連載記事

MarkeZineニュース

unerryとGumGum、人流データを活用し来店計測を行うコンテキスト広告を展開

　リアル行動データプラットフォーム「Beacon Bank」を運営するunerryとコンテキスト広告を展開するGumGumは、広告接触データと実店舗の来店データを掛け合わせた広告ソリューション「来店効果測定メニュー」の提供を発表した。

　同ソリューションは、GumGumのコンテキスト広告接触データとunerryが保有する人流データを基に、生活者の関心と親和性の高いコンテキスト広告の配信と、広告接触から実店舗来店までの効果を一気通貫で可視化する。

　これにより、従来のインプレッション数やクリック率といったオンライン指標だけでは説明が難しかった広告効果を、実店舗への来店という行動ベースで評価できるように。文脈に即した広告接触によって喚起された生活者の潜在的な関心が、どのような意思決定や行動につながったのかを人流データで検証・可視化していく。

【関連記事】
GumGum、新CEOにマーカス・スターツェル氏が就任
ABEMAとGumGum、コンテクスチュアルオーバーレイ広告を実証実験　ブランド認知と興味関心が向上
unerry、人流ビッグデータ利用のアンケート調査サービス「Beacon Bankアンケート」を提供
ドコモとunerry、位置情報データ連携強化で社会課題解決とマーケティング支援を検討
東京メトロ・unerryら3社、移動データを核としたデータ連携型マーケティングプラットフォームを共創

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

MarkeZine（マーケジン）
2026/02/27 12:15 https://markezine.jp/news/detail/50492

