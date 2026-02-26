×
MarkeZineニュース

若年層の流行ランキング、2025年12月期は「ラブブ」が1位／2位は「江戸走り」【LINEリサーチ】

2025年12月期の総合1位は「ラブブ」

　LINEヤフーは、全国の15〜24歳の若年層の男女を対象に、四半期ごとに最近の流行についてアンケート調査（自由記述形式）を実施。今回、2025年12月期の調査結果を発表するとともに、下半期（9月、12月）の傾向を総括した。

　まず、「ラブブ（LABUBU）」が前回（9月期）の2位から順位を上げ、総合1位に輝いた。2位は、SNSショート動画で話題となった「江戸走り」。2025年10月の動画投稿を契機に、若年層を中心に模倣が広がっている“片半身の走り方”だ。

　3位はバンド「Mrs. GREEN APPLE」がランクインし、1年以上にわたって堅調な人気を見せた。4位にはM!LKの楽曲「好きすぎて滅！」が入り、5位は2025年9月に映画『劇場版 チェ・ンソーマン レゼ篇』が公開した「チェンソーマン」が大きく順位を上げた。

[クリックして拡大

　その他、前回36位だった「麻辣湯（マーラータン）」が7位に急上昇。10位には例年より早い流行を受けた「インフルエンザ」が入った。11位以降には、2025年に内閣総理大臣となった「高市早苗」やアイドルグループ、ゲーム、アニメ、ドラマなどのコンテンツが並んだ。

クリックして拡大

性別・年齢別トレンドはトップが多様に

　次に性別・年齢別の結果を見ると、今回は男女・各年齢で1位がすべて違う結果になり、トレンドの多様化が示された。男性15～18歳では「Brawl Stars（ブロスタ、総合8位）」、男性19～22歳では「高市早苗（総合11位）」、男性23～24歳では「Nintendo Switch 2（総合20位）」がそれぞれトップとなった。

　女性15～18歳では「ラブブ（LABUBU、総合1位）」、女性19～22歳では「好きすぎて滅！（M!LK総合4位）」、女性23～24歳では「ちいかわ（総合9位）」がそれぞれ1位。 なお総合1位の「ラブブ（LABUBU）」は、女性15～18歳で1位の他に女性19～22歳で2位、それ以外の性別・年齢層でもすべて10位以内に入り、若年層全体で流行した。 

クリックして拡大
クリックして拡大
クリックして拡大

【調査概要】
調査主体：LINEリサーチ
調査対象：日本全国の15～24歳の男女
調査方法：LINEユーザーを対象としたスマートフォンWeb調査

・2025年12月度調査
調査期間：2025年12月1日～12月3日
有効回答数：4,733件

・2025年9月度調査
調査期間：2025年9月1日～9月3日
有効回答数：4,745件

※回収比率は、［男性］15～18歳：19～22歳：23～24歳：［女性］15～18歳：19～22歳：23～24歳が2：2：1：2：2：1

MarkeZine（マーケジン）
2026/02/26 07:30 https://markezine.jp/news/detail/39628

