×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
人起点の顧客関係構築を考える

ワーカーと事業者の長期的な関係をつなぐ、タイミー中川氏が語るツーサイドプラットフォームのCRM戦略

　スキマバイトを募る求人プラットフォームの先駆けとして知られるタイミー。今や全国1,000万人以上のワーカーに利用されているが、ワーカーと事業者それぞれに向けてどのようなCRM戦略で成長させてきたのだろうか。選び直せるソーシャルギフト「GIFTFUL」を運営する飯髙悠太氏が、タイミーの中川祥一氏に聞いた。

ワーカーと事業者に対応するプラットフォームの難しさ

――最初に中川さんの経歴とタイミーでのミッションを教えてください。

中川：タイミーには2020年3月に入社しました。それ以前は広告代理店、IT事業会社、タクシー配車アプリGOの前身であるJapanTaxiとメルカリで働いてきました。図らずも、ツーサイドマッチングプラットフォームが続いていますね。

株式会社タイミー 中川 祥一氏
株式会社タイミー 中川 祥一氏

　タイミーでのミッションは、アルバイトを探すワーカーに対してはマッチングの創出とそこにつなげるための態度変容を起こすこと、求人を出す事業者に対してはリードの獲得です。

――タイミーが、従来のアルバイト求人プラットフォームと大きく異なる点は何でしょうか。

中川：働くまでのハードルを大きく下げた点です。従来は、派遣や単発アルバイトに応募する際に説明会への参加や登録手続きが必要だったり、面接を経て翌月のシフトを提出したりと、働き始めるまでに時間がかかりました。さらにお給料の振り込みは1ヵ月先になります。さらにミスマッチが生じても、長い手続きを考えると妥協してしまいがちです。創業者の小川嶺がそうした時間を全部カットできないかと考えたことからタイミーが生まれています。

――ツーサイドプラットフォームは双方の課題が異なる点が難しいと言われますが、どのようにしてタイミーを軌道に乗せてきたのでしょうか。

中川：タイミーはマーケティング側がワーカーの応募を増やすよう務め、セールス側で利用する事業者を増やしています。おっしゃるとおり、どちらも変数となる中でマッチングを作っていかないといけない点に難しさがあります。

　創業からしばらくは資本も人手も限られ、リソースが分散するとなかなかマーケットが立ち上がらないため、商圏を東名阪に絞っていました。そうして商圏の中でマッチングを作り、徐々に47都道府県へと拡大していきました。

単発から発展する、ワーカーと事業者の理想的な関係

――中川さんは、ワーカーと事業者の理想的な関係をどのように考えていますか？

中川：単発アルバイトのマッチングを超えて、継続的な関係になることです。タイミーはその仲介役と考えています。まずは事業者の人手不足が単発で解消され、その際にまた働いてほしいと思ったワーカーと関係を形成し、長期雇用に転換できないか声をかけるといった流れが理想ですね。

　一方でワーカーの方に話を聞くと、お金を稼ぐという基本的な価値だけではなく、職場に行って「来てくれてありがとう」と言われて貢献した実感を得られたり、そこで人間関係が生まれたりすることにも価値を感じてくれています。我々は、そうした良い関係を最大化することが役割だと思っています。

――そのためにプロダクトとして工夫している点はありますか。

中川：事業者がまた来てほしいと思ったワーカーをブックマークする機能があり、その人たちだけに向けて求人を出すことができます。

――ワーカーからは、事業者が特別に選んだメンバーに出した求人だとわかるのですか。

中川：はい、特別なオファーだとわかるUIになっています。それをモチベーションに感じて応募してくれるケースもあります。準レギュラーのような形で、同じ事業者に何度もアルバイトに行くワーカーも少なくありません。

