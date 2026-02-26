×
MarkeZineニュース

Yahoo!ショッピング、買い物を支援するAIエージェント機能を提供開始　検討から購入後までサポート

　LINEヤフーは「Yahoo!ショッピング」において、生成AIが商品選びから購入、注文後のフォローまで一連の購買行動をサポートする新機能「Yahoo!ショッピング エージェント」の提供を開始した。本機能はPCやWebブラウザー、アプリ（iOS版／Android版）で利用が可能となっている。

画像を説明するテキストなくても可
イメージ図

　「Yahoo!ショッピング エージェント」は、ユーザーの意図を会話形式でヒアリングし、ニーズを整理した上で商品候補を提案する。たとえば「プレゼント用に家電を探しているが、相手の好みがわからない」といった曖昧な条件にも対応し、商品特長の要約や比較、お買い得なタイミングの提案まで対応する。

　また、同機能の利用は商品ページや検索結果、トップページなど、お買い物のさまざまな場面で可能。比較・検討の途中からでもシームレスにサポートが受けられるため、購入判断をよりスムーズに進めることができる。

　さらに、ログインしているYahoo! JAPAN IDの属性や購入履歴をもとに、一人ひとりに合った提案を行う機能も搭載した。気になった商品を「お気に入り」に登録すれば、価格変動時にはLINE公式アカウントから通知されるなど、購買体験全体を継続的に支援する。

　今後は利用状況やユーザーフィードバックをもとに、生成AIによる提案精度やレコメンド機能をさらに高めていく方針だ。

MarkeZine（マーケジン）
2026/02/26 07:00 https://markezine.jp/news/detail/50485

