っていることになる。

　関心の対象となるスポーツTOP10は次の通りである。

1位 野球、2位 サッカー、3位 バレーボール、4位 相撲、5位 フィギュアスケート、
6位 ラグビー、7位 卓球、8位 バスケットボール、9位 テニス、10位 ゴルフ

　性別・年代による特徴も明確である。男性は全体的にスポーツへの関心が高く、特に50歳以上の男性は野球・サッカーに加え、相撲、ラグビー、ゴルフに関心を寄せる。一方で、バレーボールやフィギュアスケートは男性よりも女性が関心を寄せるスポーツである。

画像を説明するテキストなくても可
【図表1】スポーツ関心度（性年代別）※複数回答
データ：インテージWEB定量調査　全国10,388人（15～69歳）　人口構成に合わせて補正
調査実施：2025年9月
（クリックすると拡大します）

現地観戦のリアル：若年層の熱気とスタジアムへ足を運ぶ「頻度」の壁

　現地観戦の実態は、直近1年間で2割の人がスタジアムや競技場に足を運んでいる。観戦スポーツの内訳を見ると、1位は野球（13％）、2位はサッカー（5％）であり、それ以外のスポーツは2％未満にとどまる。日本全体で見ると、現地観戦のマーケットが大きいのは、まだまだ野球とサッカーの2つと言える。現時点では野球とサッカーに及ばないが、バスケットボールとバレーボールは若年層の観戦者比率が高く、今後伸長する可能性は十分ある。バスケットボールはBリーグ、バレーボールはSVリーグとそれぞれプロリーグも発足している。日頃のスポーツニュースやSNS上のコミュニティなどからもバスケットボールとバレーボールの人気が高まっている印象を受ける。

　直近1年間の現地観戦者を性年代別で見ると、若年男性の比率が高いことがわかる。日頃からスポーツに関心を寄せる若年男性層が積極的に現地観戦にも行っている様子がうかがえる。

画像を説明するテキストなくても可
【図表2】直近1年のスポーツ現地観戦率（性年代別）※複数回答
データ：インテージWEB定量調査 全国10,388人（15～69歳） 人口構成に合わせて補正
調査実施：2025年9月
（クリックすると拡大します）

　現地観戦経験者の行動を追いかけると、家族や友人・同僚と何となく1回行っただけで終わるケースも多い。もちろん「0回」を「1回」にする意義は大きく、同時に大きなエネルギーを要するが、そういった中で、年間に何度もスタジアムに足を運ぶ層が存在する。

　彼らは何がきっかけで、どのようなプロセスをたどってコアファンになったのだろうか。今回は、特定のJリーグクラブを応援する若年男性3名にインタビューを行った。いずれも日々応援するクラブの動向をネットやSNSで追いかけ、年何回もスタジアムに足を運ぶ熱いファンである。

　ここからは、彼らに実施した「コグニティブ・インタビュー」の結果を基に、ファン化のプロセスを分析する。

次のページ
ファンの「文脈」を掘り起こす：コグニティブ・インタビュー×グラレコ

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
生活者データバンク連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

中川 大輔（ナカガワ ダイスケ）

株式会社インテージ　マーケティングパートナー第2本部 企画営業2部

2017年インテージに入社。家電業界を中心に耐久財メーカーのリサーチを支援。現在は、スポーツ・サービス・流通業界のリサーチを担当。専門統計調査士。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/01/22 09:00 https://markezine.jp/article/detail/50302

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    なぜ花王「melt」は発売から2年経ってもSNSで話題になるのか？ヒットを支えるUGC戦略を公開！
  2. 2
    サイト訪問者の99%を逃す“機会損失”に終止符を。CVR1%の壁を壊す「対話するWebサイト」の力
  3. 3
    【BEST OF MARKETING AWARD 2026】大賞はファミマの「涙目シール」 NEW
  4. 4
    2026年、注目ブランドはどう動く？【花王／カンロ／クラシコム編】 NEW
  5. 5
    2026年、最適化の閉塞感をどう超えるか？細田高広氏が示すAIに代替不可能な「ヒューマニティ」の本質
  6. 6
    AIリサーチの「98％普及」が招いた落とし穴──4割が直面するエラーと、求められる“人間の眼”
  7. 7
    日本生命がリワードプログラムを刷新　アンケート・リワード機能導入によるCX向上策とは？
  8. 8
    2025年、Z世代に刺さった広告は「極端な2択」トレンド・気持ち・憧れを射抜く13インサイト【前編】
  9. 9
    「大手メーカーで私の望む家はつくれない」その思い込みを覆す、積水ハウスの“リアルな”発信戦略
  10. 10
    【業界人間ベム】2026年・広告マーケティング業界7つの予測
  1. 1
    【業界人間ベム】2026年・広告マーケティング業界7つの予測
  2. 2
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  3. 3
    データ活用のその先へ――電通クロスブレイン新社長小野洸一氏が語る、事業創造を見据えた伴走支援の進化
  4. 4
    LINEミニアプリ利用者数1位！「ジョージア」に学ぶ顧客とつながるパーソナライズドコミュニケーション
  5. 5
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  6. 6
    なぜ花王「melt」は発売から2年経ってもSNSで話題になるのか？ヒットを支えるUGC戦略を公開！
  7. 7
    イオンリテールはいかにして1,400万人のアプリ会員と1to1コミュニケーションを実現しているのか？
  8. 8
    Meta提唱「クリエイティブは新たなターゲティング手法」制作費ゼロ・成果報酬で実現する多様化の仕組み
  9. 9
    2025年下半期に話題になったOOH15選！「BMSG」から「無限城」まで、SNSで話題化する法則
  10. 10
    「大手メーカーで私の望む家はつくれない」その思い込みを覆す、積水ハウスの“リアルな”発信戦略