　他に工夫している点としては、レジや調理といった経験に応じてバッジ機能を設けることで、ワーカーのスキルを可視化しています。これにより事業者とのマッチング精度を上げるのはもちろんのこと、「これだけのスキルを持つ人には時給をいくら以上お支払いしてください」と条件交渉ができるようになります。ワーカーのスキルに応じて時給を上げられるように取り組んでいます。

次のページ
事業者とワーカー双方の価値を高める

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
人起点の顧客関係構築を考える連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

飯髙 悠太（イイタカ ユウタ）

株式会社ベーシック執行役員、株式会社ホットリンク執行役員CMOを経て2022年6月に「ひとの温かみを宿した進化を。」をテーマに株式会社GiftXを創業し、「おもいが伝わる。ほしいを贈れる」選び直せるソーシャルギフト「GIFTFUL」運営。現在、企業のアドバイザーやマーケテ...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

平田 順子（ヒラタ ジュンコ）

フリーランスのライター・編集者。大学生時代より雑誌連載をスタートし、音楽誌やカルチャー誌などで執筆。2000年に書籍『ナゴムの話』（太田出版刊）を上梓。音楽誌『FLOOR net』編集部勤務ののちWeb制作を学び、2005年よりWebデザイン・マーケティング誌『Web Designing』の編集を行う。2008年よ...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/12/02 09:00 https://markezine.jp/article/detail/50069

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    AI時代のBtoBマーケは「意思」が左右する。独立した富家氏が説く、インハウスケイパビリティの重要性 NEW
  2. 2
    CVR286％を実現！認知で終わらず獲得までつなげたNTTドコモ ahamoの「スマホ不安超常現象」
  3. 3
    稼働転換率326%増！タイミーの潜在ワーカーを動かしたYahoo!広告「動的ディスプレイ広告」の真価
  4. 4
    「生成AI時代」のその先は？アクセンチュアに聞く、AIエージェントがもたらすマーケティングの未来
  5. 5
    売上計画比2倍の花王「THE ANSWER」が戦略の実行プロセスを公開　鍵は感情ニーズ×スクラム組織
  6. 6
    X起点の共感型動画で売上も好調！サントリーの会話を生む「反応設計」とは
  7. 7
    資生堂「クレ・ド・ポー ボーテ」グローバルECサイト構築の道のり──ブランドらしさと実運用の両立
  8. 8
    企業変革のリーダーが集う。プレイド「X DIVE」＆「KARTE パートナーアワード」開催レポート
  9. 9
    なぜLTVが伸びる？ファンケルとGDOの戦略に見る成功の共通点
  10. 10
    味の素「アミノバイタル」30周年企画　企業とファンへ「感謝」を伝えるギフト施策の舞台裏
  1. 1
    マーケティング戦略は「現状分析」が8割。リクルート時代の“しくじり”で学んだ、戦略を考える5ステップ
  2. 2
    常識を覆す。画面占有率50％超でも嫌われない『High Impact広告』のカラクリと成果
  3. 3
    X起点の共感型動画で売上も好調！サントリーの会話を生む「反応設計」とは
  4. 4
    資生堂「クレ・ド・ポー ボーテ」グローバルECサイト構築の道のり──ブランドらしさと実運用の両立
  5. 5
    【広告意思決定論】芹澤連が説く「広告にできること／できないこと」
  6. 6
    リクルートから3畳半の生活。逆境を越え、Nateeの代表取締役CEOになった大江祐介さんのキャリア
  7. 7
    なぜDECORTÉは過去最高売上を記録？ EC×OMO戦略の成功要因と体験設計フロー
  8. 8
    稼働転換率326%増！タイミーの潜在ワーカーを動かしたYahoo!広告「動的ディスプレイ広告」の真価
  9. 9
    広告が“効かなくなる日”が来る前に──CVR200%向上を実現した次の一手「タレントの素材活用」とは
  10. 10
    売上計画比2倍の花王「THE ANSWER」が戦略の実行プロセスを公開　鍵は感情ニーズ×スクラム組織