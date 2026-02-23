×
MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZineニュース

生成AIに選ばれる企業になるためには？AI時代の検索×マーケティング戦略を体系的に学ぶ【無料】

3月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

　半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）、4日（水）に開催！　場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

　本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

AI時代に検索行動は激変　マーケティングにどう落とし込む？

セッション詳細を確認＆参加登録はこちら

　生成AIの普及により、検索のあり方は従来の「キーワード中心の世界」から、「AIが情報を要約・推薦する新しいフェーズ」へと急速に移行しています。

　3月3日（火）17:35～18:05に行われるセッション「生成AIに選ばれる企業、選ばれない企業。AI時代の検索はどう変わるのか？」では、AI時代における検索行動の変化を整理し、企業が「AIに選ばれる存在」になるための具体的な対策を解説します。

　AIO／GEOといった最新の最適化手法に加え、AIとSimilarwebを活用した競合調査の実践例を紹介。マーケティング戦略にどう落とし込むべきかを体系的に理解できる内容です。

　参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

このセッションで学べること

  • 生成AIの登場によって変化する検索体験と、企業に求められる新しい可視性戦略
  • AIO/GEOの基本概念と、AIに参照・推薦されやすくするための具体的な実践アプローチ
  • AIとSimilarwebを活用した競合分析の方法と、データに基づく意思決定の進め方

その他おすすめセッション

3月3日（火）16:50～17:20

AIが加速させる、次世代ロイヤルティプログラムの最新動向　～ポイントは“感情を動かす体験”へ～

3月4日（水）16:05～16:35

バズのその先へ。ショートドラマは“Z世代施策”を超えた、ブランディング/行動変化を生み出す次世代マーケティング

他にもセッション多数！ そのほかのセッションは「タイムテーブル」をチェック！

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）
　　　　2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）
　　　　懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

MarkeZine（マーケジン）
2026/02/23 10:00

