連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZineニュース

「ふらっと来店」を科学する。保険見直し本舗に学ぶ、AI時代の「現場主導型」オフライン戦略【参加無料】

3月3・4日開催！「MarkeZine Day」セッション情報

　「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、60以上のセッションを企画したマーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）・4日（水）に開催！　場所は、ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（KITTE 4階）です。

　本記事では、編集部一押しのセッションをご紹介します。

「ふらっと来店」を科学する。保険見直し本舗に学ぶ、AI時代の「現場主導型」オフライン戦略

　3月3日（火）16:50～17:20に行われるセッション『「ふらっと来店」を科学する。保険見直し本舗に学ぶ、AI時代の「現場主導型」オフライン戦略』では、保険見直し本舗の斉藤氏が登壇。

　デジタル広告のCPA高騰や、AIによる検索環境の変化（AIO）によりデジタル施策の限界を感じている担当者必見の、独自のオフライン戦略を深掘りします。

　店舗前を素通りする「ふらっと来店層」をいかに検知し、データに基づいて振り向かせるのか。全国約360店舗の「個店最適化」と「本部ガバナンス」を両立させるオペレーション改革など、デジタルとアナログを融合させた「現場主導型」の来店獲得手法を解説します。

■このセッションで学べるポイント

  • デジタル施策が届かない層を動かす、AI×アナログ（接客・媒体）の掛け合わせ手法
  • 「ブランドの世界観」を守りつつ、現場で確実に成果を出す行動誘発型クリエイティブ
  • Web広告に頼らず、ポスティングやDMをデータで科学する「オフライン施策の勝ち筋」

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

あわせてチェックしたいセッション

3月3日（火）17:35～18:05

生成AIに選ばれる企業、選ばれない企業。AI時代の検索はどう変わるのか？

3月3日（火）18:20～19:00

AIに翻弄されずに輝くには？これからのマーケターに必要なマインドとスキルセット

　そのほかのセッションはタイムテーブルをチェック！

MarkeZine Day 2026 Spring 開催概要

【日時】2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）、3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）
懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定
【場所】ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 KITTE 4階）

【参加費】無料（事前登録制）
【主催】株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら

MarkeZine（マーケジン）
2026/02/25 07:00 https://markezine.jp/news/detail/50478

