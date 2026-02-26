×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
テレビ番組視聴率ランキング＜ビデオリサーチ調べ＞

豊臣兄弟！やリブート…新ドラマ活況／人気根強い年末年始特番【テレビ視聴率ランキング 2026年1月】

　今、どんなテレビ番組が注目されているのでしょうか？　個人視聴率を基準とした月間ランキングをお伝えします。＜ビデオリサーチ調べ・関東地区・2025/12/29（月）～2026/02/01（日）＞

年末年始特番が上位独占！リアルタイム個人視聴率トップ10【2026年1月】

　1位、2位は「第７６回NHK紅白歌合戦」となり、3位、4位には「第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走」がランクイン。年末年始の恒例特番が上位を占める結果となりました。

No. 番組名 放送局 放送日 視聴率（％）
1 第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦
（21:00放送開始）		 ＮＨＫ総合 2025/12/31 26.4
2 第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦
（19:20放送開始）		 ＮＨＫ総合 2025/12/31 23.2
3 第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路 日本テレビ 2026/01/03 18.4
4 第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 日本テレビ 2026/01/02 17.0
5 ＮＨＫニュース７ ＮＨＫ総合 2025/12/31 14.4
6 芸能人格付けチェック！２０２６お正月スペシャル テレビ朝日 2026/01/01 14.0
7 ゆく年くる年 ＮＨＫ総合 2025/12/31 13.4
8 大相撲・２０２６年・初場所・千秋楽 ＮＨＫ総合 2026/01/25 11.5
9 連続テレビ小説・ばけばけ ＮＨＫ総合 2026/01/06 8.8
10 ぐるぐるナインティナイン２時間ＳＰ 日本テレビ 2026/01/15 8.6

＊ビデオリサーチ調べ・番組平均個人視聴率【関東地区】
・2025年12月29日（月）～2026年2月1日（日）に放送された、15分以上の番組を対象としています。
・視聴率は「個人全体（4才以上）」を基準としています。
・ 複数回放送のある番組は、指定期間内に最も多く放送された番組名を表示しています。  
・レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが２番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
・番組名の後ろの「／他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

＊リアルタイム視聴率：地上波などのテレビ放送をリアルタイムで視聴している個人または世帯割合を示す指標。

次のページ
新ドラマが続々ランクイン！タイムシフト個人視聴率トップ10【2026年1月】

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/02/26 07:00 https://markezine.jp/article/detail/50452

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    Meta広告「獲得」新常識と2026年の勝ち筋　縦型動画比率80％超のトップランナー3社が語る NEW
  2. 2
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  3. 3
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UGC最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  4. 4
    「意図しない炎上」はなぜ起きる？「つもりDEI」をなくし、自信を持って表現する“攻め”のDEI戦略
  5. 5
    「アルゴリズム時代のブランド創造」を明石ガクト・久保田進彦両氏が語る。理解すべき「バズの型」とは？ NEW
  6. 6
    誰でも「SNSマーケター」を名乗れる時代、NAVICUSメディアマスターが語る「企業SNS」の在り方 NEW
  7. 7
    アプリ広告の効果計測、今のままで大丈夫？「ラストタッチ」に偏らない、これからの評価手法とは
  8. 8
    なぜ米国の家電量販店では「家具」のCMが流れるのか？店舗を巨大なメディアに変える非エンデミック戦略 NEW
  9. 9
    データが解明する「ファン」の正体。LTVを高める「愛着」の育て方
  10. 10
    新しい“家族”のかたちを調査と事例で紐解く。若者が家族づくりに消極的な背景とブランドの寄り添う表現 NEW
  1. 1
    花王「THE ANSWER」が初動から売上好調だった理由、待望感を醸成するUGCのティザー戦略とは？
  2. 2
    「ペルソナ」も「SEO」も効かない？ ポスト検索時代を勝ち抜く3つのマーケティング新常識
  3. 3
    小売×メーカー×広告会社で築く協調領域、トライアルの目指す「ファン共創基盤」としてのリテールメディア
  4. 4
    バイブコーディングで開発は「Excel感覚」へ。誰でも数時間でアプリ開発ができる時代
  5. 5
    なぜ花王「melt」は発売から2年経ってもSNSで話題になるのか？ヒットを支えるUGC戦略を公開！
  6. 6
    さらば、デジタル看板。歴史的変遷が示す、AI時代のWebサイトの勝ち筋【高広伯彦氏×マツリカ中谷氏】
  7. 7
    サントリーが挑む“攻め”のブランドセーフティ　質と量を両立する「AaaS with DV」の威力
  8. 8
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UGC最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  9. 9
    広告接触者の購入率が2.3倍に！花王×Nateeが語る“行動を促す”radiko音声広告
  10. 10
    「意図しない炎上」はなぜ起きる？「つもりDEI」をなくし、自信を持って表現する“攻め”のDEI戦略