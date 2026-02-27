×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
博報堂リサーチ＆データ

富裕層マーケットの解像度を高める。世帯年収と資産額から紐解く意識の違いと、新たなセグメンテーション

　一括りに「富裕層」といっても、そのライフスタイルや価値観はかつてないほど多様化しています。高付加価値なビジネスを展開する上で重要となるのは、彼らを多角的に捉えることです。博報堂富裕層マーケティングラボ（HAML）による2025年の最新調査では、世帯年収3,000万円および5,000万円を境に、意識や資産状況が大きく変化する実態が見えてきました。本稿では、自らの力で道を切り拓く「キャリア富裕層」と、伝統的な「資産家富裕層」の傾向を分析。データから見えた新たな視点を通じ、これからの時代に求められる対話のあり方をひも解きます。

なぜ今、富裕層マーケティングなのか

　近年、富裕層をターゲットとした商品・ビジネスに商機を見出す企業やブランドの相談を多くいただきます。

　人口減少が進む一方で富裕層人口は増加していることから、購買力の大きい富裕層をターゲットとして高単価・高収益のビジネスを模索する動きが強まっているのです。「富裕層」という一括りのターゲットを想定される場合が多いのですが、実際の富裕層は「富裕層」という一言で括れないほど多様化しています

　実際、「どこから富裕層と設定すべきか」「どのような富裕層にポテンシャルがあるのか」という相談を多くいただきます。富裕層向けビジネスを展開していく上で、ターゲットとなる富裕層の解像度を上げることが、成否を分けるといっても過言ではありません。

　大きく変化する富裕層の属性や価値観を捉えるため、博報堂では2024年に「博報堂富裕層マーケティングラボ」、通称“HAML”を立ち上げました。HAMLでは、富裕層を捉える要素として「年収」を重視しています。一般的に富裕層の定義として野村総合研究所の推計などでも用いられている「純金融資産1億円以上」という明確な基準が設定されています。しかし、多くのマーケティング担当者が富裕層のラインについて悩むのは、資産という基準だけでは消費の観点を捉えきれないためです。このような背景から、HAMLでは世帯年収1,500万円以上を「インカムリッチ」と定義しました。

　本稿では2025年3月にインカムリッチを対象に実施した定量調査をもとに、「どこから消費行動が変わるのか」「ポテンシャルの大きい富裕層はどこにいるのか」を明らかにしていきます。

一般的なイメージと合致する富裕層は世帯年収3,000万円以上

　HAMLは2024年に初めて世帯年収1,500万円以上の人をインカムリッチと定義、関連するレポートを発表しました。様々な反響をいただく一方で、世帯年収1,500万円よりももっと上の富裕層、つまり一気に意識や消費が変化するラインが知りたいという声も多くいただきました。

　そこで2025年の調査では、世帯年収と金融資産の関係性について分析を行いました。一定の世帯年収ラインを超えると、将来に備えるための資産形成が進み、今の消費に回す金額が大きくなるという見立てです。

　世帯年収1,500万円以上、世帯年収3,000万円以上、世帯年収5,000万円以上という3つのレンジで、金融資産額の内訳をみたところ、世帯年収3,000万円を超えると金融資産1億円以上が過半数を占めることが明らかになりました。また、世帯年収5,000万円を超えると、金融資産5億円以上の超富裕層が過半数となることもわかりました。このことから、世帯年収3,000万円が大きく生活の変わる「富裕層」の、世帯年収5,000万円が「超富裕層」の境界線といえそうです。

世帯年収別の金融資産構成比（％・30,00万円以上）
世帯年収別の金融資産構成比（％・30,00万円以上）
世帯年収別の金融資産構成比（％・50,00万円以上）
世帯年収別の金融資産構成比（％・50,00万円以上）

　さらに重要なポイントは、世帯年収と金融資産の関係性を、生活・消費行動の境界線として捉えてよいのかという点です。そこで、「1ヵ月で自由に使えるお金」と「消費意識」に着目しました。

　「1ヵ月で自由に使えるお金」は世帯年収1,500万円以上で17万円のところ、世帯年収3,000万円以上は52万円、世帯年収5,000万円以上は72万円となり、大きな差があることがわかりました。

世帯年収別「1ヵ月あたりの自由に使える金額」
世帯年収別「1ヵ月あたりの自由に使える金額」

　また意識面でも、世帯年収が上がると「好きなことにはとことんお金をかける」と回答した割合も上がっていました。お金で欲しいものを我慢することが減り、消費への意識が変わる境界線としても、世帯年収3,000万円、5,000万円という境界線は機能すると思われます。

世帯年収別「すきなことにはとことんお金をかける」割合
世帯年収別「すきなことにはとことんお金をかける」割合

次のページ
キャリア富裕層と資産家富裕層

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
博報堂リサーチ＆データ連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

那須 優一（ナス ユウイチ）

株式会社 博報堂 ストラテジックプラニング局 マーケティングプラニングディレクター
日系大手メーカーや外資系企業中心に、戦略、クリエイティブ、メディアまで一貫したプラニングを行う。博報堂富裕層マーケティングラボ（HAML）にも所属し、富裕層を対象としたブランドの戦略立案を行っている。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/02/27 09:00 https://markezine.jp/article/detail/50276

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    Meta広告「獲得」新常識と2026年の勝ち筋　縦型動画比率80％超のトップランナー3社が語る NEW
  2. 2
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  3. 3
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UGC最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  4. 4
    AI時代のコンテンツマーケティングはこう変わる。2026年以降の、3つの変化予測
  5. 5
    AI検索で自社はどう説明されているか？SEOの延長では語れない「AEO対策」の考え方 NEW
  6. 6
    シールブームの立役者「平成女児界隈」が勢いを増している要因とは？界隈文化の変遷と心理を考察
  7. 7
    誰でも「SNSマーケター」を名乗れる時代、NAVICUSメディアマスターが語る「企業SNS」の在り方 NEW
  8. 8
    豊臣兄弟！やリブート…新ドラマ活況／人気根強い年末年始特番【テレビ視聴率ランキング 2026年1月】 NEW
  9. 9
    「アルゴリズム時代のブランド創造」を明石ガクト・久保田進彦両氏が語る。理解すべき「バズの型」とは？
  10. 10
    リアルにしかない波及効果とは？SMBCグループのスマホ完結サービス「Olive」のラウンジ展開に注目
  1. 1
    花王「THE ANSWER」が初動から売上好調だった理由、待望感を醸成するUGCのティザー戦略とは？
  2. 2
    「ペルソナ」も「SEO」も効かない？ ポスト検索時代を勝ち抜く3つのマーケティング新常識
  3. 3
    バイブコーディングで開発は「Excel感覚」へ。誰でも数時間でアプリ開発ができる時代
  4. 4
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UGC最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  5. 5
    さらば、デジタル看板。歴史的変遷が示す、AI時代のWebサイトの勝ち筋【高広伯彦氏×マツリカ中谷氏】
  6. 6
    サントリーが挑む“攻め”のブランドセーフティ　質と量を両立する「AaaS with DV」の威力
  7. 7
    「意図しない炎上」はなぜ起きる？「つもりDEI」をなくし、自信を持って表現する“攻め”のDEI戦略
  8. 8
    広告接触者の購入率が2.3倍に！花王×Nateeが語る“行動を促す”radiko音声広告
  9. 9
    なぜ花王「melt」は発売から2年経ってもSNSで話題になるのか？ヒットを支えるUGC戦略を公開！
  10. 10
    小売×メーカー×広告会社で築く協調領域、トライアルの目指す「ファン共創基盤」としてのリテールメディア