明日からできるクリエイティブ改善＆メディア予算配分見直し！効果検証データを最大限に活かす方法【無料】

3月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）、4日（水）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

明日からできる！効果検証データを最大限プランニングに活かす方法

感覚や経験に頼らない“根拠に基づいたプランニング”の重要性が高まっています。しかし実際には十分なデータがなかったり、データはあってもプランニングには繋げられないという声は多いようです。

3月4日（水）16:50～17:20に行われるセッション「効果検証データを最大限プランニングに活かす方法 ～明日からできるクリエイティブ改善とメディア予算配分～」では、ビデオリサーチが長年蓄積してきた膨大なデータと、効果検証の実績を活かし、『効果検証のデータを最大限プランニングに活用する』という新しいアプローチを紹介。同社が実際に支援してきた事例から、「クリエイティブ改善」と「メディア配分の最適化」の領域にフォーカスを当てて解説します。

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

このセッションで学べること データに基づき、根拠を持ってクリエイティブを改善できる方法

当社独自の予算配分ソリューションで、分析用データが十分でない場合でも、素早く最適配分を算出する方法

どうすればデータに基づいたプランニングができるのか、事例を交えて解説

同日おすすめセッション

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）

2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら