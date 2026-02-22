“感情を動かす体験”へ――これからのロイヤリティプログラムの在り方とは【参加無料】

3月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）、4日（水）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

ロイヤルティプログラムのトレンド＆最新事例を紹介！

ロイヤルティプログラムと聞いて、多くの方がまず思い浮かべるのは、ポイントサービスではないでしょうか。このポイントを起点としたロイヤルティプログラムが、AI活用により、「顧客の感情や体験をより重視する形」へ、進化しつつあります。

そんなロイヤルティプログラムの最前線を学ぶことができるのが、3月3日（火）16:50～17:20に行われるセッション『AIが加速させる、次世代ロイヤルティプログラムの最新動向 ～ポイントは“感情を動かす体験”へ～』です。

ロイヤルティプログラムを形骸化させず、顧客との継続的なエンゲージメントに繋げる本質的な施策へとアップデートするために――これからのロイヤルティプログラムを考えるヒントを紹介します。

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

同日おすすめセッション

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）

2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら