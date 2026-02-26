×
連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZineニュース

AIエージェント時代のメディア戦略を再定義！投資効率と広告効果を高めるアプローチとは【無料】

3月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

　半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）、4日（水）に開催！　場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

　本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

  メディア投資効率と広告効果を高める次 世代プランニング  

セッション詳細を確認＆参加登録はこちら

　YouTubeやSNS動画広告において、再生数やクリック数といった表面的な指標を追うだけでは、真の成果は見えません。「その広告は、本当に顧客の心を動かし、ビジネスの成長に貢献しているのか？」という本質的な問いが、今、改めて突きつけられています。

　3月3日（火）13:40～14:20に行われるセッション「AIエージェント時代におけるメディア戦略の再定義 ～電通デジタルがChannel Factoryと加速させる、次世代YouTubeプランニング～」では、YouTube広告における「アテンション測定」の重要性にフォーカス。単なる視聴数（View）では推し量れない、ユーザーの「注視（Attention）」を捉えるべき理由を、Channel Factoryと電通デジタルの連携事例を交えて解き明かします。ブランド適合性の高い環境を担保しながら、メディア投資効率と広告効果を最大化させるアプローチをご紹介します。

　参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

このセッションで学べること

  • アテンション測定の重要性：YouTube広告において、「注視（Attention）」を測るべき理由
  • ブランドと親和性の高い環境でメディア投資効率を最大化する方法
  • AI時代におけるメディアプランニングの先進的な取り組み

その他おすすめセッション

3月3日（火）16:50～17:20

AIが加速させる、次世代ロイヤルティプログラムの最新動向　～ポイントは“感情を動かす体験”へ～

3月4日（水）16:05～16:35

バズのその先へ。ショートドラマは“Z世代施策”を超えた、ブランディング/行動変化を生み出す次世代マーケティング

他にもセッション多数！ そのほかのセッションは「タイムテーブル」をチェック！

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）
　　　　2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）
　　　　懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

MarkeZine（マーケジン）
2026/02/26 10:31 https://markezine.jp/news/detail/50489

イベント

