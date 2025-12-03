×
ニュース

記事

イベント

用語集

連載記事

電通グループが掲げる「CX-Connect」から紐解く、顧客とつながり続けるために大切なこと（AD）

サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは

　ブランドのファンを増やし、長期にわたってつながるためには、どのような体験設計が効果的なのか。電通グループが掲げる、顧客とつながり続ける「CX-Connect」の実現を掘り下げていく本連載の第5回では、サントリーの新たなCRM戦略をテーマにインタビューを実施。顧客の共感を深め能動的なコミュニケーションを促す仕組みについて、MarkeZine編集長の安成が、サントリーの馬場氏と本プロジェクトに関わる電通の松林氏、宮本氏、吉田氏に話を聞いた。

購入前から接点を持つ「マイルドCRM」とは？

安成：今回は、サントリーのLINE公式アカウント「おとなサントリー」を軸とする、新しいCRM（顧客関係管理）施策について、体験設計やクリエイティブ開発、データ活用のポイントをうかがっていきます。まず、プロジェクトの背景や課題感を教えてください。

馬場：当社は直販ではなく、小売店や飲食店を介してお客様に商品を提供しているビジネスモデルのため、お客様と直接つながりにくくデータも取得しづらい課題がありました。だからこそ当社では、お酒を楽しむ人たちと直接つながり続けるため、2023年にコミュニケーション本部を新設してCRMに取り組みました。

　CRMと聞くと、「クーポンなどで顧客を囲い込む」イメージが強いかもしれません。もちろんキャンペーン施策も実施していますが、それだけでは競合他社と差別化できないのです。何より当社のファンになっていただくために、“お得”以外の価値をお客様に提供する必要がありました。

サントリー株式会社 コミュニケーション本部戦略推進・CRM部長 馬場直也氏ビールカテゴリーでのブランド担当業務を経て、宣伝部でデジタルコミュニケーション全般に従事。2024年4月より酒類部門のコミュニケーション本部でCRMを管轄する。
サントリー株式会社 コミュニケーション本部戦略推進・CRM部長 馬場直也氏
ビールやRTD（Ready to Drink：そのまますぐ飲めるアルコール飲料）カテゴリーでのブランド担当業務を経て、宣伝部でデジタルコミュニケーション全般に従事。2024年4月より酒類部門のコミュニケーション本部でCRMを管轄する。

安成：課題に対して、dentsu Japanとして何がポイントになると考えたのでしょうか。

松林：差別化をしながら、“ブランドらしい”体験を提供するために、dentsu Japanが推進する「マイルドCRM」の考え方を採用いただきました。マイルドCRMとは、購買よりも前の共感や体験段階から顧客とつながり、プラットフォーマーのデータなどを活用し顧客理解を深め、ブランドに対する共感を高めてファンになってもらう仕組みです。

株式会社電通 第6マーケティング局CXコンサルティング1部長 松林哲也氏クライアントのブランドやサービスが顧客とつながり続け、ストック型のマーケティングを実現できる体験設計を支援。2024年まで電通デジタルに出向し、「CX-Connect」の構想全体を統括した。今回のプロジェクトでは、各施策がマーケティングで果たす役割についての方針の擦り合わせなど、全体構想のリードを担う。
株式会社電通 第6マーケティング局 CXコンサルティング1部長 松林哲也氏
クライアントのブランドやサービスが顧客とつながり続け、ストック型のマーケティングを実現できる体験設計を支援。2024年まで電通デジタルに出向し、「CX-Connect」の構想全体を統括した。今回のプロジェクトでは、各施策がマーケティングで果たす役割についての方針の擦り合わせなど、全体構想の支援を担う。

馬場：サントリーのLINE公式アカウントである“おとなサントリー”は、約2,500万人の友だちを有しています。その規模を活用して、新たなCRM基盤へと進化させました。具体的には、当社のキャラクターとして親しまれている「アンクル」をメッセンジャーに起用。トーク画面で常に表示される「リッチメニュー」の活用も強化して、お客様が幅広いカテゴリーの商品に触れられるような設計のLINE公式アカウントにリニューアルしました。

　ただ、LINEは基本プッシュ型で情報が届くメディアなので、お客様が能動的に使っていただくサービスが必要だと考えていました。

画像出典：https://www.suntory.co.jp/news/article/14786.html
画像出典：https://www.suntory.co.jp/news/article/14786.html

身近な人にお酒を贈れる「ノンデネ」

安成：おとなサントリーでは、新サービス「ノンデネ」を2025年8月に開始しました。サービス内容について、詳しくお聞かせください。

馬場：ノンデネは、日常の人間関係の中で生まれる「想い」「気持ち」をお酒とともに贈れるサービスです。おとなサントリーをより魅力的にするためのサービスとして、開始しました。

　サービスの利用手順は、LINE公式アカウントからメニューにアクセスし、メッセージが入ったスタンプを選んで決済、ドリンクチケットと一緒に相手に送信するだけです。受け取った人は、コンビニで対象商品の中から好きなものを選んで引き換えることができます。

「ノンデネ」コンセプトムービー

馬場：昨今、お中元やお歳暮を贈る人が減っているといわれていますが、当社にとってギフトは贈る側・受け取る側に体験が創出される重要な顧客接点の一つです。そのため、今までも「ザ・プレミアム・モルツ」やウイスキー商品でギフト接点を大切にしてきました。その考え方が、ノンデネのサービス設計につながっています。

　また、ノンデネはLINE公式アカウントからメッセージが届いていない時も、お客様から能動的に使っていただけるサービスです。誰かに気持ちを伝えたい時、本サービスを使ってもらいたいと考えています。

この記事の著者

加納 由希絵（カノウ ユキエ）

フリーランスのライター、校正者。

地方紙の経済記者、ビジネス系ニュースサイトの記者・編集者を経て独立。主な領域はビジネス系。特に関心があるのは地域ビジネス、まちづくりなど。著書に『奇跡は段ボールの中に ～岐阜・柳ケ瀬で生まれたゆるキャラ「やなな」の物語～』（中部経済新聞社×ZENSHIN）がある。

この著者の最近の執筆記事

2025/12/03
2025/12/03 10:30 https://markezine.jp/article/detail/50008

