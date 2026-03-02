×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
業界キーパーソンと探る 注目キーワード大研究（AD）

購入意向＋14ptの衝撃。シオノギヘルスケアとUbieが挑む、OTC医薬品の「ターゲティング啓発」

　「特定の症状に悩む人に対して、正しい製品情報を届けたい」。製薬企業のマーケターが抱えるこの根源的な課題には、従来のマス広告やデジタル広告では解決しきれない壁があった。制限の多い製薬マーケティングに一石を投じたのが、症状検索エンジン「ユビー」の「ユビーAdsタイアップ」だ。本記事では実際に「ユビーAdsタイアップ」を活用したシオノギヘルスケアの吉田敏也氏と、Ubieの末次亮氏に取材。精緻なターゲティング配信により、ROAS100％超え・購入意向＋14ptリフトの高い成果となった理由について探っていく。

「届けられない」もどかしさ。製薬マーケティングが抱える壁

MarkeZine編集部（以下、MZ）：まず、シオノギヘルスケアの事業内容をお聞かせください。

吉田：シオノギヘルスケアは、医療用医薬品を中心に展開する塩野義製薬の子会社として、主にOTC医薬品（処方箋なしに購入できる市販薬）の開発・製造・販売をしています。製品の主軸は「スイッチOTC」と呼ばれるカテゴリーです。これは成分の安全性が確認された医療用医薬品を市販薬に転用したもので、具体的なブランドには皮膚疾患治療薬の「リンデロンVs」、かぜ薬の「パイロンPL」、鎮咳去たん薬の「メジコン」などがあります。

シオノギヘルスケア株式会社　経営戦略本部 ブランド戦略グループ長　吉田 敏也氏
シオノギヘルスケア株式会社　経営戦略本部 ブランド戦略グループ長　吉田 敏也氏

MZ：ドラッグストアやマスメディアで目にする機会の多い製品ばかりです。認知度も高そうですが、マーケティングにおいてどのような課題があったのでしょうか。

吉田：当社の製品、特に「スイッチOTC」は医療用医薬品をルーツにしているため、「名前は聞いたことがある」と思う生活者は多く、そもそもの認知度が非常に高いという特徴があります。そのため、各製品の発売当初はテレビCMなどを中心に「市販で買えるようになった」という事実を周知させることが最優先事項でした。一方、発売から数年経過した製品は、売り上げをさらに拡大していくために、「認知」の次のフェーズに進まなくてはなりません。単に広く知らせるだけでなく、その薬を本当に必要としているターゲットに絞って情報を届ける必要が出てきたのです。

　打ち手として、2025年頃からデジタル広告の比率を高め、最適な出稿媒体を模索しています。ただ、医薬品のデジタル広告は、各プラットフォームや業界ガイドラインによって制限されている状況です。医薬品は人の身体に直接影響するため、広告が不正確だったり誇張されていたりすると、誤った自己判断から健康被害につながるリスクがあるためです。特定の症状に悩んでいるユーザーに対してピンポイントにアプローチしたいが、その手段がなかなかないというもどかしさを感じていました。

能動的な「検索」に応える。Ubie独自の「ターゲティング啓発」とは

MZ：前述の課題に対し、シオノギヘルスケアはUbieの「ユビーAdsタイアップ」を導入しました。症状検索エンジン「ユビー」および「ユビーAdsタイアップ」の概要を教えてください。

末次：症状検索エンジン「ユビー」は、ユーザーが自身の症状に関する質問に回答することで、関連する病気の可能性や適切な受診先を調べられるサービスです。そして「ユビーAdsタイアップ」は、昨今のセルフメディケーション需要の高まりを受け、疾患の啓発情報だけでなくOTC医薬品の情報も発信すべく生まれたサービスです。

　「ユビーAdsタイアップ」は単なる宣伝ではなく、記事コンテンツを通じて製品の特性や正しい使い方を伝える「啓発」を第一の目的としています。そのため、誰にでもむやみに表示するような配信は行っておらず、症状がOTC製品の啓発対象に当てはまり、かつセルフメディケーションの選択肢提示も妥当と判断されたユーザーにのみ表示する「ターゲティング啓発」という手法を徹底しています。

