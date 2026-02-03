サントリーが挑む“攻め”のブランドセーフティ　質と量を両立する「AaaS with DV」の威力

コネクテッドTV（CTV）の普及に伴い、動画広告は企業のマーケティングに不可欠な存在となった。しかし、「リーチを優先すれば質が下がり、質を求めればCPM（インプレッション単価）が高騰する」というジレンマに頭を抱える担当者は多いのではないだろうか。この二律背反の課題に対し、博報堂のソリューションを活用して鮮やかな解決策を見出したのが、サントリーだ。同社が選んだのは、従来のブランドセーフティを「守り」ではなく「攻め」に転じる戦略。「量」と「質」を両立し、コスト効率とブランドリフトを同時に実現した新ソリューション「AaaS with DV」の活用法と、その成果について、サントリーの牧原侑美氏、博報堂の瀬川省伍氏に聞く。

「量」と「質」を重視する、サントリーのプランニング戦略

MarkeZine編集部（以下、MZ）：まずはサントリーのアルコールカテゴリーにおける、広告メディアプランニングの戦略と課題についてお伺いします。

牧原（サントリー）：当社ではアルコールカテゴリーに限らず、全体としてメディアROI（投資対効果）を最大化するため、広告を一人でも多くの生活者へ届けるリーチの「量」と、生活者の記憶に残せたかというリーチの「質」の両面を重視しています。特に、ブランドメッセージを届ける上で、動画広告は極めて重要な役割を担います。質の高い動画広告のリーチを、いかにコスト効率よく最大化していけるかは、私たちが常に追求している命題です。

しかし、アルコールカテゴリーには「メディア自主規制」が存在し、広告を配信できるメディアやデバイス、時間帯、年齢層といった多岐にわたる項目を制限しています。つまり、清涼飲料カテゴリーと比べ、配信可能な広告在庫量が必然的に少なくなります。その結果、どうしてもCPMが高騰してしまいがちという構造上のネックがありました。

サントリーホールディングス株式会社 宣伝部 牧原 侑美氏

「質」を求めればコストが上がる。動画広告につきまとう「二律背反」のジレンマ

MZ：そうした中、サントリーではこれまでどのような配信設計を行い、そこでどういった課題に直面されていたのでしょうか？

牧原（サントリー）：基本戦略として、ユーザーボリュームの多いYouTubeを優先的に選定し、最後まで見てもらえる可能性の高いインストリーム面を中心に配信してきました。しかし、量と質の両立には大きなハードルがありました。

YouTubeはリーチ規模を担保できるものの、様々なコンテンツがあり広告がしっかり見られているのか、という懸念がありました。それに加えて、近年の出稿企業増加によるCPMの上昇傾向があり、特に繁忙期には在庫が逼迫しCPMが高騰することも珍しくありません。

比較的安価に配信可能な縦型Shortsを活用してコストを抑える工夫もしましたが、やはり当社として大事にしているのは動画素材に込められたブランドメッセージを届けること。インストリーム面でどうやって単価効率を改善してくか、という点に日々頭を悩ませていました。