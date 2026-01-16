×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
業界キーパーソンと探る 注目キーワード大研究（AD）

「あの数字が欲しい」をたった1分で。AI時代に独自データで優位性をもたらす「Dockpit」とは

　AIの活用により、マーケティングの分析業務におけるスキルやノウハウが一般化している中、他社に差をつけるカギとして「独自データ」への関心が高まっている。そのような中で注目が集まっているのが、ヴァリューズが展開する、250万人のWeb行動ログを基盤とする競合調査・市場分析ツール「Dockpit（ドックピット）」だ。本記事では同社の榊氏と水野氏にインタビュー。Dockpitの具体的な活用事例のほか、AI時代に一歩抜きんでたデータ分析を行うためのヒントを聞いた。

生活者理解に革命を起こすリサーチエンジン「Dockpit」とは？

MarkeZine：はじめに、Dockpitとはどのようなソリューションなのか教えてください。

榊：Dockpitは、ヴァリューズが保有する約250万人の消費者パネルのWeb行動ログデータを活用した競合調査・市場分析ツールです。何時何分何秒にどのような検索や広告接触を行い、どのページを閲覧したかという詳細な行動データを取得し続けており、3C分析（Consumer、Competitor、Company）のフレームワークをベースに、消費者軸・競合軸での分析が可能です。

MarkeZine：ヴァリューズは、どういった背景・考えでDockpitを開発・提供しているのでしょうか？

榊：Dockpitは「その意思決定に、データを。」というコンセプトのもと、2つのミッションを掲げています。1つ目は「生活者理解に“新しい変化”をもたらす」というミッションです。

株式会社ヴァリューズ　データマーケティング局　コンサルティングG　マネージャー　マーケティングコンサルタント　榊規宇氏
株式会社ヴァリューズ　データマーケティング局　コンサルティングG
マネジャー　マーケティングコンサルタント　榊規宇氏

　従来の意識調査（アンケートやインタビュー）では、対象者に直接質問することで消費者の声を収集してきました。しかし、人は記憶から抜け落ちてしまった事柄について正確に答えることができないほか、無意識の思考や感情は抽出しづらい傾向があります。

　このような課題を解決するため、私たちは意識調査と行動調査（行動データ調査）をブリッジすることで、新しい生活者理解の形を提案しています。行動データは消費者の実際の行動を客観的に記録したファクトであり、記憶の曖昧さや回答バイアスの影響を受けません。意識調査で得られる「なぜそう思うのか」という理由と、行動調査で明らかになる「実際に何をしているのか」という事実を組み合わせることで、より深く正確な生活者理解が可能になります。

MarkeZine：なるほど。マーケティングリサーチは意識調査で完結してしまうケースが多いですが、行動データを取り入れると、曖昧な部分の解像度が高くなりますね。

榊：ええ。もう1つ、「Dockpit」はマーケターの皆様にとって身近で頼りになる存在を目指しています。何か気になることや課題が発生した際の最初のとっかかりとして、Googleで検索するような感覚で気軽に調べられる“リサーチエンジン”でありたいのです。

　私たちが考える課題解決の「初めの一歩」とは、事業課題の解決プロセスにおける「仮説出し」のフェーズを指します。売上低迷や新規顧客獲得、ブランドの若返り、市場縮小といった様々な事業課題に対して、経験と勘ではなく消費者行動というデータに基づいた仮説立案を行うことで、課題解決の成功確率はぐっと高まるはずです。

たとえばこんな時、Dockpitなら瞬時に「数字（ファクト）」を抽出できる！

・対象業界の規模や動向、ユーザー属性を知りたい

・市場トレンドに基づいた新商品開発のアイデアが欲しい

・企画の方向性や仮説が正しいか、定量的に検証したい

・今の消費者に響くコミュニケーションの切り口を知りたい

・競合サイトと比較して、施策やキャンペーンの効果を客観的に検証したい

・企画を提案する際、業界内でのシェアなど競合の状況を踏まえてプレゼンしたい

次のページ
3社の活用事例、たった5分で「市場トレンド」を探索

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
業界キーパーソンと探る 注目キーワード大研究連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

和泉 ゆかり（イズミ ユカリ）

　IT企業にてWebマーケティング・人事業務に従事した後、独立。現在はビジネスパーソン向けの媒体で、ライティング・編集を手がける。得意領域は、テクノロジーや広告、働き方など。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

提供：株式会社ヴァリューズ

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/01/16 12:00 https://markezine.jp/article/detail/50215

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    なぜ花王「melt」は発売から2年経ってもSNSで話題になるのか？ヒットを支えるUGC戦略を公開！
  2. 2
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  3. 3
    潜在層アプローチが困難な転職市場で、「doda」がリタゲより効率的に新規会員を獲得している方法とは？ NEW
  4. 4
    日本生命がリワードプログラムを刷新　アンケート・リワード機能導入によるCX向上策とは？
  5. 5
    Microsoft／Amazon Ads／楽天、プラットフォーマーによる2026年の展望 NEW
  6. 6
    「長期的な利益」につながる売上を見極める。西口一希氏が説く「良い売上」の最大化と「悪い売上」の最小化
  7. 7
    【業界人間ベム】2026年・広告マーケティング業界7つの予測
  8. 8
    ミドルファネルへの注力で投資対効果を最大化！ナレッジが蓄積されない単発施策の繰り返しから脱却せよ
  9. 9
    「大手メーカーで私の望む家はつくれない」その思い込みを覆す、積水ハウスの“リアルな”発信戦略 NEW
  10. 10
    【広告業界予測 2026年】いよいよ「ジャンプ」の年へ！AIエージェントと拓く新時代の可能性
  1. 1
    【業界人間ベム】2026年・広告マーケティング業界7つの予測
  2. 2
    データ活用のその先へ――電通クロスブレイン新社長小野洸一氏が語る、事業創造を見据えた伴走支援の進化
  3. 3
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  4. 4
    LINEミニアプリ利用者数1位！「ジョージア」に学ぶ顧客とつながるパーソナライズドコミュニケーション
  5. 5
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  6. 6
    イオンリテールはいかにして1,400万人のアプリ会員と1to1コミュニケーションを実現しているのか？
  7. 7
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UCG最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  8. 8
    2025年下半期に話題になったOOH15選！「BMSG」から「無限城」まで、SNSで話題化する法則
  9. 9
    Meta提唱「クリエイティブは新たなターゲティング手法」制作費ゼロ・成果報酬で実現する多様化の仕組み
  10. 10
    【田岡凌】2026年、AI時代のマーケティング5つの重要テーマ予測