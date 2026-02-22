“感情を動かす体験”へ――これからのロイヤリティプログラムの在り方とは【参加無料】

3月開催！「MarkeZine Day」セッション情報
半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）、4日（水）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。
本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。
ロイヤルティプログラムのトレンド＆最新事例を紹介！
ロイヤルティプログラムと聞いて、多くの方がまず思い浮かべるのは、ポイントサービスではないでしょうか。このポイントを起点としたロイヤルティプログラムが、AI活用により、「顧客の感情や体験をより重視する形」へ、進化しつつあります。
そんなロイヤルティプログラムの最前線を学ぶことができるのが、3月3日（火）16:50～17:20に行われるセッション『AIが加速させる、次世代ロイヤルティプログラムの最新動向 ～ポイントは“感情を動かす体験”へ～』です。
ロイヤルティプログラムを形骸化させず、顧客との継続的なエンゲージメントに繋げる本質的な施策へとアップデートするために――これからのロイヤルティプログラムを考えるヒントを紹介します。
参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。
同日おすすめセッション
3月3日（火）14:35～15:05『参加者数を最大化するBtoC販促の定石 ～スマホ完結のデジタルギフトで「応募の心理的ハードル」を下げ、CV率を劇的に向上させる手法～』
3月3日（火）17:35～18:05『生成AIに選ばれる企業、選ばれない企業。AI時代の検索はどう変わるのか？』
他にもセッション多数！ そのほかのセッションは「タイムテーブル」をチェック！
MarkeZine Day 2026 Spring開催概要
・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）
2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）
懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定
・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階
・参加費：無料（事前登録制）
・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部