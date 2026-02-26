豊臣兄弟！やリブート…新ドラマ活況／人気根強い年末年始特番【テレビ視聴率ランキング 2026年1月】

今、どんなテレビ番組が注目されているのでしょうか？ 個人視聴率を基準とした月間ランキングをお伝えします。＜ビデオリサーチ調べ・関東地区・2025/12/29（月）～2026/02/01（日）＞

年末年始特番が上位独占！リアルタイム個人視聴率トップ10【2026年1月】

1位、2位は「第７６回NHK紅白歌合戦」となり、3位、4位には「第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走」がランクイン。年末年始の恒例特番が上位を占める結果となりました。

No. 番組名 放送局 放送日 視聴率（％） 1 第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦

（21:00放送開始） ＮＨＫ総合 2025/12/31 26.4 2 第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦

（19:20放送開始） ＮＨＫ総合 2025/12/31 23.2 3 第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路 日本テレビ 2026/01/03 18.4 4 第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 日本テレビ 2026/01/02 17.0 5 ＮＨＫニュース７ ＮＨＫ総合 2025/12/31 14.4 6 芸能人格付けチェック！２０２６お正月スペシャル テレビ朝日 2026/01/01 14.0 7 ゆく年くる年 ＮＨＫ総合 2025/12/31 13.4 8 大相撲・２０２６年・初場所・千秋楽 ＮＨＫ総合 2026/01/25 11.5 9 連続テレビ小説・ばけばけ ＮＨＫ総合 2026/01/06 8.8 10 ぐるぐるナインティナイン２時間ＳＰ 日本テレビ 2026/01/15 8.6

＊ビデオリサーチ調べ・番組平均個人視聴率【関東地区】

・2025年12月29日（月）～2026年2月1日（日）に放送された、15分以上の番組を対象としています。

・視聴率は「個人全体（4才以上）」を基準としています。

・ 複数回放送のある番組は、指定期間内に最も多く放送された番組名を表示しています。

・レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが２番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。

・番組名の後ろの「／他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

＊リアルタイム視聴率：地上波などのテレビ放送をリアルタイムで視聴している個人または世帯割合を示す指標。