「ふらっと来店」を科学する。保険見直し本舗に学ぶ、AI時代の「現場主導型」オフライン戦略【参加無料】

3月3・4日開催！「MarkeZine Day」セッション情報

「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、60以上のセッションを企画したマーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）・4日（水）に開催！ 場所は、ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（KITTE 4階）です。

本記事では、編集部一押しのセッションをご紹介します。

「ふらっと来店」を科学する。保険見直し本舗に学ぶ、AI時代の「現場主導型」オフライン戦略

3月3日（火）16:50～17:20に行われるセッション『「ふらっと来店」を科学する。保険見直し本舗に学ぶ、AI時代の「現場主導型」オフライン戦略』では、保険見直し本舗の斉藤氏が登壇。

デジタル広告のCPA高騰や、AIによる検索環境の変化（AIO）によりデジタル施策の限界を感じている担当者必見の、独自のオフライン戦略を深掘りします。

店舗前を素通りする「ふらっと来店層」をいかに検知し、データに基づいて振り向かせるのか。全国約360店舗の「個店最適化」と「本部ガバナンス」を両立させるオペレーション改革など、デジタルとアナログを融合させた「現場主導型」の来店獲得手法を解説します。

■このセッションで学べるポイント デジタル施策が届かない層を動かす、AI×アナログ（接客・媒体）の掛け合わせ手法

「ブランドの世界観」を守りつつ、現場で確実に成果を出す行動誘発型クリエイティブ

Web広告に頼らず、ポスティングやDMをデータで科学する「オフライン施策の勝ち筋」

