連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZineニュース

戦略は伝えるな、使わせろ──PwCコンサルティングが解説する、自走する組織作りの極意【参加無料】

3月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

　半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）、4日（水）に開催！　場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

　本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

「戦略が現場で使われない……」を解消するには

セッション詳細を確認＆参加登録はこちら

　マーケティング戦略を設計し、その戦略の元で各施策を実行する重要性は、あらゆるマーケターが認識しています。ところが実際には、立てた戦略の約70％は実行されず、その結果年間収益の5〜10％が失われているとも言われます。

　 このギャップの正体は、「戦略の浸透」と「部門間の連携」の欠如にあると考えられます。このような壁を取り払い、戦略を現場に浸透させるためには、どうすればよいのでしょうか？

　3月3日（火）11:55～12:25に行われるセッション「『戦略は伝えるな、使わせろ』　浸透×現場連携で『失敗70%』をひっくり返すマーケ設計」では、PwCコンサルティングの丸山 貴久氏が登壇します。

　セッションでは、戦略が現場で使われない理由を「3つの断絶」として整理し、その乗り越え方を具体的なフレームと実例を交え解説。戦略を現場に「浸透」させる仕組み作り、ROIを説明できる測定設計、自走するマーケ組織作りまで、明日から実務で使える実践的なノウハウを紹介します。

　参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

同日おすすめセッション

3月3日（火）16:50～17:20

AIが加速させる、次世代ロイヤルティプログラムの最新動向　～ポイントは“感情を動かす体験”へ～

3月3日（火）17:35～18:05

生成AIに選ばれる企業、選ばれない企業。AI時代の検索はどう変わるのか？

他にもセッション多数！ そのほかのセッションは「タイムテーブル」をチェック！

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）
　　　　2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）
　　　　懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら

MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/02/21 09:00 https://markezine.jp/news/detail/50468

