MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZineニュース

【3/3開催・参加無料】丸亀製麺流・勝率を最大化する「データサイエンス」活用法

3月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

　半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）、4日（水）に開催！　場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

　本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

丸亀製麺流・“勝率”を最大化するデータサイエンス活用法

セッション詳細を確認＆参加登録
セッション詳細を確認＆参加登録はこちら

　あらゆる常識が塗り替えられる「Adapt＆Advance」の時代、過去の成功体験という“経験則”だけで適応し続けることは困難を極めます。成長し続ける丸亀製麺は、この不確実な市場にいかに適応し、勝負を仕掛けているのか。

　3月3日（火）15:20～15:50に行われるセッション「DataScience for Growth 丸亀製麺流・“勝率”を最大化するデータサイエンス活用法 ――不確実性を突破する意思決定の要諦とは」では、丸亀製麺の意思決定を支えるデータサイエンスの取り組み事例を公開。分析結果を単なる報告で終わらせず、戦略設計・そしてビジネスの勝率を引き上げる「武器」へと昇華させるための、リードナー（推進者）としての向き合い方を紐解きます。

　参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

同日おすすめセッション

3月3日（火）14:35～15:05

マーケティング戦略を現場の“武器”へ。戦略と現場をつなぐ「価値の再構築」 ——NTTドコモビジネス×外部プロ人材の挑戦の舞台裏

3月3日（火）17:35～18:05

「買い物モード」の2,800万人にアプローチ。CVまでの距離を縮める「メルカリAds」の独自のデータ戦略と成功事例

他にもセッション多数！ そのほかのセッションは「タイムテーブル」をチェック！

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）
　　　　2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）
　　　　懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

この著者の最近の執筆記事

MarkeZine（マーケジン）
2026/02/13 08:30 https://markezine.jp/article/detail/39272

イベント

