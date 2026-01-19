×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
Human-Centered AI：効率化の“その先”へ（AD）

人の創造性を、拡張する。博報堂ＤＹグループ「AI-POWERED CREATIVITY」の真価

　AIが世界を席巻して約3年。北米ではAI投資の増大により、大規模な人員削減が行われるなか、改めて問われているのが「人間はAIに使われるのか、それとも使いこなすのか」という点だ。そんな時代において、「Human-Centered AI」を掲げ、AIを単なる「効率化の道具」ではなく「共創パートナー」と位置づけ、その活用を推進しているのが博報堂ＤＹグループだ。そんな同社が考えるAIとの共創の未来について、博報堂ＤＹホールディングス 代表取締役社長の西山泰央氏が語った。

効率化か、それとも人間拡張か──AIが突きつける分岐点

　2022年後半以降、爆発的に普及した生成AI。説明文から画像を作成する「Midjourney」や、大規模言語モデル（LLM）を使った対話型の生成AIサービスの「ChatGPT」が瞬く間に世界に広がり、創作活動はもちろん、業務改革や効率化に向け一気に導入が進んだ。2025年はAI技術がさらに進化し、特定の専門業務を担うAIエージェント（エージェンティックAI）が登場して、AI活用は今後もさらに広がっていくと見られている。

　こうしたなか、「生活者を真ん中においたAIテクノロジーを。」というコンセプトの下、「Human-Centered AI」という哲学を基にAI活用を推進しているのが博報堂ＤＹグループだ。

　2025年12月2日〜4日に都内で開催された「ADVERTISING WEEK ASIA」に登壇した博報堂ＤＹホールディングス 代表取締役社長の西山泰央氏は、「AI-Powered Creativity：AIと、価値ある未来をデザインする」と題する講演のなかで、この哲学について次のように説明した。

　「この“Human-Centered AI”は単なるスローガンではありません。北米では、AI投資を拡大する一方、大規模な人員削減が続けられており、私たちは『人間がAIに使われるのか、使いこなすことができるのか』という分岐点に立たされています。そうしたなか、私たち博報堂ＤＹグループはAIについて『単なる効率化の道具ではなく、人間の可能性を拡張する共創パートナーであり、使いこなすことができるものとして向き合っていこう』と明確に決めました。そのスタートとして、私たちがどのようなビジョンの下、どのような取り組みを行っているのかを紹介したいと思います」（西山氏）

株式会社博報堂ＤＹホールディングス　代表取締役社長　西山 泰央氏
株式会社博報堂ＤＹホールディングス　代表取締役社長　西山 泰央氏

博報堂ＤＹグループの“Human-Centered AI”を具現化した「バーチャル生活者」

　ADVERTISING WEEK ASIAのテーマは、「Creativity excites Industries（創造性が産業を盛り上げる）」だ。西山氏はこの言葉に深く共感したという。

　「あらゆる産業モデルが刷新されつつある現在、『AIは人間のクリエイティビティを本当に拡張できるのか』という問いは避けて通れません。この問いを、ぜひ広告業界、そしてすべてのリーダーとともに考えていきたいと思い、『AIと、価値ある未来をデザインする』という講演テーマを定めました」（西山氏）

　そんな博報堂ＤＹグループが、同社の哲学である“Human-Centered AI”を具現化したものが、2025年11月に発表された「バーチャル生活者」だ。バーチャル生活者とは、これまで同社が蓄積してきた膨大な生活者データと日々アップデートされるデータをAIに学習させ、バーチャル上の“人格”として再現したソリューションだ。

画像を説明するテキストなくても可
博報堂ＤＹグループが開発した「バーチャル生活者」（クリックすると拡大します）

　「これにより、当社の社員は、PCを開けば『いつでも本音が聞ける生活者』と対話できる環境を手に入れました」と西山氏。これまでのデータ分析やペルソナ作成の限界を超え、社内で日常的、かつ瞬時にマーケティングにおける「生活者発想」を実現する革新的な一歩であり、博報堂ＤＹグループではそんな新しい世界がスタートしているという。

次のページ
AIが迫る「クリエイティビティの再定義」。無限の拡張をどう使うか

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
この記事の著者

岩崎 史絵（イワサキ シエ）

リックテレコム、アットマーク・アイティ（現ITmedia）の編集記者を経てフリーに。最近はマーケティング分野の取材・執筆のほか、一般企業のオウンドメディア企画・編集やPR／広報支援なども行っている。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

提供：株式会社博報堂ＤＹホールディングス

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/01/19 10:00 https://markezine.jp/article/detail/50261

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  2. 2
    「大手メーカーで私の望む家はつくれない」その思い込みを覆す、積水ハウスの“リアルな”発信戦略
  3. 3
    潜在層アプローチが困難な転職市場で、「doda」がリタゲより効率的に新規会員を獲得している方法とは？
  4. 4
    なぜ花王「melt」は発売から2年経ってもSNSで話題になるのか？ヒットを支えるUGC戦略を公開！
  5. 5
    日本生命がリワードプログラムを刷新　アンケート・リワード機能導入によるCX向上策とは？
  6. 6
    なぜ広告会社がGPU投資を加速するのか。AI動画でのゲームチェンジを見据えた、不退転の覚悟
  7. 7
    “人間だけ”に届くデジタル広告を　博報堂が目指す「未来型の広告システム」とは
  8. 8
    BtoBマーケは顧客理解＝業務理解。作って終わりにしない、Sansanのペルソナフレームワーク活用法
  9. 9
    LINEヤフー・Meta・TikTok・X──2026年、主要プラットフォームはどう「進化」する？
  10. 10
    【業界人間ベム】2026年・広告マーケティング業界7つの予測
  1. 1
    【業界人間ベム】2026年・広告マーケティング業界7つの予測
  2. 2
    データ活用のその先へ――電通クロスブレイン新社長小野洸一氏が語る、事業創造を見据えた伴走支援の進化
  3. 3
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  4. 4
    LINEミニアプリ利用者数1位！「ジョージア」に学ぶ顧客とつながるパーソナライズドコミュニケーション
  5. 5
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  6. 6
    イオンリテールはいかにして1,400万人のアプリ会員と1to1コミュニケーションを実現しているのか？
  7. 7
    なぜ花王「melt」は発売から2年経ってもSNSで話題になるのか？ヒットを支えるUGC戦略を公開！
  8. 8
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UCG最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  9. 9
    Meta提唱「クリエイティブは新たなターゲティング手法」制作費ゼロ・成果報酬で実現する多様化の仕組み
  10. 10
    2025年下半期に話題になったOOH15選！「BMSG」から「無限城」まで、SNSで話題化する法則