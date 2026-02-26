1年で案件創出5倍、なぜ山洋電気のマーケティング革新は成功した？【無料】

3月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）、4日（水）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

山洋電気が実践！現場発の変革を成功に導いたプロセス

BtoB企業のマーケティング組織では、「マーケティングと営業で異なるツールを使い、情報が分断されている」「高機能なMAツールを導入したものの使いこなせず、外部委託に頼ってスピードが出ない」といった課題がよく挙げられます。法人向けにファン、制御用モータ、電源などの幅広い電気機器製品を展開する「山洋電気」でも以前は同様の課題に直面していたといいますが、HubSpot導入によりシステムを統合をきっかけに、仕組みを一つずつ整え小さな実績を積み重ねることに注力。徐々に協力者を増やし、現在では組織全体を動かしています。

3月4日（水）13:40～14:20に行われるセッション「なぜ山洋電気のマーケティング革新は成功したのか？ —1年で案件創出5倍、現場発の変革プロセスとは」では、同社で組織変革の推進を担ったマーケティング部の小峯氏が登壇し、現場発の変革を成功に導いたプロセスを紹介。システム統合による情報の透明性向上と営業連携の強化、 内製化によるスピードアップとコスト削減、営業を「お客さま」と捉える発想の転換などについて、具体的な成果数値とともに語ります。

このセッションで学べること 現場発のマーケティング変革を成功に導いたプロセス

「変えられることから変える」マインドセット

AIを活用した新しい挑戦

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）

2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

