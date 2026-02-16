×
連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

BEST OF MARKETING AWARD 2026

EC売上420％増！カミソリ×恋リアでZ世代男子の認識を変える、シック・ジャパンの「リアル」な戦略

　若年層にとって、シェービングは「肌を傷つけるもの」「自分より上の世代の習慣」といったネガティブ、あるいは無関心な対象になりがちだ。そこでシック・ジャパンは次世代向けブランド「Schick FIRST TOKYO（シックファースト トーキョー）」において、ABEMAの人気恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』とタッグを組んだブランデッドコンテンツを展開。単なる機能訴求に留まらず、Z世代特有の「清潔感」や「パートナーからの視線」というリアルな生活文脈に「肌へのやさしさ」を組み込むことで、認識を書き換え、購買へとつなげた。クライアント・エージェンシー・メディアの“三位一体”で挑んだ、共感型マーケティングの全貌に迫る。

Z世代の美的感覚に寄り添う“ユニセックス”な価値観

　本記事では、MarkeZine編集部が主催するマーケティングアワード「BEST OF MARKETING AWARD 2026」において、ブランディング部門にノミネートされたシック・ジャパン／ABEMA／kiCkの事例を紹介する。

　同取り組みのテーマは「“やさしく剃れるシェービングブランド”の確立と便益浸透」。2025年9月から開始されたこのプロジェクトは、若年層向けブランド「Schick FIRST TOKYO（シックファースト トーキョー）」が、単なる認知を超えて「自分たちのための商品」としての深い理解を浸透させるための挑戦である。

左：KARADA内科クリニック 伊藤れお氏、右：The Breakthrough Company GO 小田切萌氏
左：シック・ジャパン株式会社 マーケティング部 ブランドマネージャー　大網 栄太郎氏、中央：株式会社kiCk クリエイティブプロデューサー　丹沢 俊介氏、右：株式会社AbemaTV ビジネスディベロプメント本部 営業局 メディアプロデューサー　中江 亮太氏

　背景には、シェービング市場における長年の構造的課題があった。従来の主要ブランドは「深剃り」や「力強さ」を強調する無機質で武骨なデザインが主流で、若年層にとっては「自分より上の世代が使うもの」というイメージが強かった。加えて、韓流トレンドやマイルドな価値観を重視する今の若者にとって、従来のシェーバーは心理的な距離を感じさせる存在となっていたのだ

　プロジェクトチームが行った事前のインタビューで、非常に興味深いインサイトが明らかになった。若年男性は自分のヒゲを「まだ産毛程度」と認識して放置しがちである一方、周囲の友人やパートナーからは「それはヒゲである」と認識され、清潔感に欠ける印象として受け取られていた。また、シェーバーを購入に至る動機として「友人の家で見かけて、デザインがおしゃれだったから購入した」という声も多く、機能よりも「日常のインテリアや生活に馴染むか」という美的感覚がより重要視されていることがわかった。

　そこで、シェービングを「面倒な作業」から、自分をかっこよく整える「前向きなビューティグルーミング習慣」へと再定義。Z世代から圧倒的な支持を得るABEMAの恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』（以下、『今日好き』）を舞台に、この新しい価値観を届ける戦略を立てた。

「三位一体」の制作体制とリアリティで、Amazon売上420％を叩き出した統合体験

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

MarkeZine（マーケジン）
2026/02/16 08:00 https://markezine.jp/article/detail/50306

