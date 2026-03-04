YouTubeと楽天市場の連携は何をどう変える？クリエイター起点＆シームレスな「Vコマース」の幕開け

オンラインショッピングの主戦場が変わる？ 従来の「認知獲得型」から、クリエイターへの「信頼と納得」を軸としたVコマースへの移行を後押しする“新プログラム”――。2026年2月19日、Google日本法人は「YouTube ショッピング アフィリエイトプログラム」を日本で開始し、国内初のパートナーとして楽天市場と提携した。本プログラムにより、クリエイターは自らの動画に楽天市場の商品を簡単にタグ付けでき、視聴者は動画視聴から購入までをシームレスに行えるようになるという。同日の発表記者会見の内容から、オンラインの購買に関わるマーケターにとって押さえておきたい情報を中心にレポートする。

クリエイターエコノミーと巨大EC圏の歴史的融合

現代のBtoCブランドのマーケターにとって、新規顧客の獲得とLTV（顧客生涯価値）の向上は常に頭を悩ませる命題だ。従来のデジタル広告や検索連動型広告は「認知」を獲得する手法としては確立されているものの、情報過多の時代において、生活者の心を動かし「これが欲しい」という熱量を持たせたまま購買行動へと直結させることは年々難易度を増している。「生活者は単なる商品のスペックや美辞麗句よりも、自身が共感できる生きたストーリーを求めている」という論がしばしば見られるようになった。

このようなEC市場における顧客接点の課題について、一つの転換点が訪れた。2026年2月19日、Google日本法人は「YouTube ショッピング アフィリエイトプログラム」を日本へ導入することを発表。さらに、国内における初のパートナーとして、巨大な経済圏を有するECモールの「楽天市場」とパートナーシップを締結したことを明かした。

この発表は、単なるプラットフォーム間の機能連携にとどまらない。動画配信プラットフォームの巨人であるYouTubeが持つ「クリエイターエコノミー」と、5万店以上の店舗と5億以上の商品を抱える「楽天エコシステム」という、二つの大きな経済圏が融合することを意味している。楽天グループ株式会社の代表取締役会長兼社長である三木谷浩史氏は、この提携を「歴史に残るようなパートナーシップ」と表現し、日本のショッピングが全く違う次元へと広がっていくことへの強い期待感を示した。

楽天グループ 代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史 氏

本稿では、同日に開催された記者発表会の内容を紐解き、この新たな枠組みがマーケターにどのような戦略的転換を迫り、いかにしてブランドの課題を解決し得るのかを深く掘り下げていく。

「認知」から「信頼と納得」へ変化する購買ファネル

なぜ今、YouTubeと楽天市場が手を結び、ショッピング領域を強化するに至ったのか。その背景には、消費者の購買行動におけるファネル（購買に至るまでの心理的プロセス）の劇的な変化がある。

かつてのマーケティングでは、広告を通じてブランドを「認知」させることが購買の出発点であった。しかし、Google日本法人代表の奥山真司氏が指摘するように、現在の生活者は認知に加え、「自分が信頼するクリエイターの言葉を通して納得を得ること」を購買の絶対条件としつつある。

Google日本法人 代表 奥山 真司 氏

この仮説を強く裏付けるのが、視聴者の行動データだ。YouTubeにおける日本国内のショッピング関連動画の再生時間は、昨年1年間だけで80%以上も増加している。世界規模で見ても、わずか12ヵ月間で視聴者は400億時間ものショッピング関連動画を視聴しているという。さらには、日本の視聴者の76%が「YouTubeは最も信頼できる動画プラットフォームである」と回答しており、65%の視聴者が買い物をする際のリサーチや商品発見に役立つコンテンツがYouTubeにあると感じているようだ。

Google日本法人 YouTube Japan 代表 山川 奈織美 氏

YouTube Japan代表の山川奈織美氏は、この現象を「インスピレーションから始まる新しい購買体験」と定義した。視聴者はもはや必要なものを「検索」するだけではない。好きなクリエイターが誠実に、時には商品の欠点も含めて丁寧にレビューする姿を見ることで、その情熱に触れ、深く納得した上で購入を決断しているというわけだ。

クリエイターと視聴者の間に築かれた強固な「信頼」こそが、現代のEコマースを動かす最大の原動力だという仮説が、今回のプログラム導入の根底に据えられている。