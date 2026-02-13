【3/3開催・参加無料】丸亀製麺流・勝率を最大化する「データサイエンス」活用法

3月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）、4日（水）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

丸亀製麺流・“勝率”を最大化するデータサイエンス活用法

あらゆる常識が塗り替えられる「Adapt＆Advance」の時代、過去の成功体験という“経験則”だけで適応し続けることは困難を極めます。成長し続ける丸亀製麺は、この不確実な市場にいかに適応し、勝負を仕掛けているのか。

3月3日（火）15:20～15:50に行われるセッション「DataScience for Growth 丸亀製麺流・“勝率”を最大化するデータサイエンス活用法 ――不確実性を突破する意思決定の要諦とは」では、丸亀製麺の意思決定を支えるデータサイエンスの取り組み事例を公開。分析結果を単なる報告で終わらせず、戦略設計・そしてビジネスの勝率を引き上げる「武器」へと昇華させるための、リードナー（推進者）としての向き合い方を紐解きます。

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）

2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