Ubie株式会社　広告事業本部 OTC商品開発統括　末次 亮氏
Ubie株式会社　広告事業本部 OTC商品開発統括　末次 亮氏

MZ：非常に慎重に情報を届けるユーザーを絞り込まれているのですね。身体の悩みというデリケートな情報を扱うメディアとして、Ubieが大切にしている哲学はありますか。

末次：ユーザーの健康課題に対し、常に最適な解決策を提示することを基本思想としています。OTC医薬品はその選択肢の一つに過ぎません。「ユビー」では20問程度の症状やペインスケールなどの質問回答をもとに、ユーザーの状態を把握します。その結果、セルフメディケーションへの案内も妥当な場合にはOTC医薬品を選択肢の1つとして提示する、という振り分けを徹底しています。

画像を説明するテキストなくても可

　他の医療系メディアでは、Webの閲覧履歴などからの「類推」でターゲティングを行うケースも少なくありません。しかし「ユビー」は、あくまでユーザーの能動的な回答や既往歴に基づくマッチングを行います。この「確かな根拠に基づく提案」こそが、私たちのこだわりであり独自性です。

次のページ
決め手は「専門性」と「精度」。リンデロンVsが選んだ必然

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
業界キーパーソンと探る 注目キーワード大研究連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

安光 あずみ（ヤスミツ アズミ）

Web広告代理店で7年間、営業や広告ディレクターを経験し、タイアップ広告の企画やLP・バナー制作等に携わる。2024年に独立し、フリーライターへ転身。企業へのインタビュー記事から、体験レポート、SEO記事まで幅広く執筆。「ぼっちのazumiさん」名義でもnoteなどで発信中。ひとり旅が趣味。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

提供：Ubie株式会社

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/03/02 10:30 https://markezine.jp/article/detail/50336

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  2. 2
    AIによる「同質化」をどう防ぐ？ 博報堂があえて“脱コピペ仕様”にした、AI開発・活用の「3つのA」
  3. 3
    Meta広告「獲得」新常識と2026年の勝ち筋　縦型動画比率80％超のトップランナー3社が語る
  4. 4
    AI検索で自社はどう説明されているか？SEOの延長では語れない「AEO対策」の考え方
  5. 5
    味の素社が試行錯誤を経てファンコミュニティをグロース　「味のもト～ク」で築く厚みのある顧客関係
  6. 6
    【対談】嶋浩一郎×佐藤雄介｜音は想像力のスイッチ。Spotifyで作る、選ばれるためのブランド広告
  7. 7
    AI時代のコンテンツマーケティングはこう変わる。2026年以降の、3つの変化予測
  8. 8
    「ペルソナ」も「SEO」も効かない？ ポスト検索時代を勝ち抜く3つのマーケティング新常識
  9. 9
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UGC最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  10. 10
    リサーチはクリエィティブワーク。雪印メグミルクが重視するリサーチの質を高める要点と実践例
  1. 1
    花王「THE ANSWER」が初動から売上好調だった理由、待望感を醸成するUGCのティザー戦略とは？
  2. 2
    「ペルソナ」も「SEO」も効かない？ ポスト検索時代を勝ち抜く3つのマーケティング新常識
  3. 3
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UGC最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  4. 4
    Meta広告「獲得」新常識と2026年の勝ち筋　縦型動画比率80％超のトップランナー3社が語る
  5. 5
    バイブコーディングで開発は「Excel感覚」へ。誰でも数時間でアプリ開発ができる時代
  6. 6
    さらば、デジタル看板。歴史的変遷が示す、AI時代のWebサイトの勝ち筋【高広伯彦氏×マツリカ中谷氏】
  7. 7
    サントリーが挑む“攻め”のブランドセーフティ　質と量を両立する「AaaS with DV」の威力
  8. 8
    広告接触者の購入率が2.3倍に！花王×Nateeが語る“行動を促す”radiko音声広告
  9. 9
    「意図しない炎上」はなぜ起きる？「つもりDEI」をなくし、自信を持って表現する“攻め”のDEI戦略
  10. 10
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