unerryとGumGum、人流データを活用し来店計測を行うコンテキスト広告を展開

リアル行動データプラットフォーム「Beacon Bank」を運営するunerryとコンテキスト広告を展開するGumGumは、広告接触データと実店舗の来店データを掛け合わせた広告ソリューション「来店効果測定メニュー」の提供を発表した。

同ソリューションは、GumGumのコンテキスト広告接触データとunerryが保有する人流データを基に、生活者の関心と親和性の高いコンテキスト広告の配信と、広告接触から実店舗来店までの効果を一気通貫で可視化する。

これにより、従来のインプレッション数やクリック率といったオンライン指標だけでは説明が難しかった広告効果を、実店舗への来店という行動ベースで評価できるように。文脈に即した広告接触によって喚起された生活者の潜在的な関心が、どのような意思決定や行動につながったのかを人流データで検証・可視化していく。

