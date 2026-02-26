【申込は明日まで！】ごっこ倶楽部が語る、Z世代の行動変化を生むショートドラマ活用術（無料）

3月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）、4日（水）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

“単なるバズ施策”で終わらせない！企業の最新ショートドラマ活用術

SNS施策が飽和する現在、「再生数は伸びたが、それがビジネスの成果にどう繋がったのか」という課題を抱える企業が増えています。注目を集める「ショートドラマ活用」においても、単なる一過性のブームで終わらせないための戦略が求められています。

そんなショートドラマを、単なる若年層向けの話題作りではなく、ブランド構築から獲得・来店までを動かす「統合型マーケティング装置」へと進化させる手法を学べるのが、3月4日（水）16:05～16:35に行われるセッション「バズのその先へ。ショートドラマは“Z世代施策”を超えた、ブランディング/行動変化を生み出す次世代マーケティング」です。

本セッションでは、数々のヒット作を生み出す「ごっこ倶楽部」の仲子氏と、ショート動画開発の第一人者であるセプテーニの江村氏が登壇。再生数という指標を超え、ブランド好意度や利用意向、さらには実店舗への送客までをいかに設計し、成果を可視化するのか。実際の成功事例と、陥りがちな「NG設計」を交えて、その舞台裏を余すことなく公開します。

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）

2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

