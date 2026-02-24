×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

参加者数を最大化するBtoC販促の定石！ユーザーの「今すぐ欲しい」を刺激する心理的戦術【参加無料】

3月3・4日開催！「MarkeZine Day」セッション情報

　「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、60以上のセッションを企画したマーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）・4日（水）に開催！　場所は、ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（KITTE 4階）です。

　本記事では、編集部一押しのセッションをご紹介します。

参加者数を最大化するBtoC販促の定石

セッション登壇者画像など
セッション詳細を確認＆参加登録はこちら
※事前登録はお早めに

　3月3日（火）14:35～15:05に行われるセッション『参加者数を最大化するBtoC販促の定石 ～スマホ完結のデジタルギフトで「応募の心理的ハードル」を下げ、CV率を劇的に向上させる手法～』では、SBギフトの藤本 耕平氏が登壇。

　現代の販促において成否を分ける、景品の「魅力」と「応募の手軽さ」の両立についてお話しします。

　住所入力や配送待ちといったユーザーの離脱要因を排除し、スマホ完結で即時にインセンティブを届ける手法を解説。在庫リスクや配送コストをゼロにする運用DXのメリットとともに、累計導入実績に基づく具体的な成功事例を交え、販促の定石をお伝えします。

■このセッションで学べるポイント

  • コンビニ等の身近な店舗を活用し、ユーザーの「今すぐ欲しい」を刺激する心理的戦術
  • 少額多当へのシフトで「当たりそう」な期待感を高め、キャンペーン応募数を最大化する戦略
  • 住所不要の「スマホ完結UX」で離脱を徹底排除し、コンバージョン率を最大化する導線設計

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

あわせてチェックしたいセッション

3月3日（火）16:05～16:35

『「おもちゃ」から「スポーツ」へ。「BEYBLADE X」が世界累計出荷数4,000万個突破を実現したパーセプションチェンジとタッチポイントの設計【アワード受賞企画】』

3月3日（火）15:20～15:50

DataScience for Growth 丸亀製麺流・“勝率”を最大化するデータサイエンス活用法 ――不確実性を突破する意思決定の要諦とは

　そのほかのセッションはタイムテーブルをチェック！

MarkeZine Day 2026 Spring 開催概要

【日時】2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）、3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）
懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定
【場所】ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 KITTE 4階）

【参加費】無料（事前登録制）
【主催】株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/02/24 10:15 https://markezine.jp/news/detail/50471

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UCG最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  2. 2
    マーケティング組織立ち上げ1年でグループ売上100億円突破。Relicの王道BtoBマーケティング
  3. 3
    累計動員数100万人突破。なぜいま若者は○○展に足を運ぶのか、仕掛け人のENTAKU明円卓さんに聞く
  4. 4
    データが解明する「ファン」の正体。LTVを高める「愛着」の育て方
  5. 5
    AI時代のコンテンツマーケティングはこう変わる。2026年以降の、3つの変化予測
  6. 6
    シールブームの立役者「平成女児界隈」が勢いを増している要因とは？界隈文化の変遷と心理を考察
  7. 7
    バイブコーディングで開発は「Excel感覚」へ。誰でも数時間でアプリ開発ができる時代
  8. 8
    インプレッションは買えてもアテンションは買えない時代、ユーザーの「情報取得モード」を活かす広告戦略
  9. 9
    「ペルソナ」も「SEO」も効かない？ ポスト検索時代を勝ち抜く3つのマーケティング新常識
  10. 10
    ローンチから半年で5万社以上が参入　TikTok Shopで浸透するコンテンツ起点購買と有効な戦略
  1. 1
    花王「THE ANSWER」が初動から売上好調だった理由、待望感を醸成するUGCのティザー戦略とは？
  2. 2
    「ペルソナ」も「SEO」も効かない？ ポスト検索時代を勝ち抜く3つのマーケティング新常識
  3. 3
    小売×メーカー×広告会社で築く協調領域、トライアルの目指す「ファン共創基盤」としてのリテールメディア
  4. 4
    なぜ花王「melt」は発売から2年経ってもSNSで話題になるのか？ヒットを支えるUGC戦略を公開！
  5. 5
    バイブコーディングで開発は「Excel感覚」へ。誰でも数時間でアプリ開発ができる時代
  6. 6
    さらば、デジタル看板。歴史的変遷が示す、AI時代のWebサイトの勝ち筋【高広伯彦氏×マツリカ中谷氏】
  7. 7
    サントリーが挑む“攻め”のブランドセーフティ　質と量を両立する「AaaS with DV」の威力
  8. 8
    広告接触者の購入率が2.3倍に！花王×Nateeが語る“行動を促す”radiko音声広告
  9. 9
    Jリーグのファンはどこで「熱狂」に変わるのか？ 1万人調査×定性分析で解明する「没入の法則」
  10. 10
    【業界人間ベム】2026年・広告マーケティング業界7つの予測